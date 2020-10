Mar Torres vuelve a estar soltera y denuncia haber recibido amenazas por Instagram

Mar Torres (21 años), la primera y única novia de Froilán de Marichalar (22) que ha trascendido públicamente hasta el momento, suele mostrarse de lo más discreta a la hora de hablar de la que un día fue su familia política, es decir, la Familia Real. Sin embargo, la influencer no ha dudado en mostrar su apoyo a la monarquía en esta ocasión.

Tras revelar que ha roto con su última pareja, José Hernández, la exnuera de la infanta Elena ha vivido un momento de tensión cuando una joven la increpaba en plena calle mientras atendía a los medios. A pesar de ello, la joven ha mantenido la compostura, pidiendo a los reporteros que no presten atención a la gente "mala y envidiosa". De lo que no ha querido hablar Mar Torres es de su acercamiento con Froilán y de la posibilidad de reconciliación ahora que está soltera.

Hace apenas un mes, la joven presentaba a su nueva ilusión a través de una story en su cuenta de Instagram. La pareja se ha dejado ver este verano disfrutando del sol y la playa en parajes de la geografía española, pero ahora es la propia Mar la que confirma que la historia se ha acabado.

Mar Torres ha desvelado que está soltera. Gtres

¿Cómo está siendo la vuelta a la rutina?

Bien.

¿Tiene nuevos proyectos previstos?

Bueno, ya lo veréis muy prontito.

¿Será algo relacionado con la moda?

No, pero lo podréis ver muy prontito.

¿Cómo ha sido la vuelta a la Universidad?

Muy bien.

¿Ha coincido con Felipe en las clases?

De eso no voy a hablar.

La 'influencer' asegura que ha recibido amenazas en Instagram. Gtres

¿Apoya a la monarquía en estos momentos?

Se apoya, siempre se apoya. Solo os pido una cosa que lo que os diga la gente por ahí no hagáis ni caso. La gente se pone a gritar, la gente es un poco loca. Os pido por favor, hay mucha gente envidiosa, mucha gente mala, os pido por favor que mantengáis la compostura. Porque ya os digo que puede haber gente envidiosa, mala, que no les prestéis atención. El otro día puse una denuncia porque me amenazaron en mi Instagram. Así que, por favor, que no me tenga que ver en la situación de poner otra denuncia. Esa chica se ha puesto agresiva, no sé si lo habéis grabado, pero se ha puesto agresiva y no quiero verme en la situación de poner una denuncia.

A pesar de todo, ¿está feliz?

No, él es mi amigo, estoy soltera.

Hace poco dio a conocer a su nuevo novio en redes sociales.

Lo he dejado. Ha sido un amor de verano, como se dice.

¿Y es posible una reconciliación con Felipe?

Yo de eso no hablo.

