Mar Torres, duramente criticada por saltarse la cuarentena y hacer una fiesta con vino y amigas

No hay ninguna duda de que Mar Torres-Fontes (21 años) es una mujer que ya vuela sola. Su cuestionada relación con Felipe Froilán de Marichalar y Borbón (21), hijo de la infanta Elena (55) y sobrino del rey Felipe VI (52), es algo secundario en su vida desde que la joven decidiese abrir al mundo sus redes sociales y mostrarse tal y como es.

Precisamente por esta arriesgada decisión, Torres-Fontes se ha posicionado en el ojo del huracán. El pasado miércoles por la noche, la joven decidía emitir un directo en Instagram desde su cuenta personal para responder a algunas preguntas de sus seguidores. La sorpresa de sus followers llegó cuando se encontraron a Mar perfectamente vestida y maquillada, con música de fondo y varias amigas con las que reía, bailaba y brindaba con una copa de vino tinto.

Mar Torres celebrando una fiesta con sus amigas.

En ese momento comenzaron los reproches: "Mar, estamos en cuarentena. No deberíais estar juntas ni celebrando nada", "Esto es una cosa muy seria. No se puede salir de casa ni tampoco reunirse" o "¡Oye, guapas! Cada una a vuestra p... casa. Esto es vergonzoso", fueron tan solo algunos de los comentarios que tuvo que encajar la recién estrenada influencer.

La justificación de la heredera de El Pozo Alimentación enfureció aún más a quienes la escuchaba, que incluso amenazaron con dejarla de seguir por su "actitud irresponsable". Según aseveró la propia Mar: "A ver, chicos, es el cumpleaños de mi amiga Marta y he venido a darle un beso y a tomarme un vino con ella. Somos vecinas. Nosotras vivimos en el barrio de Salamanca y vivimos a unos 200 metros, es como si hubiera venido a comprar a la farmacia".

Mar Torres-Fontes en su directo de Instagram con Victoria Federica.

Efectivamente, el pretexto de Torres-Fontes sirvió para que las más de 100 personas que estaban conectadas a su directo reprochasen su comportamiento. "No se pueden dar besos, no estáis respetando la distancia de seguridad. Estamos en un estado de alarma decretado por el Gobierno", apuntaban.

Otro de los momentos inesperados que vivieron los seguidores de Mar Torres-Fontes en pleno directo fue la irrupción de Victoria Federica de Marichalar (19). La hermana pequeña de Felipe Froilán tan solo escribió dedicó a Mar una palabra: "Borderline" (un vocablo inglés que se usa para designar el trastorno límite de la personalidad de alguien). La influencer entendió el tono de broma y le respondió con un simpático: "Ay, Vic, ¡qué ilusión! ¿cómo estás? hace mucho tiempo que no te veo... Besitos".

Cabe recordar que ambas comparten universidad, pues están matriculadas en The CIS (The College For International Studies), un elitista centro de estudios privado ubicado en la calle Velázquez de Madrid. Si bien es cierto, en estos días, como el resto de universidades de España, está clausurada por el coronavirus, pero sus alumnos están recibiendo algunas clases online.

La nueva Mar Torres

Desde el pasado mes de noviembre, Mar Torres-Fontes se encuentra en primera línea de la actualidad informativa. Tras varios años de relación intermitente con el hijo de Jaime de Marichalar (56), la nieta del reconocido empresario murciano Antonio Fuertes decidió convertirse voluntariamente en personaje público.

Pese a todo, no le gusta que la cataloguen como "influencer" y en todos los eventos a los que ha acudido ha atendido amablemente a la prensa, aunque evitando hablar sobre Felipe de Marichalar. "Sabéis que de Felipe no hablo nada. No, porque sólo hablo de mí, de verdad que gracias", suele ser la respuesta de Mar ante las preguntas sobre el cuarto a la línea de sucesión al trono de España.

