Del esmoquin de lentejuelas de Victoria Federica a la huida de Ortega Cano: así fue la Gala de San Isidro

La Feria de San Isidro 2022 quedó inaugurada de manera oficial este pasado lunes, día 14 de marzo, en una gala celebrada en la plaza de toros de Las Ventas tras dos años sin poder llevarse a cabo por culpa de la pandemia de coronavirus.

La cita con la lidia contó la presencia y el apoyo de algunos políticos como Isabel Díaz Ayuso (43 años), presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez- Almeida (46), el alcalde de la capital, o Rocío Monasterio (48), diputada de Vox en la Asamblea.

A ellos se unieron otras autoridades y un gran número de toreros y ganaderos premiados y protagonistas del ciclo. Para poder interceptar y preguntar a los personajes que más interés suscitaban, los medios de comunicación hicieron lo que pudieron entre los dos photocalls que se dispusieron en dos zonas diferenciadas del acto.

José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y el empresario de Las Ventas Rafael García Garrido. Gtres

Entre las llamativas anécdotas, tres a resaltar: el esmoquin de lentejuelas de Victoria Federica (21), la espantá de José Ortega Cano (68) y la ausencia de la infanta Elena, (58) que estaba confirmada, pero que, finalmente, optó por no acudir provocando que el foco se posara sobre su hija pequeña.

EL ESPAÑOL ha podido saber que la primera opción estilística de Victoria Federica era lucir un vestido-capa de Victoria Colección, la exitosa firma de Vicky Martín Berrocal (49). Una prenda que ella misma había ido a recoger personalmente este lunes por la tarde a la boutique que la diseñadora tiene en el barrio de Salamanca.

No obstante, a última hora decidió llevar otra alternativa, por lo que exhibirá el look de Vicky en otra ocasión. Para acudir a la Gala de San Isidro, Vic lució un esmoquin de dos piezas de la firma Bleis Madrid, la casa de moda fundada por la diseñadora y empresaria Blanca Rodríguez.

Victoria Federica con esmoquin de Bleis Madrid y zapatos de Manolo Blahnik. Gtres

Se trata de un diseño de lentejuelas negras con raya diplomática en blanca. Pertenece a la colección primavera-verano 2022 y aún no se encuentra disponible a la venta en la página web. Este outfit ya fue llevado anteriormente por su propia creadora: fue su look elegido para asistir al elitista 40 cumpleaños de Tamara Falcó el pasado mes de noviembre. En sus pies, Vic presumió de unos zapatos que ya le habíamos visto antes, pero que no dejan de impactar a propios y extraños.

La sobrina del rey Felipe (54) eligió sus mules con cristales en satén de color negro de Manolo Blahnik, modelo Lurum, con abertura en la parte posterior, puntera afilada y detalles de cristales Swarovski, tacón stiletto alto y empeine bajo. Su precio, 1.095 euros. Victoria Federica coincidió con su expareja, Gonzalo Caballero (30), quien sólo tuvo buenas palabras para la que fue su novia. La nieta de los eméritos también afirmó que tenía "muchas ganas" de reencontrarse con él.

El torero Gonzalo Caballero. Gtres

Por otra parte, su madre, la infanta Elena, que estaba confirmada y era una de las invitadas de excepción, prefirió no acudir, pese a ser una mujer manifiestamente taurina, como su padre, el rey Juan Carlos (84) y sus dos hijos. Otra de las personas más esperadas en el photocall de San Isidro era el matador José Ortega Cano.

No hubo nadie que no atravesara el arco de la puerta principal, posara y aludiera -o no- a los medios. Excepto él. El viudo de Rocío Jurado no quiso enfrentarse al toro de la prensa, especialmente por la incómoda presencia de su exyerno, Kiko Jiménez (29), que iba como reportero del programa Sálvame para "tener una conversación con él".

En estos días, además, se habla de una grave crisis en su matrimonio con Ana María Aldón (44) porque la propia gaditana así lo ha desvelado en su programa, Viva la vida. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo. Hemos seguido viviendo y hemos tirado para delante. El tema de la docuserie ha hecho mella", expresaba Aldón.

Junto al diestro acudió su hija, Gloria Camila Ortega (26), con quien entró por otro acceso de manera directa a la gala sin hacerse ninguna foto ni atender a las agencias ni a su programa, Ya son los ocho, que se encontraba en directo en Telecinco.

