Ana Rosa Quintana se pone 'rockera': cuero negro y un rosario para presentar

Ana Rosa Quintana (62 años) ha pisado con fuerza este martes por la mañana su plató de Telecinco. A las 8:55 horas aparecía en conexión con el informativo matinal luciendo un vestido de cuero negro, al más puro estilo rock. Como complemento único, y por fuera de la pieza de ropa principal, ha seleccionado un rosario, un objeto sagrado para muchos -también para ella- pero que en esta ocasión lo ha utilizado para darle un toque distinto a su outfit punk.

No están el cuero, el brillo o las transparencias diseñadas para lucir a media mañana, pero la comunicadora arriesga, confía en su equipo de estilismo y triunfa. Así como canta victoria con su atuendo, también lo hace con el cargo de responsabilidad que ostenta desde hace casi quince años en la cadena grande de Mediaset. La comunicadora se encuentra en un magnífico momento profesional, pues cerró su último programa con un excelente 20'7% de share y más de 627.000 espectadores, siete puntos por encima de su competencia directa, Espejo Público.

Ana Rosa Quintana y su 'outfit' de cuero negro para este martes por la mañana.

No es ningún secreto si se habla de Ana Rosa Quintana como una gran amante de la moda. En concreto, la presentadora ha confesado su pasión y debilidad por los zapatos, cuyo arsenal personal alcanza desde tacones de Zara y Uterqüe hasta exclusivos pares de grandes creadores del calzado a nivel mundial como Manolo Blahnik, Jimmy Choo o Christian Louboutin.

Han sido muchas las ocasiones en que la reina de las mañanas ha abierto su camerino y ha desvelado cómo están organizados sus looks para ponerse al frente del barco que capitanea hace quince temporadas. Es su estilista quien el lunes tiene preparados los cinco outfits que lucirá a lo largo de la semana, un trabajo que ya se tiene adelantado y que experimenta pocas modificaciones.

La presentadora cuida todos los detalles de su 'look'.

Eso sí, hay excepciones. Sus rituales no pasan inadvertido para los espectadores que en los -aproximadamente- 250 días al año en que aparece en pantalla observan cómo, por ejemplo, siempre elige el blanco para inaugurar temporada. O sus gafas, un completo perfecto -y necesario- que siempre combina en color con su vestido, blusa o zapatos. Ana Rosa sabe que se encuentra en el centro de la mesa cada mañana, el programa lleva su nombre, y por eso no descuida ningún detalle, no se le escapa una noticia, pero tampoco ninguna tendencia de moda.

