La tiranía bochornosa y censurable de Verónica Forqué y el ejemplo de Yotuel en Celebrity

A mí MasterChef Celebrity siempre me gustó. Es de esos buques insignia que dan etiqueta. Sí, de esos espacios amables y, encima, formativos o, al menos, te hacen creer la vaina. Desde sus inicios, creo que reúne todos los ingredientes -nunca mejor dicho- que un espacio debe aglutinar. Buen hacer, show y compañerismo sazonado con rivalidad tontuna, de programa de José Luis Moreno, y concursantes insulsos con los que hacer la digestión. ¡Qué magnífico espacio! ¿Qué me dicen de ese Yotuel que agita conciencias sobre Cuba y estimula la vista a cada paso? ¿Y esos Eduardo Navarrete y Samantha Hudson que boxean con los arcaicos a golpe de provocación y autenticidad? Qué necesarios son, y no lo saben del todo.

Todo ruido o puñetazo, es poco. Me arrodillo ante Verónica Forqué -no sin subrayar su impertinencia en la segunda prueba, al borde del colapso de propios y extraños- y, pese a mirarla con prejuicios iniciales, reconozco que Victoria Abril sabe hacer el percal, se mueve con una desenvoltura pasmosa en el cotarro, y conoce qué se pide de ella. ¡Datos curiosos! Para comenzar, los aspirantes a chef han elaborado un plato exquisito y completo con un presupuesto máximo de 5 euros.

Vanesa Romero, Navarrete y Belén López en la segunda entrega de 'MasterChef Celebrity'. TVE

En el supermercado han encontrado todos los ingredientes marcados con su precio, algunos por unidades y otros por peso. Debían calcular bien el valor de su cesta de la compra, porque quien se pasase del presupuesto perdían 15 minutos para cocinar.

Para demostrar que no es un reto imposible han participado Fran, finalista de MasterChef 9, que ha arrimado el hombro. Además, el jurado ha invitado a La Terremoto de Alcorcón, aspirante de MasterChef Celebrity 5. Comienza David Bustamante sorprendiendo, al tiempo que se santigua: "Es una costumbre que uso cuando estoy apretaíto. Soy muy supersticioso. Estoy positivo porque es un milagro". Y llega Yotuel y da un mensaje tan potente y fuerte como necesario: "En Cuba con cinco euros vives un mes". Y lo suelta con tanta holgura y determinación y sentimiento que nadie lo contradice. Porque es verlo y creer que esas estrecheces están marcadas a fuego en su cuerpo.

Por Dios, que dejen de darle alas a Arkano, que se arranca a rapear a la mínima y es insufrible #MCCelebrity — Laura Díaz (@lauradiazrio) September 20, 2021

que sillazo en la cabezona le daba a Arkano uf #MCCelebrity — 𝕵𝖔𝖗𝖌𝖊 (@jorgesoil) September 20, 2021

Hay algo que si no lo digo, reviento: qué pesado es Arkano. No soporto que a la mínima de cambio aproveche siempre para entonar un rap. Chico, una vez sí, dos puede que también. Pero lo mismo cinco se empalagan, siguiendo con el símil culinario. Canta un rap cuando le dicen que tiene cinco euros para cocinar la primera prueba. También tira de rap cuando va al baño. Alguien le habrá dicho que es bueno, que no lo dudo, pero... oye, con un control.

Con respecto a la cata, destacar a mi Yotuel, y su mensaje necesario, rompedor y ejemplarizante: "Cuando salí de Cuba, me fui a París y dormía en el metro. Vivía al detalle. No tenía ni papeles. El metro no es nada". Y te quedas pegado, esperando más detalles, porque te lo crees, porque destila verdad por sus cuatro costaos. Miki Nadal es un show del humor, aunque su Magro con tomate no lo ha demostrado. "Sabes lo que querías hacer, pero esta te ha salido mal. Está duro", "Has hecho una marranada", le han hecho ver, con todo el cariño y el amor. De esta primera prueba destaco la discreción de Terelu Campos: ¿por qué ha estado tanto tiempo callada y en la sombra?

Nadie lo sabe, yo ahí lo dejo. Para analizar. "Algo pasó", me dicen por teléfono. En la prueba de exteriores, los aspirantes visitan el Palacio Real de Aranjuez y sus espectaculares jardines, uno de los mayores tesoros de nuestro Patrimonio Nacional, donde celebran un auténtico festival de música al cocinar para 100 de los mejores artistas de nuestro país. La gastronomía de Aranjuez es conocida por sus históricas huertas y por transformar la tradición cazadora de los monarcas.

Ensalada de lengua estofada con mostaza, hierbas y pipas de calabaza sufladas, y faisán con tosta de su paté y albaricoques al vino tinto son algunos de los manjares que han degustado artistas de la talla de Abraham Mateo, Ana Guerra, Samantha y Alfred García. El chef Fernando del Cerro -dos soles Repsol- ha supervisado los fogones. Uno de los puntos a descatar, y más comentados en las redes, ha sido la tiranía bochornosa de Verónica Forqué.

Ojalá sancionen a Verónica por su comportamiento hacia su equipo #MCCelebrity — Noor Juárez. (@noorjuarezzz) September 20, 2021

La ida de olla de esta señora es para flipar !! #MCCelebrity pic.twitter.com/PQiPShQBwR — Patricko66 (@Patricko661) September 20, 2021

Me está pareciendo una impertinente Verónica Forqué… #MCCelebrity — Estre✨ (@EstrellaVicedo) September 20, 2021

COMO ME VUELVAS A DECIR CUIDADO ME SUICIDO #MCCelebrity pic.twitter.com/eSy8m8NZ9z — hundidœ #muydelaPica♠️ Del Ano (@HundidB) September 20, 2021

Si digo lo que pienso de Verónica Forqué me cierran la cuenta 🙄#MCCelebrity — Dora_Comentadora (@DComentadora) September 20, 2021

La Forqué ha sacado su carácter: "Tú, vete a hacer algo. Y a mí no me digas 'cuidado', que no soy imbécil". Los miembros del equipo rojo se han mostrado saturados por recibir tantas órdenes y de tan malas maneras de su capitana. Miki Nadal ha ironizado sobre la capitanía de Verónica: "Vero lo está haciendo maravillosamente bien. Somos pollos sin cabeza y ella nos relaja". La cosa, el cocinado, no ha ido bien, y Vallejo-Nágera lo ha dejado claro: "Aspirantes, si soy sincera, el resultado de los platos no está relacionado ni con las sorpresas ni con los motines. ¿Los delantales negros han marcado el cocinado?".

Los concursantes junto al jurado tras la segunda prueba. TVE

Sobre el trabajo del equipo azul, Jordi Cruz ha opinado: "Habéis funcionado muy bien como equipo. No habéis parado de currar, aunque el emplatado ha sido feo y poco fino; hemos perdido la concentración al final. Victoria, además de generosa y valiente, has sido muy inteligente al dar órdenes desde el banquillo. Has sido la mejor directora del mejor espectáculo del mundo". Y sobre el rojo: "Os ha faltado valentía para calmar a Verónica. Verónica Forqué has hecho historia en MasterChef. Nunca hemos visto una capitana como tú; has sido el fiel reflejo de la autocracia. Ganas le has puesto todas, los has puesto firmes, pero no has controlado el cocinado".

Aleix Puig, Ana Iglesias y Arnau París, los ganadores de las tres últimas ediciones de MasterChef, han acompañado a los delantales negros para una nueva prueba de eliminación. Bajo la Caja Misteriosa han encontrado un libro que contenía la receta y los ingredientes necesarios para reproducir el plato de los invitados: una liebre a la royal con aire de cacao, la unión perfecta entre la tradición y la vanguardia. En este libro han hallado el código QR y el móvil con el que han podido interpretar y ordenar las nueve secuencias de la receta. Hudson ha dicho adiós, no sin dejar claro su sentido del humor: "Me ha podido la situación. Yo venía dispuesta a hacerlo muy mal, pero ha sido peor. El concurso es más duro de lo que pensaba. Yo sé que soy una catástrofe, pero estoy orgullosa de ser mediocre y un desastre".

Segunda expulsada: Samantha Hudson

[Más información: Terelu Campos, la verdadera televisión transversal: su salto de 'Viva la vida' a 'MasterChef']

Sigue los temas que te interesan