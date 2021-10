Secret Story: el patético romance de Cristina Porta y el dramón de la Adara menos hipnótica

Opinaba hace unas horas, muy sensatamente, un compañero de BLUPER que por qué le dan tanto bombo y ruido a la entrada de Adara Molinero en Secret Story cuando el auténtico valor está en Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo. Y no puedo estar más de acuerdo con él; creo que Adara no es la misma de antaño. Ha perdido credibilidad, que es lo peor que se puede perder. Fíjense que digo eso, credibilidad, y no espontaneidad, de la que la veo bien surtida. Algo le pasa, ya no es la misma.

A mí no me llega tanto como antes, y mira que ha pasado por estadios donde la llegué a amar. Telecinco, no: Molinero no era la solución. Y os acabaréis dando cuenta; no por meter gente se salva aquello. Decir de esta noche, la más aburrida de la historia, así lo he sentido, que estaban nominadas Cristina Porta y Fiama. La noche iba de chicas. Los porcentajes ya indicaban que la noche de reñida, nada: 63,8 por ciento, frente al 36,2. Una muy querida y la otra, muy poco. Fiama, a la calle.

Cristina Porta y Adara en una imagen perteneciente a este jueves en 'Secret Story'. Mediaset

¿Por qué? Porque Porta tiene todavía jugo que extraerle. Decir que el espacio ha comenzado con la historia de amor, o eso quieren vender o comprar o comercializar, de Cristina Porta y Luca Onestini. No me creo nada: él, perro viejo bien instruido. Ella, carne fresca y conocida en el medio. Todo muy casual, ¿no creen? ¿Alguien conocía la labor de Porta antes de entrar aquí? Pues eso. Se quieren, aman, desean ambos. Solo Emmy está ahí para fastidiarles porque se conoce que le gusta Luca. No, corrijo: le gusta fastidiarse y agitar, que no es lo mismo. Dice Porta: "Me siento afortunada de la persona que tengo aquí". Se refiere a él, a Luca.

Menudo dramón, un die para el realizador jajaj #SecretGala4 — I.💫 (@inspiredivon) October 7, 2021

¿Notan la intimidad? Sí. ¿Notan la verdad? No. Me molesta y me hiere, incluso. Chicos, si lo hacéis por el show, si hacéis televisión, joder, al menos que no se note. Por respeto, por decoro, por decencia. Por tantas cosas. A ver, ¡más cosas! Decir que Rodri ha llamado a Adara en directo. Recuerden que lo dejaron por enésima vez hace unas semanas, cuando Rodri fue pillado con otra que no era Adara. El programa de María Patiño la llamó y se descubrió el percal.

Bueno, pues en su mundo de surrealismo resulta que él la llama a ella para tranquilizarla y decirle que disfrute del concurso. Ella, de paso, aprovecha para decirle que lo quiere mucho. Todo muy lógico. "Verla así no me hace bien y quiero animarla. Hay cosas donde no nos entendemos o chocamos, pero eso no quita que nos queramos mucho. Ha pasado poco tiempo y es muy duro. Todo lo que hemos vivido ha sido muy intenso, ha sido como una telenovela. Vimos que por mucho que lo intentásemos nos hacíamos daño y no llegaba donde queríamos. A mí no me ha pasado esto en la vida", aseguraba él.

Adara Molinero, emocionada tras hablar con Rodri Fuertes. Mediaset

Él llama porque ella se siente "superada y con mucha presión", y cree Fuertes que la ayudará. Molinero está pillada hasta las cachas; se la ve, al menos, más implicada. "Una vez fui a una bruja y me dijo que iba a tener un crío con él", va y suelta. Ya en conversación con ella, suelta él: "No estoy enfadado. Escúchame. No pasa nada, está todo bien. La llamada que tu madre te prometió la está haciendo. Está todo súper bien. Sabes que nunca entro, pero he visto vídeos tuyos... y tienes que estar bien, contenta. Yo sé cómo eres y ojalá lo sepa la gente. Eres luchadora, tienes que darlo todo. Fuera está todo bien y tranquilo. Te dijo que iba a estar ahí".

Cuando termina la llamada telefónica, Molinero se sincera con Jorge Javier Vázquez: "Nunca imaginé que pudiera llamarme, pero yo le quiero muchísimo, le amo con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas, pero no puede ser. Y siento mucha rabia todos los días. Pienso que por qué no puede funcionar si quieres a una persona. Él quiere unas cosas y yo quiero otras. Quiero construir una familia y tener otro hijo más adelante, y notaba como que él no estaba preparado". Un motivo, qué duda cabe, de peso para decir adiós muy buenas. Casi lloro cuando asevera Adara: "Quiero sin medias tintas y me gustaría que fueran igual conmigo".

Cuántos minutos les van a dar a este par para hablar? #SecretGala4 — Mañe 🙌🍀⚽️ (@mariancasallove) October 7, 2021

Parece su padre más que una pareja #SecretGala4 — Raúl 🌈 (@Rulastor1) October 7, 2021

que pesado el culebrón de estos dos.#SecretGala4 — DoctorGrijander (@Dagobah800) October 7, 2021

Ay es que Adara está enamorada de él hasta las trancas, me da penita verla así #SecretGala4 — jara (@AnitaJaraFan) October 7, 2021

-Jorge Javier: “¿Quiénes son planta?”

-Adara: “Todos menos Cris y Luca”



BRAVISIMA #SecretGala4 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 7, 2021

Vale: me ha conquistado un poco más. ¡Otras cosas! Dani, uno de los Gemeliers, ha recibido la llamada de su novia, Vanessa. A ella no la he entendido casi nada, pero sí algún punto: "Quiero que disfrutes, que lo pases bien, no te quiero ver mal". Él, llora que llora. Ahí veo un amor adolescente muy mono. La polémica Emmy no soporta a Adara y se lo ha hecho saber tildándola de planta. "Quedas retratada como persona. Me hace gracia que me des la planta cuando tú tampoco haces absolutamente nada", la pone en su sitio Molinero. Pero Emmy es roca dura y resistente.

Dani tras hablar con su pareja, Vanessa, en 'Secret Story'

Adara no se achanta: "Me parece feísimo y muy bajo que digas que soy una persona asquerosa. Eso no lo soy". Figuraos cómo estará mi umbral de interés que las prefiero a ellas antes que a José Antonio Canales Rivera y su tira y afloja con Cynthia. Ninguno de los dos se aclara, aunque se desean o yo ya no lo sé ni me importa. Pienso que si te meten en una casa para que des juego liándote y desliándote con una chica -porque tú, en tu fuero interno, sabes que solo es por eso-, y no lo haces no estás siendo el profesional que deberías.

Canales es un mojón y de nada sirven él y su "aspersor", palabras textuales de él. Ay, que se me olvidaba: dice Cristina Porta que Canales le envió mensajes también a ella estando con novia. Me aburre tanto como el Payasín llamado Miguel Frigenti, que ha subido a la casa a eso... a hacer el payaso.

Expulsada: Fiama

