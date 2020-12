Pablo Urdangarin estalla contra la prensa al ser preguntado por su abuelo, el rey Juan Carlos

La Familia Real está viviendo un momento complicado, debido a la situación del rey Juan Carlos (82 años). La tensión es tal, que sus nietos han comenzado a vivir las consecuencias. Primero fue Victoria Federica (20), quien fue increpada por varias personas al grito de "ladrona" y ahora ha sido Pablo Urdangarin (20), quien no se ha tomado nada bien las preguntas de la prensa.

El segundo hijo de la infanta Cristina (55) e Iñaki Urdangarin (52), instalado en Barcelona desde hace unos meses, estalló contra un reportero cuando se le preguntó por su abuelo. Pese a que en un primer momento el jugador de balonmano se tapó la cara y expresó su incomodidad con un "que no, que no", asegurando que "no voy a responder a nada, no hace falta que me sigas", acabó e insultando al reportero. "Déjame en paz, pesado", expresó.

Pablo Urdangarin, además, aceleró el paso, y reiteró que no quería que le hicieran más preguntas. Así, aseguró que no respondería nada sobre su abuelo, el rey Juan Carlos, ni sobre su madre, la infanta Cristina, con quien celebró su 20 cumpleaños hace pocos días en la capital.

A pesar de que la Ciudad Condal estaba sometida a un cierre perimetral por la crisis sanitaria que vive España debido a la pandemia del coronavirus y Madrid también permanecía cerrada en el puente de la Constitución y la Inmaculada, a las 19:00 horas de la tarde del pasado 4 de diciembre, dos días antes de su cumpleaños, el sobrino de Felipe VI (52) fue visto en la estación de Sants cogiendo un tren dirección a la capital, tal y como detalló Vanitatis. El joven lo hizo en la más estricta soledad, con la mascarilla reglamentaria y bastante meditabundo.

Pablo Urdangarin, el pasado invierno con su padre, su madre y su abuela en Vitoria. Gtres

Para Pablo Urdangarin era un cumpleaños difícil debido a la situación que atraviesa el país y a que su padre continúa en prisión desde que fuera condenado hace dos años y medio por su implicación en el caso Nóos. Sin embargo, ante todo era una celebración en familia con dos marcadas ausencias: la de Iñaki Urdangarin y la del rey Juan Carlos, quien de momento no regresará a España.

Pese a la complicada situación que vive la Familia Real, los hijos de la infanta Cristina, Juan (21), Pablo, Miguel (18) e Irene (15) siempre se han mantenido unidos. Sobre todo, en fechas señaladas como el cumpleaños del jugador de balonmano.

El vídeo de Victoria Federica

La misma semana en la que Pablo Urdangarin ha estallado contra la prensa, su prima, Victoria Federica, fue atacada por un grupo de personas al grito de "ladrona". Primero fue una mujer quien se refirió así a la sobrina del rey Felipe, aunque la voz que se escucha en un vídeo con perfecta nitidez es la del hombre que lo pronuncia a continuación. "¡Ladrona! ¡Devuelve la pasta!", espetaba el viandante mientras pasaba por su lado la nube de flashes y periodistas que seguían a la hija de la infanta Elena (56) para preguntarle por la actualidad de su familia. La joven reaccionó de una manera natural y se giró al escuchar el descalificativo que le acaban de dedicar.

Victoria Federica siempre ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación por tratarse de la primera nieta de los reyes eméritos de España y la primogénita de la infanta Elena. Sin embargo, el interés por su figura ha crecido en estos días tras publicarse que tanto ella como su hermano, Felipe Froilán de Marichalar (22), podrían haber utilizado tarjetas con dinero opaco para abonar compras en El Corte Inglés, para sus desplazamientos privados en coches con chófer -Uber o Cabify- e incluso para sus clases de piano.

