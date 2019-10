Carmen Lomana se reencuentra con el amor de su juventud en televisión

Carmen Lomana (71 años) ha sido la última invitada de Volverte a ver, programa presentado por Carlos Sobera (59). En esta ocasión, y lejos de intentar sorprender a algún anónimo, tal, ha sido ella la que se ha llevado la verdadera sorpresa tras reencontrarse con su gran amor de la juventud y su "asignatura pendiente", Óscar.

Fue su primer gran amor cuando la empresaria tenía 20 años, y de su mano llegarían sus primeras locuras a escondidas de mujer enamorada, aunque, tal, y como ha confesado la protagonista "nunca se llegaron a besar". Sus caminos se separaron, y más de cincuenta años después se han vuelto a ver las caras en el programa de Telecinco.

Carmen Lomana durante su paso por 'Volverte a ver'. Telecinco

"El era un actor canario, y yo ahora sigo abierta al amor, aunque cada vez es más difícil. Yo soy un chollo porque estoy viuda, no tengo hijos y tengo lo suficiente como para no tener que pedir nada a nadie", confesó en directo al verle por primera vez después de tanto tiempo.

Una bonita historia que se terminó cuando el joven tuvo que marcharse a Canarias, prometiendo que mantendría el contacto con ella mediante cartas, pero esas promesas nunca llegaron a cumplirse: "Poco a poco lo fui olvidando, pero siempre se me quedó en la mente", comentó Lomana.

El equipo del programa logró localizar a Óscar, ante una incrédula Carmen Lomana: "En Madrid hice varias películas. Luego la vida empezó a cambiar, me hice empresario. Me casé y me divorcié y hasta tengo nietos", comentó el protagonista al reportero mientras Carmen no daba crédito a la situación que estaba viviendo.

Óscar, el amor de juventud de Carmen Lomana. Telecinco

"Le he visto bien. Me recuerda a él, pero han pasado muchísimos años. Estoy atacada. Como no haya venido me da algo. Me da un parraque", dijo Carmen. Minutos después, Óscar entró en plató y pudo ver a través de la pantalla a Carmen Lomana, sin poder evitar que se le cayesen las lágrimas: "Estoy entusiasmado. ¿Cómo puede una persona, después de tantos años, acordarse de otra persona que no ha visto?", comentó. "Es maravilloso habernos reencontrado", confesó Carmen con el brillo en los ojos.

[Más información: Carmen Lomana desvela cómo fue el episodio más difícil de su vida]