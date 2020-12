Mar Torres: "Froilán me dijo que estaba loca cuando le conté que quería ser influencer"

Exultante, sonriente, puntual y muy, muy nerviosa. Así se presentaba Mar Torres-Fontes Fuertes (22 años), expareja de Felipe Froilán de Marichalar y Borbón (22), el sobrino mayor del rey Felipe VI (52), este gélido jueves de diciembre a las 18:30 horas en una nueva boutique del barrio de Salamanca de Madrid.

La heredera de una de las familias más poderosas de España -probablemente la más rica de Murcia, dueños de El Pozo Alimentación- asistía a su primer evento en solitario como embajadora de Válelo Madrid, una nueva firma de moda.

Válelo Madrid es el fruto del trabajo de Valeria López, empresaria cuya trayectoria ha estado siempre vinculada al mundo de la moda. Durante su carrera ha trabajado para grandes emblemas de la moda patria como Felipe Varela o Custo Barcelona. Ahora se embarca en una nueva aventura y elige a Mar Torres como su imagen para abrirse paso en el siempre complicado universo del fashion world.

Mar Torres y Valeria López en la tienda Válelo Madrid. Gtres

"Es un honor que hayan contado conmigo para un proyecto tan bonito. Me siento muy identificada con Valeria, una mujer joven, emprendedora, dispuesta a comerse el mundo pese a la situación en la que estamos...", comenta la influencer bajo la atenta mirada de su mejor amigo allí presente, quien según el rumbo de las palabras de Mar asiente o niega con la cabeza a la vez que con las manos va marcando las pautas de su discurso.

Los medios de comunicación se sorprenden de que a menudo, Mar esté más pendiente de las indicaciones de su acompañante que de las propias entrevistas. Se comenta, pero se entiende. Y se comprende, además, porque la actitud de Mar Torres con la prensa ha cambiado radicalmente a mejor en los últimos tiempos.

Donde antes veía enemigos ahora ve aliados: todos ganan. Sigue muy nerviosa, pero se muestra cercana y el paso de los minutos ante esa lluvia de flashes juega a favor de su soltura y su sosiego. JALEOS de EL ESPAÑOL se cita con Mar Torres y con ella habla sobre moda, amor, su relación actual con Felipe de Marichalar, su amistad con Victoria Federica (20) y sus proyectos de futuro.

Primer photocall en solitario y como embajadora de Válelo, ¿cómo se siente?

Pues la verdad es que un poco nerviosa. Llegué tranquila, pero conforme iba entrando a la tienda y he empezado a ver a toda la prensa, he empezado a ponerme nerviosa. Pero bueno, ya me he relajado. Os he visto a todos muy tranquilos, muy cercanos y muy todo, y la verdad es que ha sido muy agradable.

¿Cómo es la mujer Válelo?

Válelo es una chica emprendedora, fuerte, con ganas de luchar y, sobre todo, que cuando quiere algo, lo consigue. Y eso es algo con lo que me identifico. Cuando quiero algo, voy a por ello y voy hasta el final. Eso me gusta.

¿Cómo van sus estudios? ¿Es a la moda hacia donde se quiere dirigir?

Estoy en tercero y son cuatro años. Estoy haciendo Marketing, con lo que puedes jugar mucho. Primero quiero ver cómo trabajan los otros diseñadores para yo poder luego enfocar mi marca o incluso poder asociarme con otra diseñadora. Me gusta ver las ideas que tiene la gente, les aconsejo, y eso es algo que no viene mal para el día de mañana yo poder dar el paso.

Mar Torres-Fontes en la inauguración de la tienda Válelo Madrid. Gtres

¿Cuáles son las dos prendas que no pueden faltar en el vestidor de Mar Torres?

Brilli-brilli total y un tacón muy alto.

¿Y por qué ha decidido entonces calzar hoy zapato plano? (Mar Torres lucía unos vertiginosos peep-toes de Christian Louboutin modelo New very prive en piel acharolada de color negro. Su precio supera los 750 euros)

(Risas) Hoy vengo muy plana, sí, sí... ¡15 centímetros, vaya! Me encantan los tacones así de altos.

Hace justo un año que usted decidió abrir sus redes sociales y mostrarse sin miedos al mundo para iniciar una carrera como influencer, ¿qué balance hace?

Era algo que llevaba tiempo pensando, pero tenía miedo. Me daban miedo los medios. En los medios, o caes bien o caes mal. Lo hablaba con Felipe, mi expareja, y con mi familia y me decían que no, que no y que no.

¿Qué le decía él?

Me decía que no, me decía que estaba loca. Y como yo soy una loca, hago lo que quiero y siempre que quiero algo voy a por ello, pues dije "lo voy a hacer porque yo lo que quiero es la moda y quiero ir a por ello". Entonces me abrí las redes, fue un boom, y él dijo "vale, te respeto".

¿Cómo es su relación con los medios? Hay un cambio evidente a mejor.

Ten en cuenta que yo era una niña de 21 años que no sabía ni usar el Instagram, prácticamente. De ahí a abrírmelo y luego meterme en un photocall, que para mí era como ¡guau!, que te sigan por la calle...

¿Le incomoda eso?

¡En absoluto! Lo que sí que me incomoda es cuando estoy en la puerta de mi casa.

Hubo un punto de inflexión que fue cuando concedió su primera entrevista posando en una revista en la que confirmaba su ruptura con Felipe de Marichalar. ¿Cómo fue ese quiebre y cómo se repuso de la ruptura?

Hombre, pues fue difícil. A ver, es que nuestra relación era pública y si era pública, la ruptura se tenía que hacer de manera pública. Imagínate que salgo con otra persona o él con otra persona y nos ven... pues no. Quise hacerlo de esa manera y se hizo de esa manera. Lo hice queriéndolo y con todo el dolor de mi corazón.

¿Cómo es eso de que ahora comparten pupitre? ¿Se llevan bien?

¡Sí! Estamos en la misma clase. Yo lo quiero mucho, lo apoyo en todo lo que sea y es un niño estupendo y maravilloso. Tanto él como Victoria. No tengo ninguna mala palabra para ellos.

Todo lo contrario, ¿no? Hace poco estalló en sus redes sociales cuando un hombre por la calle gritó "ladrona" a Victoria Federica.

En mis redes no me suelo expresar, pero es que no se puede permitir eso... pero ni a ella, ni a cualquier mujer ni a cualquier persona. Me reventó. Lo vi en Sálvame, que salió María Patiño anunciando lo que iba a pasar en Socialité. Agradecí mucho el apoyo de Jorge Javier Vázquez, que dijo que ese tipo de comportamientos no eran correctos.

Después de ocho años en la vida de Felipe de Marichalar y Borbón como su pareja, ¿llegó a conocer a sus tíos? ¿Conoció a la reina Letizia?

No...

¿En ocho años no conoció a los tíos de su novio?

Es que no me gusta hablar de esto.

¿Qué proyectos tiene en un futuro próximo? Dicen que hay posibilidad de que vaya a un reality.

Hay propuestas, pero, mira, he visto muchos fracasos de gente de mi edad en televisión. Gente que deja los estudios por la tele y yo no quiero que eso me pase. Lo que va por delante son mis estudios. Quiero terminarlos. Hoy he terminado mi último examen y seguro he aprobado todas. Es que estoy muy contenta, muy feliz.

Mar Torres junto a un cartel de la campaña de El Pozo Alimentación.

¿Al 2020 le da un 10?

¡Hombre, no! La campaña que hemos hecho ha sido un poco...

¿En la universidad?

No, no, en la empresa.

¿En la empresa familiar?

Sí, hemos puesto a las salchichas King haciéndole una peineta al 2020.

¿Un deseo para 2021?

Salud, trabajo y que todo vuelva a la normalidad. Y que España brille como ha brillado siempre.

¿Cómo está su corazón?

Bueno... Tuve el típico romance que puedes tener en verano, pero nada en absoluto. Estoy centrada en mi trabajo de influencer, mis estudios, y la verdad es que no me hace falta ahora mismo nadie. No me cierro, porque te puede aparecer alguien o te puede suceder cualquier cosa. Nunca sabes qué te puede pasar.

[Más información: Mar Torres y su verano de 'reina' en Marbella: el dardo que manda a Froilán con la elección de su hotel]