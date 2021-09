La víbora Frigenti en Secret Story: un contrato secreto y Bigote, a su casa (si es que tiene alguna)

¡Qué noche de Secret Story! Esta es la noche y la gala que nos merecemos. Así lo digo. Ojo, que nos merecemos ahora, cuando las cestas no están tan boyantes, cuando todo ha cambiado, y el mercado también. Cuando, figuraos, Miguel Frigenti y Edmundo Bigote Arrocet iban a ser los grandes protagonistas de un reality show en España. Sí, cómo hemos cambiado. El caso es que desde las diez de la noche me ha mantenido el percal pegado, y no es una forma de hablar.

La trama Canales Rivera se ha sazonado a la perfección con la intríngulis de Frigenti contra el mundo (contra los Gemeliers y todo lo que no se llame Cristina Porta), y esa expulsión de Bigote que provocaría, o aquello vendieron o pareció, la publicación de los mensajes que le envió a Teresa Campos. El móvil del chileno, en plató esperándole. Terelu, en plató. Sí, ya lo desvelo, es absurdo: Edmundo es el expulsado. Lógico, esperado y jugoso. ¿Alguien da más? ¿A que cuesta? Pues resulta que Emmy y Cristina Porta están enfrentadas por el amor de Luca Onestini.

José Antonio Canales Rivera en el 'Cubo' de 'Secret Story'. Mediaset

Ya, sí, amor en tiempos de reality, pero, ¡dejadme soñar! Noche trepidante, como decía. Empezamos por José Antonio Canales Rivera y su vida culebrón. Supuestamente, y así se hizo creer al mundo, Canales entraba con pareja y enamorado de Isabel, su chica. Tenía dentro una sorpresa del pasado llamada Cynthia, pero nada nuevo. Él sabía que algo pasaba. Todo normal hasta la última fiesta, en la que se jugó en pijama. "¿A quién le quitarías el pijama?", era la pregunta mollar.

"Yo no se lo quiero quitar a Canales porque creo que ya...", abre fuego Cynthia. Y Canales Rivera da la sorpresa y la campanada, o todo junto: "Yo no se lo quitaría a mi Lucía por afinidad y se lo quitaría a Cynthia porque nos quedaron cositas por hacer". ¡BOOOOOOMMMM! Estalla la bomba en la casa. Todos alucinan, Cynthia se va de la escena... ¿Qué está pasando? Algo nos perdimos. José Mora, amigo de Isabel, novia de Rivera, da la clave en plató: "Ella está sufriendo mucho. Ellos no están juntos desde dos semanas antes del concurso. Ellos no se consideran novios".

¿Ahora no tiene novia? Creo recordar haberle odio en la casa que no quería hacer daño a su pareja de fuera... #SecretGala2 — Asier Vlogs (@echada7) September 23, 2021

A mi lo de Canales y Cynthia me huele fatal #SecretGala2 — Mxrine 🕊️ (@bxlimeri) September 23, 2021

pues muy bien la ex de canales #SecretGala2 — nat (@unpococlownn) September 23, 2021

#SecretGala2 o sea, que si Canales no se ha enrollado con Cynthia es pq ella ha pasado de él — Gata_libre (@gata_libre) September 23, 2021

Terelu aporta y enriquece: "Lo dejan cuando Isabel se entera de que Cynthia iba a entrar". ¿Qué tiene que decir Canales de todo esto? Directo con él. "Parece ser que es buena chica y no me cae ni mal. Creo que lo estoy haciendo bien y eso me duele en el alma. Me habéis puesto en una situación que no había pensado antes. Tengo cosas muy bonitas fuera". "Cosas bonitas": no desmiente la ruptura. "Puedo estar haciendo daño a mucha gente. Me gusta hablar en plural porque el daño en ese momento fue terrible y dio mucho de qué hablar. Me lo como todo, me lo trago todo", suelta. Y remata sobre su pareja o ex: "Yo creo que me sigue esperando... o que no, quién sabe. Jorge, los cuerpos hablan y tú me miras y...".

Vamos, que lo reconoce, pero no lo quiere ver. Mi opinión: quiere creerse que está con novia para no lanzarse al abismo, al placer, al desenfreno... y a su esencia, y luego al salir darse de bruces. ¡Más cosas!

Luca Onestini tonteando con Cristina Porta en 'Secret Story'. Mediaset

Emmy está celosa de Cristina Porta porque esta se acerca y tontea con Luca. Dice que le gusta y que no se lo va a quitar nadie. Dice ella, eh. Y él... él se deja querer por una y por otra. Disfruta, toca, toquetea, juega, acaricia... a una y otra, mientras ellas se pelean. ¡El juego de siempre! ¡Machismo asqueroso! Luca... iba a decir que a la calle, pero como no me creo nada, apostillo: "Qué listo es el tío".

No me creo la fake carpeta que está intentando Luca con Cristina y Emmy. Más falso que lo de Gianmarco con Adara. #SecretGala2 — Ian (@alteregoian) September 23, 2021

luca jugando a dos bandas volumen uno #SecretGala2 — joel (@joeelhierro) September 23, 2021

Cristina le da mil vueltas a emmy en todos los sentidos. No hablo de fisico, sino de todo. #SecretGala2 — Dɑniel Lɑsɑ (@lasadani) September 23, 2021

Cristina buscando carpeta sin decir que quiere carpeta es ridículísima #SecretGala2 — Nat fit 💪🏻 (@assataN_) September 23, 2021

Vamos a un tema que yo tampoco termino de entender, y que me hace pensar que lo mismo en ese Cubo se maquinan cosas con los concursantes más allá de sus cuitas personales. ¿Acabo la "víbora" Miguel Frigenti -como lo llama Sandra Pica- cuenta con un contrato privado-secreto que lo hace agitar la casa y desquiciarlos a todos? Lo pienso y repienso y creo casi. Los Gemeliers se ha enfadado con Frigenti porque los primeros se llevan bine con Emmy y Lucía Pariente, y eso al segundo, a Frigenti, le escama y molesta: "Me han decepcionado mucho, yo les tenía mucha confianza". Daniel, uno de los hermanos, sostiene: "Frigenti se ha caído él solo, lo tenía en un pedestal. No se ha parado a pensar, estamos en un juego, pero ante todo está el corazón. No voy a llorar por nadie de aquí".

A ver cómo desemboca esta puesta en escena tan jugosa. Esperen, que resulta que cuando Edmundo iba a entrar en plató como expulsado... Terelu, en deportivas, lo abandona. Vaya por Dios... se fue todo el encanto. Yo, de Terelu, habría hecho lo mismo. Esto es una frase muy de Campos: aquí cada cual que se trabaje, y guise, lo suyo.

Dardo de Bigote a las hijas de Teresa, a eso de la una de la madrugada: "De los seis años que he estado con su madre, solo han ido a verla 11 veces. Siempre estaba yo con ella". El bueno de Bigote, el bondadoso pitinclín. El ser de luz. Entonces, ¿de ahí nace la "pena" que confesó sentir por Campos, y por la que no la abandonó nunca? Bochornoso es insinuar que esas hijas dejan sola a esa madre... Sí, abre un melón Bigotín, y lo sabe. Edmundo ha vuelto para quedarse. Otra cosa es que le den cuartelillo. Uno sí, dos, puede: su recorrido es corto. ¿Por qué se ha ido Terelu de plató? ¿Veto de Edmundo? "No, eso ya te digo que no", me dicen.

Expulsado : Edmundo Bigote Arrocet

Secreto de Bigote : "Yo, en papeles, soy hermano de mi padre. Yo nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron se equivocan y ponen el nombre de mi padre. En Argentina soy el hermano de mi padre"

