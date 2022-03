Patricia Montero y Álex Adrover se casan, por fin, cinco años después de anunciar su compromiso

Buenas noticias para los actores Álex Adrover (43 años) y Patricia Montero (34). Tras cinco años desde que se comprometiesen, por fin la pareja ha decidido dar el paso definitivo de casarse. Así lo han anunciado ellos mismos a través de un vídeo publicado en sus respectivas redes sociales.

"Que sí, que le estoy dando muchas vueltas, pero en 2023 es el fiestón del amor y ya no puede esperar más. ¡Nos casamos en 2023 sí o sí!", ha expresado la que fuera intérprete en la serie Yo soy Bea.

En noviembre de 2019, Patricia Montero publicaba una imagen en sus redes sociales informando de que hacía "dos años desde ese 'sí, quiero'". "He amanecido recordando esa inmersión, donde a 12 metros de profundidad Álex Adrover me pedía matrimonio. Ahora solo falta concluirlo con la boda... ¿Y si me lo vuelves a pedir? ¡Buena semana!", posteaba la actriz.

En enero de 2020, y desde un juzgado de Madrid, Patricia y Álex publicaban una imagen confusa para sus fans. Con ella se creía que se habían casado, pero la realidad es que estaban aún en trámites, el principio de algo que finalmente nunca terminó de llegar.

"Parece que ya está en marcha algo muy bonito. Nos casamos, ¡ahora sí! Así que toca organizar el bodorrio. ¡Hasta nerviosa me he puesto! Te quiero, Álex. Gracias familia por acompañarnos en este día tan especial. ¡Os queremos!", escribía la intérprete en su perfil de las fotos instantáneas.

Pero no solamente ella compartió con sus seguidores su inmensa alegría, el que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha subido otro post: "Casi 11 años juntos y a un paso de celebrar la fiesta de nuestra vida. Nunca hubiera imaginado tener tanta ilusión, pero qué fácil es disfrutar la vida a tu lado. Love you".

Dos meses después de aquel post llegaría la pandemia de coronavirus y, en junio de 2020, decidieron volver a aplazar su boda. Después de 13 años juntos y dos hijas en común, las pequeñas Lis (6) y Layla (3), la pareja de actores ha decidido, ahora sí, celebrar su gran boda el año que viene.

En conversación con EL ESPAÑOL, en octubre de 2020, Patricia Montero apuntaba lo siguiente: "Espero que así sea, (risas). No hemos puesto fecha aún, preferimos esperar y no tener que ir con mascarilla en la boda". Ahora han sido ellos mismos quienes han confirmado que 2023 es el momento perfecto para jurarse amor eterno junto a sus familiares y amigos, libre de Covid y de mascarillas.

Patricia Montero y Álex Adrover se conocieron cuando trabajaban juntos en la exitosa serie de Telecinco Yo soy Bea. Ahí, ella interpretando a Be y él, a Roberto. Según contaron ellos mismos, fue un amor a primera vista, y desde entonces se han vuelto inseparables. En estos 13 años de sólido amor han traído al mundo a dos niñas y ahora la pareja se encuentra centrada en sus proyectos laborales y en la organización de su boda

