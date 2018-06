El secreto mejor guardado de Patricia Montero para mantenerse en forma

Patricia Montero (29 años) pasaba este lunes de ser colaboradora de El Hormiguero a ser la entrevistada. Lo hacía para presentar su primer libro Pon en forma tu yo interior en el que intenta dar consejos para encontrar el equilibrio y conseguir un estilo de vida saludable.

"¿Qué le dirías a aquellos que le puede la pereza?", preguntó Pablo Motos. “Lo peor es la pereza. La primera parte del libro se basa en la motivación, en encontrarla para levantarse por la mañana para hacer nuestros objetivos. Va de pensar en nosotros mismos, en mimarte, en pensar '¿realmente hago lo que me gusta cada día? Y eso que yo soy la primera perezosa”.

En cuanto a lo que hay que comer para mantenerse en forma, Montero criticó las dietas de choque. “Tienen un efecto rebote increíble. Yo defiendo la operación bikini todo el año. Ninguna dieta funciona a largo plazo. Tiene que convertirse en un estilo de vida. Hay gente que no desayuna. Eso no está bien”.

“La gente no se lo va a creer, pero me ponen la misma cantidad que mi chico. Como mucho, variado. Pero tengo algo prohibido: la bollería industrial. Si como un bollo, lo hago yo o lo compro en una panadería”, explicó Montero.

“Hago todas las comidas. Intento evitar el croissant en el desayuno, pero a veces lo como. Soy más de yogur con avena. A mediodía me tomo un zumo con una barrita energética que yo hago. Y en la comida, si me apetece, cocido, como cocido. A media tarde vuelvo a tomarme un zumo y la cena intento hacerla ligera. No como hidratos de carbono por la noche. Siempre todo plancha o vapor o crema”.

La actriz también contó que aprovecha la ducha o cuando está conduciendo para hacer hipopresivos, un ejercicio que refuerzan el suelo pélvico, estrecha la cintura e incluso en los hombres ayuda a combatir la eyaculación precoz. “Es hundir el estómago. Sueltas todo el aire y cuando te has quedado sin aire, hundes el estómago”.