Victoria Federica, cinco hitos en cinco meses: los grandes acontecimientos de la 'royal' tras abrir sus redes

La última semana de octubre marcó un antes y después en la vida de Victoria Federica (21 años). Entonces, la hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (58) abrió su cuenta de Instagram -hasta ese momento reservada para un selecto grupo de amigos- y empezó a mostrar detalles de su vida privada. Aunque siempre ha sido un personaje mediático por ser nieta de Reyes, su lado personal, inquietudes y aptitudes no eran de conocimiento público.

Victoria Federica decidió dar un giro radical a su historia y se alejó del hermetismo propio de un miembro de la familia del Rey para comenzar a brillar por sí misma. Desde hace cinco meses dejó de ser solo una royal para convertirse en una auténtica socialité que, gracias a su posición social, influye.

"No quiero convertirme en una influencer. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver", aclara la sobrina del rey Felipe VI (54) en su reciente entrevista con Elle, uno de los cinco grandes hitos que ha conseguido desde que aquel 26 de octubre de 2021 hizo público su perfil de Instagram. Cinco acontecimientos en cinco meses que la han convertido en una de las protagonistas del momento. No solo en España. También fuera de nuestras fronteras.

1. Primera alfombra roja

Victoria Federica en su primera alfombra roja. Gtres

Sevilla, 28 de octubre de 2021. La revista Elle entregaba los Elle Style Awards, con Sharon Stone (64) como estrella invitada y un gran número de celebridades que no quisieron perderse la gala. La gran protagonista, sin embargo, era Victoria Federica. Dos días después de abrir sus redes sociales, la nieta de los Reyes eméritos deslumbró en su primera alfombra roja con un impecable estilismo de Lorenzo Caprile (54).

Aquella red carpet fue solo la primera de muchas para la joven royal. A la gala de la mencionada publicación le siguieron la fiesta de Moët & Chandon y varios posados en photocalls: Premios BMW de Pintura, desfile de Pedro del Hierro o la inauguración de la Feria de San Isidro 2022.

2. Referente de estilo internacional

Su estreno en las alfombras rojas fue suficiente para convertirse en una referente de estilo internacional y formar parte de los mismos rankings que su tía Letizia (49) y otras exponentes de las Casas Reales europeas, como Kate Middleton (40), Beatrice Borromeo (36) o Sassa de Osma (33).

A finales de 2021, Victoria Federica fue una de las seleccionadas por el perfil de Instagram Royal Fashion Police, que atesora más de 46.000 seguidores, para determinar los estilismos más llamativos de la realeza durante el año. La hija de la infanta Elena, que en sus apariciones públicas ha hecho alarde de su elegancia y buen vestir, fue valorada por el impresionante vestido blue velvet, firmado por Lorenzo Caprile, que llevó en su primera red carpet.

Aquel diseño también la hizo merecedora de una publicación que destacaba los momentos memorables de las casas reales, en lo que a moda se refiere. La nieta de los Reyes eméritos junto a otras jóvenes royals -Kathryn Nassau, Arietta Morales (20) y Flora Vesterberg- fue tomada en cuenta por mostrarse con uno de los mejores estilismos de 2021.

3. Artículo de la revista Tatler

Victoria Federica en la fiesta de Moët & Chandon. Gtres

Sus constantes apariciones en eventos de prestigio la han llevado a protagonizar un sinfín de titulares en la prensa nacional e internacional. Uno de los más llamativos, el de la exclusiva revista Tatler, una de las publicaciones con mayor caché en Reino Unido.

La cabecera británica, especializada en personajes de alta sociedad, moda y estilo de vida, le dedicó un artículo muy halagador a Victoria Federica, a quien definieron como "La it girl de la escena social europea". En el texto se repasaba la vida de la joven royal, haciendo énfasis sus últimos estilismos, aquellos con los que ha conseguido "maximizar su atractivo en las alfombras rojas".

4. Inauguración de SIMOF

Victoria Federica en la inauguración de SIMOF. Gtres

Además de posar en importantes photocalls, Victoria Federica también ha sido elegida para inaugurar grandes galas, que ya son tradición en nuestro país. Así ocurrió el pasado 3 de febrero, cuando cortó la cinta inaugural de la 27 edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), celebrada en el Palacio de Exposiciones de Sevilla.

En aquella ocasión tan especial, la hija de la infanta Elena estuvo acompañada por Raquel Revuelta (54), directora de Doble ERRE, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Después posó en el photocall con su novio, Jorge Bárcenas (24), y sus amigos influencers Tomás Páramo (26) y María García de Jaime (26).

5. Portada de la revista Elle

Su mayor hito, sin duda, ha ocurrido esta semana. Victoria Federica ha concedido su primera entrevista y sesión de fotos a la revista Elle. Es así la protagonista de la nueva portada de la cabecera con la que creó una conexión especial en el que fue el primer gran evento de su nueva etapa: la entrega de los premios de la prestigiosa publicación.

Victoria Federica, consciente de que no necesita presentación por su posición dentro de la sociedad, se muestra como una joven normal que tiene las mismas inquietudes que cualquier otra chica de su edad. Además, habla con orgullo de su familia y revela curiosidades de su intimidad como que tiene tatuajes o que es muy religiosa.

