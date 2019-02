Patricia Montero y Álex Adrover, padres de su segunda hija

Patricia Montero (30 años) y Álex Adrover(40) se han convertido en padres por segunda vez. La propia actriz ha sido la encargada de dar la noticia a través de una publicación en su Instagram.

Patricia Montero lanza una campaña antes de dar a luz

En la fotografía que ha compartido la intérprete, todavía en la camilla del hospital, se muestra sonriente con la pequeña entre sus brazos cogiendo el dedo de su padre (que aparece en la parte superior de la imagen): "Bienvenida Layla", ha escrito junto a esta publicación.

Pero por si no fuera poco esta instantánea, la actriz ha querido dar la bienvenida a la pequeña a la familia compartiendo varios stories. El primero de ellos es un vídeo del cuerpo de la pequeña con la banda sonora de Layla (nombre de la niña), cantada por Eric Clayton (51); y el segundo, la misma fotografía que ha compartido en sus redes sociales pero acompañada de la canción Is this Love.

Ver esta publicación en Instagram Bienvenida Layla 💖🌟#AdroverMonteroFamily 👨‍👩‍👧‍👧 Una publicación compartida por Patricia Montero (@patrymontero) el 25 de Feb de 2019 a las 12:40 PST

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de felicitación a la pareja. Destacan los comentarios de algunos compañeros de profesión y amigos de la actriz, como el comentario de Dafne Fernández (33) que escribió: "¡Enhorabuena pareja! ¡Qué bonitos sois! Patry Montero espero que haya ido muy bien, aunque por tu cara veo que sí. ¡Disfrutadla mucho!". Un mensaje que se une al de otros rostros conocidos como Paula Echevarría (41), Blanca Suárez (30), Toñi Moreno (45), Cristina Pedroche (30) o Sara Sálamo (27), que no han querido perder la oportunidad de mandar su enhorabuena a los felices padres.

Fue en septiembre del año pasado cuando la actriz desveló la noticia también a través de una publicación en sus redes sociales. "¡Buenos días! Qué ganas teníamos de compartir con vosotros la noticia que llevamos tres meses guardando. Sí, la familia Adrover Montero crece, ¡Lis va a tener un hermanit@! Estamos felices y emocionados, viviendo esta aventura como si fuera la primera vez. GRACIAS a los dos amores de mi vida, Lis y @alexadrover por ser los mejores cuidadores y compañeros. ¡Os iré contando cositas y compartiendo de nuevo este viaje con vosotros! ¡Vamos! Ay ay ay", escribió.

Los actores se conocieron cuando trabajaban en la serie Yo soy Bea, ella interpretando a Be y él, a Roberto. Fue un amor a primera vista, y desde entonces se han vuelto inseparables. Ahora que han traído al mundo a la hermana de Lis (3), su otra hija, la pareja se puede centrar en organizar su boda, pues el actor pidió matrimonio a Montero en 2017 pero sus compromisos profesionales y su reciente embarazo los han obligado a postergar los preparativos.

