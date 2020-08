Mar Torres interviene en 'Sálvame' y aclara qué relación hay entre Froilán y Miriam Saavedra

En los últimos días, se ha hablado de un supuesto romance entre Froilán de Marichalar (22 años) y Miriam Saavedra (26). Un tema que ha sido abordado en Sálvame, donde le han preguntado a la colaboradora peruana sobre sus "entradas y salidas" con el sobrino del rey Felipe VI (52). Desde el primer momento, esta se encargó de desmentir los rumores. Sin embargo, Rafa Mora (37) aseguró que ella y Mar Torres (21), exnuera de la infanta Elena (56), protagonizaron una discusión en una discoteca. Información que la propia influencer se ha encargado de desmentir.

"No la conozco y no la he visto en mi vida", aseguró este lunes Mar Torres, en una llamada en directo al programa de Telecinco. Así, se desvinculaba de lo contado por el colaborador de Sálvame. Pero esto no fue lo único que quiso aclarar la joven durante su intervención en el programa vespertino de Telecinco. La ex de Froilán aprovechó la oportunidad para desmentir el supuesto affair del que se ha hablado en los últimos días, entre Miriam Saavedra y el que fuera su novio.

Miriam Saavedra manifestó su agradecimiento a Mar Torres. Telecinco

"Me han comentado que Rafa Mora había dicho que yo había tenido una discusión con esta chica y pido que no se digan estas cosas de mí porque yo a esta chica no la he visto en mi vida. Tanto yo como mi ex", comentó Mar Torres, a quien le ha sentado mal que la muestren como una persona agresiva. Tanto, que ha recurrido a la vía legal. "No me parece normal y lo he puesto en manos de mis abogados", aseguró.

Pese a la declaración de Mar Torres, Rafa Mora siguió insistiendo en su noticia. "Hubo un altercado. Nunca he dicho que eras una chica violenta. A mí me llega una información, que coincides con Miriam y os decís unas palabras. Y que Miriam y Froilán han tenido algún tipo de relación a nivel de amistad", precisó Rafa Mora.

Mar Torres y Froilán, en Madrid. Gtres

Según comentó durante su intervención, Mar Torres desconoce quién pudo haber dado esta información. "Hay mucha gente envidiosa y tampoco quiero malpensar. Mi intención no era hacer daño a nadie". Tras sus palabras, Miriam Saavedra se mostró agradecida por haber dicho la verdad sobre este tema, del que tanto se ha venido hablando. "Te lo agradezco de corazón por aclararlo porque yo no suelo pelearme con nadie y menos de esa manera", comentó la colaboradora peruana.

Si bien Mar Torres habló de forma abierta sobre este tema, prefirió mantener en discreción otros asuntos vinculados con la Familia Real. Sobre su relación actual con Froilán prefirió no dar detalles. "Yo me llevo bien con él y ahí lo dejo. Son temas míos personales y ahí no quiero entrar", dijo. La joven, también quiso mantenerse al margen sobre la polémica que rodea a Juan Carlos I (82). "De esos temas no voy a entrar", comentó cuando Carlota Corredera (46) le preguntó por la decisión del Rey emérito de abandonar España.

