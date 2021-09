Sofía Cristo, el peón útil de Telecinco para lavar su polémica imagen y la bofetada final a Frigenti

Telecinco "levanta cabeza, poco a poco, muy modestamente", que diría María Teresa Campos desde Antena 3 en esas mañanas funestas de rabieta, ego y ataques de ansiedad por Ana Rosa, pero "va, va" -escupe manoteando en directo y remangándose frenética-, "ganando puntos". Y tú, "gilipollas", Antena 3, no me vas a ganar. Ese parece ser el objetivo a abatir desde Telecinco, sea como sea, caiga quien caiga, se destroce a quien se destruye. No hay piedad en Secret Story. Comeos los unos a los otros. Aquí se gana mucho dinero, pero si dejas la dignidad en el rellano.

¡Datos jugosos antes de seguir! Nominados: Sandra Pica y Miguel Frigenti. Han echado, justa, justísimamente a Miguel Frigenti, de la casa. Gusto, goce, disfrute. La semana pasada no me creí sus dudas cuando estaba al filo del abismo junto a Edmundo Bigote Arrocet, y tampoco este jueves. Sandra Pica no era rival para su ego. De ahí sus risas henchidas, obesas y que destilaban cuánto debéis agradecerme.

Sofía Cristo en el plató de 'Secret Story'. Mediaset

Ojo, ni mejor ni peor, otra forma de ver la vida, simplemente. Aquel percal, el espacio, empezó mal, precario, a punto del naufragio, no sabían qué hacer los mandamases con los rotundos, incontestables y mastodónticos datos de Pasapalabra... ¡Desesperación histórica! Qué hacemos, joder, qué inventamos. El jefe está nervioso. Meten a Adara Molinero como bote salvavidas, y yo me echo a reír. Como lo hace ella, además, con esa risa burbujeante, chispeante, añiñada incluso.

Contagiosa, al fin. Sí, ella tiene tirón, pero, hijos míos, pescado recalentado, ¿no? Que sí; tiene trama allí con Luca Onestini y viceversa, pero un tanto recalentadas, ¿no creen? Aquello no va a petar, pero ¡seamos positivos! Son tres semanas, más o menos, las que este formato -que es un Gran Hermano VIP remozado cutremente- lleva en circulación. Y no me digan que la cadena no está arrrimando el hombro por que esta cosa coja vuelo. Lo ha dejado muy claro Jorge Javier Vázquez este jueves, en una especie de sermón catódico.

Bien Jorge Javier !

Esperemos que entiendan y aprendan lo heavy que está siendo esta bronca



#Secret30S — Meritxell 🌈🦄 (@MeriiGonzaleez9) September 30, 2021

Ya puestos JJ felicita a frigenti

Me imagino que a Adara se le puede decir infiel, porque fue infiel delante de todo el publico #Secret30S — Rogano 🇨🇴 (@Rogano5) September 30, 2021

Es un juego y no lo están jugando nada bien. A ponerse las pilas o a casita! #Secret30S — Mila GI (@MilaGInfante) September 30, 2021

Mira que calladitas ahora #Secret30S — Bolu (@Bolu45162667) September 30, 2021

El dios dirigiéndose a sus pupilos. Sí que es verdad que el contexto era -viniendo de la expulsión de Sofía Cristo por conato de agresión o algo parecido- en esa línea, pero lean, lean, entre líneas. Dice sin decir, abronca sin abroncar. Ya ustedes, viejos en esto, captan. "Ninguna provocación puede tener una respuesta violencia. La fuerza de la palabra tiene que prevalecer siempre. Se puede discutir pero hay unos límites que no se pueden cruzar. Habéis amenazado con boicotear la prueba semanal, incluido el reglamento. Nos habéis faltado el respeto, habéis faltado el respeto a la organización. Sois famosos. Es normal que durante las galas salgan temas anteriores de vuestras vidas".

Broncón, miedito. Una amonestación justa si no fuera porque me juego el cuello a que esto está muy organizadito. Toca armar jarana, y en eso Jorge es único, engolando esa voz, imprimiéndole una gravedad que termino en pito. Y es que lo de Frigenti estaba muy contado. Es lo que se merecía, y eso que creo, sostengo y afirmaré que es el tío que ha agitado la casa como nadie. Cabe recordar que no solo le ha pasado factura su actitud tiránica y supremacista con el mundo mundial de la casa: también con alguien que yo creía clave. Sofía Cristo.

Saben que hace unos días ella fue expulsada disciplinariamente tras cogerle violentamente de las manos y zarandeárlo durante unos segundos. Sí, vale, inaceptable. Algo tremendo que, por supuesto, puede -que tampoco- pasar en la intimidad, pero nunca en un programa de máxima audiencia. Estoy con Sofía Cristo cien por cien, sin fisuras. Todos somos ella, al final y al cabo, viscerales. Quedando claro la denuncia que he hecho, digo: ¿acaso Miguel no se hincha como un pavo cuando Sofía lo 'agrede'? En ese momento, ve su futuro sobre plano. Queda mucho que exprimir.

Sofía habla de arrepentimiento solo para entrar. Solo la creería si no pidiera una segunda oportunidad #Secret30S — martuca (@delasmartucas) September 30, 2021

Joder si se encuentra en el mejor momento y agrede a un compañero... #Secret30S — Ana Meyling (@meyling92) September 30, 2021

Tolerancia cero a este tipo de agresiones porfavor #Secret30S — SECRETOS SANDRA Y🤍 (@pigallebaby90) September 30, 2021

Qué mona Sofía Cristo. Ella, fuera, pide disculpas una y otra vez: "Fue un comportamiento deplorable, no tuvo justificación. Pido disculpas a la familia de Miguel y a su chico. Yo me caracterizo por ser tranquila y tener a una persona con una estrategia tan marcada de concurso... Soy también muy explosiva. He descubierto de mí algo que desconocía. Me falta mucho por seguir trabajando. Estoy decepcionada conmigo mismo. Tengo que pulir ciertas cosas. Esto no me gusta de mí y voy a sacar mi mejor versión". ¿Estáis al bordo de la lágrima? Yo sí.

Oye, tú, qué duro lo que le han hecho a Emmy. ¡Robarle su peluche! Maltratarlo, mutilarlo, incluso. Qué alma sanguinaria hace eso. "Me toca los huevos. Las cosas personales no se tocan", dice Emmy. Y con toda la razón. Ahí entra Fiama, soltando contra Adara Molinero -la autora, junto a Luca, de la fechoría- uno de los escupitajos más machistas, retrógrados y, por qué no, castigables de la historia: "Que se vaya a su casa a cuidar a su hijo, que es lo que tiene que hacer". Insiste este espécimen que es lo que tiene que hacer. Aseveran, pues, que una buena madre se ubica en su casa, al cuidado de su hijo.

Emmy, muy preocupada tras la jugarreta de sus compañeros. Mediaset

A ver, volvamos a Frigenti. Andaba el menda muy preocupado porque se olía la expulsión tras su mandoble-exageración con Sofía Cristo. "Solo me preocupa salir mañana y encontradme con una película que no he organizado yo. Encima me pasó estando nominado", Miguel Frigenti. "Nadie me mira a los ojos y quise evitar el enfrentamiento", suelto. Añade: "En la discusión me tapé los oídos. Lo pasé mal también por ella. Con Sofía he tenido una conexión rara aquí; he conectado, pero no he entendido por qué se ponía así conmigo en las galas. Ya no es lo de agarrarme de las manos, que lo puedo entender, son las palabras y los insultos".

Cristo no se achanta: "Acepto tus disculpas, aunque no estoy de acuerdo con ellas. Yo considero que no agredo a nadie. Si la audiencia considera que tengo que salir, saldré. Fuera, no sé lo que nos deparará la vida". Pues, oye, sí, salió.

Frigenti, en plató. Mediaset

Expulsado: Miguel Frigenti

Adara: concursante fija

