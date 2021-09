Jugarreta en Secret Story a Terelu, el jaque mate a Cristina Porta y la heavy salida de tono de Frigenti

Creo que ya nadie puede decir que Telecinco no se ha puesto las pilas ante sus preocupantes datos de audiencia. Porque sí: hay preocupación en los despachos enmoquetados, en las reuniones. Algo está pasando, este septiembre -ya estamos a mediados- no está funcionando bien. Mentes pensantes, cambios de última hora. Reuniones de urgencia. Bullicio en Mediaset, caras mohínas a primera hora, a eso de las ocho, cuando llega el maldito dato.

Esa cosa de adelantar el Prime Time a las 20 horas de la tarde, tampoco cuajó: Pasapalabra sacó su músculo. ¿Solución? Lo que nadie se pensaría: enfrentar en un directo a Terelu Campos -colaboradora del reality- con Edmundo Bigote Arrocet. Eso es arriesgar, en mi opinión, más allá de esa guerra de Cristina Porta contra el mundo, que también. Me imagino que maldita la gracia a Terelu cuando se lo han comunicado. 'Querida mía, eres vieja en esto. Hay que arrimar el hombro. Estamos hundidos de ocho a nueve, prepárate que vienen los nuestros'.

Terelu Campos hablando con Edmundo Arrocet en directo. Mediaset

No es un consenso o una negociación: se le plantea como lo que hay. Orden directa: o la tomas o la dejas. Ella, profesional como pocas, se tira al barro. Lo hace porque sabe que va a ganar, porque conoce la verdad y, sobre todo, conoce a Edmundo. Y hoy, querido, la lágrima ya no vale. Él lo sabe, de ahí esos silencios entre ellos. Dicen que las Campos no enseñan los mensajes; tampoco lo hace Edmundo en su artillería. Aquí, a cero todos.

Si vuelves tras dos años en la sombra -en un silencio tan autoimpuesto, puede tan heroico o acertado o estudiado-, qué mínimo que tapar con bozal como Dios manda. Pero, bueno, antes de meternos en el ajo, dato puro y duro: los nominados de esta semana eran Cristina Porta, Emmy y Chimo Bayo. Los menos votados, se libran. La cosa se queda entre Emmy y Chimo y, claro, se va este último. Lo reconozco, y lo dice alguien que se ha visto el 24 horas: ¿acaso reconocen su voz?

¿Cuántos minutos ha hablado este señor en la semana justa de concurso? ¡Chelo García Cortés a su lado es una minucia! Empecemos por Edmundo y Terelu: seré rápido. Más de lo mismo: él dice que no dejó a Teresa Campos por WhatsApp, y Terelu que sí, que tiene el mensaje. Dice él que no le sentó bien que se emitiera un comunicado anunciando la ruptura; Terelu le hace ver que son personajes públicos y no viven en la selva, y que era lo que se tenía que hacer. Hasta aquí, la esencia.

Ya que los 2 tienen los mensajes, pues que hagan los mensajes públicos. #Secret16S — Ubale's (@ubales23) September 16, 2021

Sois un gran coñazo me aburro #Secret16S — Mabi (@mabiyogt) September 16, 2021

A mí, lo que más me interesa, inquieta y perturba es la trama que ha abierto Kiko Hernández en la tarde de este jueves en su retorno vacacional en Sálvame. Ha aseverado que Teresa le ha contado que Edmundo -Bigote/Piticlín- no se portaba del todo bien con ella, que le "gritaba" y le "levantaba la voz", cuenta su hija mayor. Añade: "Yo desconozco eso, te puedo asegurar que lo desconozco". De saberlo, Terelu deja claro que no se hubiera "quedado sin hacer nada". Y ha intentado buscar la explicación de esto: "Hubo unos años estupendos en los que yo les veía felices y yo creo que las cosas se van deteriorando".

Más tarde, Terelu, aún desubicada, se expresa: "No me siento cómoda de haberlo hecho, lo entiendo porque trabajo en el medio. No me apetecía hablar con él. A lo mejor mi madre piensa que era innecesario, espero que todos colaboremos en que no se entere". Jorge Javier, siempre agradecido y con la frase a punto, le hace ver: "El programa y yo te lo agradecemos". Y tanto, hijo, y tanto.

Cristina Porta hablando con Jorge Javier. Mediaset

¡Otra trama! Cristina Porta, contra el mundo. Ella y Miguel Frigenti, los marginados de la casa. Se les acusa de hacer piña, de no relacionarse con los demás. Todas las mujeres y casi todos los hombres -salvo los Gemeliers, Miguel y un Bigote que no está en este limbo-, los señalan. Todo comenzó con una nominación que hizo Porta a Fiama, y esta, cual culebra, se revolvió. La guerra estaba servida. Todas quisieron desenmascarar a Porta y su falserío. Ella tiene para todas, y todas tienen para ella.

De Sofía Cristo, Cristina sostiene: "Ayer fue falsa conmigo, pero lo hablé con ella". De Isabel Rábago: "Isabel tuvo actitud falsa, pero la corrigió". Sandra Pica no se salva: "No ha sido falsa porque no he hablado con ella ni 10 palabras". Todas, malas, malísimas. Tan evidente todo que Jorge Javier le hace ver: "Esto no te lo voy a decir, pero llama la atención la estadística". Dando a entender que todas sean mujeres. Y remata el catalán: "Tú quieres que te diga que las tías te tienen envidia". Más tarde, lo reconocería Porta con Luca en conversación: "Todos creen que soy una villana". No, Cristina, amor, no. Para villana, Emmy; que se salva y te planta toda la cara del mundo sin miedo.

Cristina decir que la organización edita vídeos a su gusto no te ayuda… #SecretGala1 — 𝔈𝔩𝔦𝔰𝔞𝔟𝔢𝔱𝔥 𝔩𝔞 𝔰𝔞𝔫𝔱𝔞 (@_Nyx98) September 16, 2021

Cristina aparte de estúpida es clasista, lo tiene todo esta chica. #SecretGala1 — ᴄᴀᴍɪ (@camyyxap) September 16, 2021

Cristina se cree q hasta los directores presentadores etc van contra ella pero chica k t crees k no t conoce Nadie #Secret16S — OPINANDO JEJE (@comentotv16) September 16, 2021

"Agradezco a la gente que me haya votado para no salir. Me llevo a Miguel y a otros concursantes. A la gente que ha votado: gracias. Sé lo que va a pasar esta noche. He visto a una Cris que no me representa, soy periodista y no me representa. Sé que se va a sacar lo que he dicho entrecomillado, pero no soy así", suelta la menda para justificarse de unos comentarios clasistas y fuera de lugar que sí, le van a pasar factura. Porta, que te vaya bonito. Ah, no: que se salva. Su reacción es la típica absurda, prefabricada y de serie de domingo de Antena 3. "Ay, Chimo, que no me lo creo. Cuánto me alegro por Miguel (Frigenti)", dice. Chica, la cara de Chimo ME REPRESENTA Y REPRESENTA A ESPAÑA. ¡Innecesario!

Es que ahora Cristina y Miguel van a estar subidisimos y se van a creer favoritos #SecretGala1 — Alvi suspendido (@Alvideer) September 16, 2021

Se enzarza un poquito Porta con Emmy, perdiendo el tiempo y el trono. Cuando no la dignidad. Pero, esperen, que entran los Gemeliers y dan su peor versión. ¡Qué digo! La mejor. Jesús habla acerca de la salvación de Emmy, en detrimento de su amiga Cristina: "No me ha hecho gracia que se salve Emmy. Tenemos valores muy diferentes y no estoy contento. Creo que venimos de mundos diferentes. No me apetece hablar. Aquí las cosas se magnifican. Sí que es cierto que, a lo mejor, da más juego. Yo hubiera preferido que se salvara Cristina".

Emmy, perra vieja, responde: "Sé que no puedo convencer a nadie, buscan el mínimo error. Con ellos no pienso discutir". "Aquí la gente en directo se transforma un poco", prorrumpe Jesús. Mientras, Cristina Porta suelta su discursito barato, opinando sobre Emmy: "Admiro a una mujer que no dice que quiere estar con hombres porque tienen dinero o no dice que sus amigas son feas, porque mis amigas son guapas porque las quiere". Menos mal que rompe la gilipollez Dani, el hermano de Jesús: "Hay una cosa que no te voy a consentir, ni se te ocurra: si faltas el respeto a mi hermano te corto los pies".

Frigenti discutiendo con Isabel Rábago en 'Secret Story'. Mediaset

Y es que, se conoce que en publicidad Emmy vacila a Jesús, y esto hace enloquecer a Dani: "He intentado ser lo más educado posible y ella ha terminado esta conversación en vacile. Y ahí sí entro yo, se me seca la garganta. Mi hermano es más listo que yo, con bastante más educación y saber estar. En el momento en el que a mi hermano se le falta el respeto corto pies y cabezas. Nos ha vacilado". Sin más: los hermanos se desinflan y, ¿quién queda como la reina? Emmy, ella siempre gana. Y ganará el concurso.

Por último, y no menos importante: el brote de Frigenti contra Isabel Rábago. Nadie se lo esperaba y me ha dejado en shock, sobre todo cuando él, fuera de su eje y con la vena en el cuello prestado de Patiño, le ha vomitado su bilis: "¿Se te han olvidado los gritos que me pegabas por defender a la hija de Lucía? Pedazo de falsa. Ya está bien, que llevo un año casado". Que no hay feeling entre ellos se sabe y se conoce, cuasi allende los mares. Esto, como saben, es muy viejo. Viene del espacio Ya es mediodía, presentado por Sonsoles Ónega.

Recordarán que Miguel dejó de ser colaborador de forma abrupta en el programa donde colabora también Isabel Rábago. Nadie supo la razón exacta, pese a las pullas de Frigenti en este tiempo. Por sus propias palabras, Isabel no solo no habría dado la cara por él tras esta dura decisión de prescindir de sus servicios, sino que, siempre supuestamente, habría interferido o, cuanto menos, alegrado. De ahí que no se hablen en el reality. Añado yo: políticamente se les entiende en la antípoda, pero los une Rocío Carrasco. Y cómo une Rocío, nadie. Ojalá aclaren sus diferencias. Son dos monstruos que, unidos, pueden ser indestructibles. Por cierto, ¡está su novio en el plató defendiéndolo! Oye, qué bien. ¿Por qué será que tampoco me sorprende?

Salvada de la nominación: Emmy

Expulsado: Chimo Bayo

El secreto de Chimo: "Hice un milagro, salvé a un enfermo en estado terminal"

