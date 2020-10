Patricia Montero: "Ser mamá no viene con un libro de instrucciones. Es complejo"

Actriz, escritora, profesora de yoga, bailarina, aspirante a chef... Patricia Montero (32 años) es una mujer todoterreno que no teme a romper sus propias barreras para explorar otros sectores fuera de la que podría ser su zona de confort.

La también presentadora vuelve a repetir como embajadora de los productos Cetaphil -marca dedicada al cuidado de la piel que ha sido recomendada por dermatólogos durante más de 70 años- y JALEOS la ha entrevistado. Este diario ha hablado con la intérprete para conocer de primera mano sus rutinas diarias de belleza, su experiencia como madre de dos preciosas hijas y el porqué de su pasión por el yoga.

Patricia, ¿cómo se encuentran usted y su familia ante toda esta difícil situación de la pandemia de coronavirus?

Afortunadamente muy bien. Muchas gracias.

¿Cómo vivió el confinamiento al tener, además, dos niñas tan pequeñitas que querrían salir, ir al cole, estar con amigos...?

No fue fácil, pero enseguida cambiamos rutinas y nos adaptamos a estar en casa. También fue bonito y vivimos cosas muy especiales, como los primeros pasos de nuestra hija pequeña. Layla empezó a caminar en el confinamiento.

Patricia Montero promocionando productos Cetaphil.

Bailarina, presentadora, profesora de yoga... ¿En qué papel se siente más cómoda?

Tengo la suerte de ser una persona que disfruta con todo aquello que hace al máximo, sea lo que sea. Amo actuar, comunicar, cocinar, escribir, dar clases de yoga, restaurar muebles...

¿Qué le queda por hacer profesionalmente y qué le gustaría hacer ahora mismo?

¡Mucho! (risas) Profesionalmente, el mayor logro es para mí es trabajar de lo que me gusta. Esta profesión es muy inestable. Llevo trabajando en esto desde los 6 años y tengo 32, eso ya es un regalo. Me gustaría seguir dando vida a distintos personajes y seguir subiéndome a escenarios siempre.

Su sector, y la Cultura en general, se han visto muy afectados por la pandemia. ¿Sigue con interés en la actuación o está centrada ahora en otros proyectos que le llenan más?

Por supuesto. Esto no es una moda para mí, sino algo con lo que he crecido y que he tenido claro desde que era una niña. No porque haya rachas más flojas voy a abandonar. Hay altos y bajos, forma parte de esta profesión y ahora más que nunca nos necesita a todos los actores para sobrevivir.

En sus redes sociales no hay espacio para la negatividad... Todo es bonito, paz y amor. Y mucho yoga. ¿Por qué el yoga y no otra disciplina? ¿Qué tiene de especial?

Hace más de 10 años que lo práctico y ya forma parte de mi estilo de vida. El yoga me acerca a mi yo interior, me ayuda a escuchar cómo estoy o qué necesito. Además, me ayuda a mantener mi cuerpo activo.

¿Qué le diría a una persona que quiere iniciarse en el yoga, pero tiene dudas?

Depende de cuáles sean sus dudas, pero como todo en la vida hay que probar. Sólo puedo decirte que no conozco a nadie que haya probado el yoga y no haya continuado, por algo será.

Patricia Montero haciendo yoga.

El yoga puede ayudar a que uno se encuentre mejor anímicamente y el efecto más evidente queda en la piel del rostro, que dicen que es el espejo del alma. ¿Es así?

Así es. La práctica de yoga junto con la respiración, estimulan la circulación sanguínea, consiguiendo que la piel pueda recibir más oxígeno y nutrientes.

¿Cómo se cuida la piel alguien con tan poco tiempo como usted? ¿Cuál es su rutina básica de belleza diaria?

Limpieza diaria mañana y noche, mucha hidratación y protección para salir a la calle. Estoy enamorada de toda la gama Cetaphil, tengo la piel muy sensible y sus productos son ideales para mí.

¿Algún secreto que desconozcan el resto de los mortales y quiera ahora compartirlo con ellos?

Sí, la actitud es el mejor secreto de belleza. Una actitud positiva. Si estás bien por dentro, se nota por fuera.

Usted trabajó un tiempo en El Hormiguero y otro gran amante del yoga es Pablo Motos, ¿qué tal su experiencia en el programa y su experiencia junto a él? ¿Hicieron bikram juntos alguna vez?

El Hormiguero es un programa muy divertido y los retos me encantan. Fue una experiencia maravillosa, enfrentarme cada semana a un reto. Pablo y yo no tuvimos oportunidad de hacer yoga juntos, pero siempre habrá una oportunidad.

¿Qué tal su experiencia como madre? Dicen que es más duro de lo que uno piensa...

Ser mamá no viene con libro de instrucciones y hay momentos que son realmente complejos. Pero me sorprende ver cómo estamos preparados para ellos y en la mayoría de las situaciones sabes cómo resolver.

Patricia Montero junto a su pareja, Álex Adróver. Redes sociales

¿Cómo son las pequeñas Lis y Layla? ¿A quién se parecen físicamente y de carácter?

Lis es igualita a Álex y su carácter este mezclado entre el de él y el mío. Layla es clavada a mí físicamente y su carácter, aún estamos viendo por donde sale.

Tras el nacimiento de su hija pequeñas pospusieron su boda y después llegó la pandemia y otra vez... ¿A la tercera va la vencida? ¿Hay fecha para su enlace con su pareja, Álex Adróver?

Espero que así sea, (risas). No hemos puesto fecha aún, preferimos esperar y no tener que ir con mascarilla en la boda.

Defina a su pareja con tres adjetivos

Cariñoso, divertido y atento.

¿Qué le diría a la gente que reacciona negativamente ante una foto tan natural como la de un bebé alimentándose del pecho de su madre? Hace unos meses tuvo que soportar críticas por una imagen suya tan hermosa como esa.

Que a quien no le guste que no mire. Mis redes son mi casa y seguiré compartiendo mi vida como quiera y si alguien se siente ofendido por algo es libre de salir por donde ha entrado.

