Tamara Falcó: "Si encontrase al hombre, me encantaría ser madre"

Tamara Falcó (37 años) está disfrutando al máximo de su experiencia en Masterchef Celebrity y es que en esta ocasión la concursante se ha convertido en la nueva embajadora de la prestigiosa marca de champagne Ruinart. Con ganas de ser mamá, Tamara confesó que primero tiene que encontrar al hombre perfecto y es que por el momento no se plantea ser madre en solitario.

La hija de Isabel Preysler (68) ha confesado, también, sobre cómo sería el chico ideal para ella, aunque se ha mostrado un tanto incómoda cuando le han preguntado por el chef y jurado Jordi Cruz (41).

¿Contenta con este proyecto?

Muy contenta deseando de conocer a esta estrella del champán.

Va a estar pocos días, ¿no?

Sí, va a estar tres días. Van a unir las tapas con la gastronomía española con un toque top, es el chef más joven es conseguir cinco estrellas Michelin.

La embajadora perfecta porque viene directa de los fogones.

Yo feliz porque he aprendido mucho más.

¿Cuál es su plato estrella?

Aun está por descubrir, el programa es muy intenso y duro.

¿Le ha cocinado algo a su madre?

Sí, les cociné un poco durante el programa, pero últimamente no tanto, quiero seguir aprendiendo mucho más, me da miedo lanzarme un poco a lo loco.

Su padre le ha mandado un mensaje de apoyo.

Sí, mi padre me ha dado mucha cultura de comida, los Falcó somos muy de comer y los Preysler también pero a mi madre no se le nota, y es verdad que eso me ha ayudado mucho a que guste a cocinar.

Tamara Falcó en una imagen reciente.

¿Había batido un huevo antes?

Sí, en Estados Unidos hacia virguerías con el microondas, pero meterme realmente en la cocina ha sido maravilloso.

¿Ha sido su mayor reto?

Sí. Sin lugar a dudas. Carmen Lomana le dijo a una amiga que Masterchef había sido más duro que Supervivientes.

¿Cómo son los jueces después de las cámaras?

No hacemos mucha vida con ellos, te los encuentras, pero estamos por separado.

¿Y cómo es esa cena con Jordi para dos?

Siguiente pregunta.

¿Sería su perfil de chico?

Por favor, por favor, estoy incómoda.

¿Quién es el mayor rival?

No tenía la sensación esa de Vicky (Martín Berrocal), la rival más fuerte es Ana Milán y es mi favorita.

¿Cómo está su corazón?

Muy bien.

¿Con ganas de enamorarse?

Sí.

¿Está buscando?

No, eso es de 'buscona'.

¿Qué tiene que tener un hombre?

Sentido del humor.

¿Cómo están sus sobrinos?

Muy bien están para comérselos, y mi hermana genial.

¿Está entre sus planes ser mamá?

Me encantaría si encontrase al hombre.

