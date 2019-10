Omar Montes explica cómo está Isabel Pantoja tras los problemas de salud de Doña Ana

Omar Montes (31 años) es uno de los personajes que más sentido del humor le pone a las diferentes circunstancias que tiene en la vida, y es que después de su paso por Supervivientes 2019 ha conseguido meterse al público en el bolsillo. Su carisma y su forma tan natural de enfrentarse a la vida le ha permitido empatizar con las personas que se sienten identificadas con él.

Ahora, con una gran amistad con Isabel Pantoja (63) confiesa cómo se encuentra la tonadillera después de que su madre haya estado ingresada por sus achaques de salud. "Muy bien, con lo de Idol Kids muy bien, muy contenta pero estaba triste por el problema de su madre, ahora parece que está mejor" ha confesado el cantante.

Omar Montes e Isabel Pantoja en una imagen de archivo. Gtres

Por todos es sabido que cuando mantenía una relación sentimental con Isa Pantoja (23) no tenía ninguna relación con la tonadillera. Ahora que todo forma parte del pasado y que Omar ya no tiene nada que ver con Chabelita, la reina de la copla se ha convertido en su nueva mejor amiga tras su paso conjunto por la isla.

En cuanto a qué sintió cuando vio a Óscar Casas (21) y Begoña Vargas (19) bailando su canción en el famoso vídeo de Instagram que se hizo viral: "Fue muy fuerte que se pongan a bailarla, muy bien bailado. Hablé yo con Begoña y le dije que muy bien, que a ver si un día me enseñan, y me dijo que sí", refiriéndose al al famoso vídeo en el el hermano pequeño de Mario Casas (33) aparece bailando con su novia la canción de Omar, algo que sorprendió a todos los seguidores del actor por lo bien que movía las caderas.

Con nuevos proyectos en mente, Montes explicó en que momento se encuentra profesionalmente ahora: "Estamos grabando cosas nuevas, he hecho un tema nuevo con Universal Latino, estoy muy contento, doble disco de Platino me van a dar por la rubia, y ahora el tema este... Son cosas muy grandes en mi carrera que jamás esperaría".

