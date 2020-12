Gonzalo Caballero defiende a Victoria Federica de las acusaciones de "ladrona": "Nadie se merece eso"

Hace unos días, Victoria Federica de Marichalar y Borbón (20 años) vivía uno de los momentos más desagradables de su vida en plena calle cuando salía a cenar con su pareja, Jorge Bárcenas (21), y fue increpada por varias personas al grito de "ladrona". Tras el suceso, han sido muchas las voces que han emergido para defender a la hija de la infanta Elena (56). La última, la del torero Gonzalo Caballero (28), expareja de Victoria Federica y fiel defensor de la Monarquía española.

El diestro, que está retirado de los medios de comunicación de un tiempo a esta parte, ha querido salir al paso de las acusaciones y dar la cara por la que, hace año y medio, fue su pareja sentimental. Aunque asegura estar bastante "desconectado" de todo cuanto acontece, Gonzalo es firme: "Es un tema que es muy delicado y no quiero entrar. La verdad es que nadie merece esas cosas y, como te digo, es un tema muy delicado que prefiero no opinar. Estoy desconectado de todo, en el campo entrenando y no se de qué imágenes me hablas".

Cuando se le intenta explicar la escena que vivió la sobrina del rey Felipe (52), Caballero replica al cabo: "No me he enterado, pero creo que no tiene ningún fundamento y mando todo mi apoyo a la Casa Real en estos momentos tan difíciles. Creo que lo que han hecho por nuestro país es de agradecer". Unas palabras de aliento y arropo que, de seguro, tanto Victoria Federica como Casa Real han agradecido en modo alguno.

Lo cierto es que lo que vivió Victoria Federica el pasado lunes 14 de diciembre en plena calle de Madrid ha sido uno de los temas más comentados de la semana. Una mujer fue la primera que se refirió a la joven al grito de "ladrona". A los segundos, la voz de un hombre reafirmaba el insulto, haciendo eco en la calle. "¡Ladrona! ¡Devuelve la pasta!", espetaba el viandante mientras pasaba por su lado la nube de flashes y periodistas que seguían a la hija de la infanta Elena (56) para preguntarle por la actualidad de su familia. La joven reacciona de una manera natural y se gira al escuchar el descalificativo que le acaban de dedicar.

Victoria Federica siempre ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación por tratarse de la primera nieta de los reyes eméritos de España y la primogénita de la infanta Elena. Sin embargo, el interés por su figura ha crecido en estos días tras publicarse que tanto ella como su hermano, Felipe Froilán de Marichalar (22), podrían haber utilizado tarjetas con dinero opaco para abonar compras en El Corte Inglés, para sus desplazamientos privados en coches con chófer -Uber o Cabify- e incluso para sus clases de piano.

No es la primera vez que Victoria tiene que enfrentarse a una situación de este estilo. El pasado mes de septiembre, durante uno de los descansos de la Universidad entre clase y clase, una de sus compañeras decidió conectarse a la única cuenta pública que la joven royal tiene en Instagram. Lo hacía en directo y la notificación llegaba rápidamente a algunas personas que decidieron entrar a ver qué hacía aquella mañana la nieta del emérito.

Jaime de Marichalar (56) recibió un aluvión de críticas. Al principio, algunos de los followers comentaron algún "¡Viva España!" -a lo que la joven conectada respondió "¡claro que sí!", señalándose la bandera bordada de su mascarilla-, pero pronto empezaron las increpaciones. Momentos después, el tablón de comentarios de Victoria Federica se llenaba de insultos e incluso acusaron de "ladrón" a su abuelo materno, la misma palabra con la que este lunes la han calificado a ella. "¡Viva la República!", espetaba una usuaria, "¡Tu abuelo es un ladrón!", respondía otra. Justo en ese momento, la amiga de clase de Vic decidía finiquitar la conexión antes de que los haters siguieran volcando su veneno con la joven. En apenas un minuto de live, en el que Vic, como la llaman sus amigos -y como la llamaron en directo- apenas aparece, la hija pequeña de(56) recibió un aluvión de críticas. Al principio, algunos de los followers comentaron algún "" -a lo que la joven conectada respondió "¡claro que sí!", señalándose la bandera bordada de su mascarilla-, pero pronto empezaron las increpaciones. Momentos después, el tablón de comentarios dese llenaba de insultos e incluso acusaron de "ladrón" a su abuelo materno, la misma palabra con la que este lunes la han calificado a ella. "", espetaba una usuaria, "", respondía otra. Justo en ese momento, la amiga de clase de Vic decidía finiquitar la conexión antes de que los haters siguieran volcando su veneno con la joven.

En la sombra, Vic se ha convertido en una gran defensora de su abuelo Juan Carlos. Hace algunas semanas, tras cenar con su pareja, el DJ Jorge Bárcenas, la nieta de la reina Sofía (82) se molestó bastante con los medios de comunicación que le preguntaban por la supuesta vuelta a España de Juan Carlos I, prevista entonces, según el periodista Carlos Herrera (63), para el 12 de octubre. "No os cansáis, ¿eh?", espetaba dando un portazo.

