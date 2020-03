Francisco García, el mejor amigo de Ángel Cristo: "Murió por un error si no hoy seguiría vivo"

El 4 de mayo se cumplen diez años del fallecimiento de Ángel Cristo, el famoso domador de circo cuya vida laboral y personal terminó siendo una montaña rusa. JALEOS se cita con la persona que más y mejor lo conoció y con quien convivió durante largas temporadas, Francisco Javier García-Ontiveros, bautizado en el universo del circo como 'Payasín'. Este profesional ha dedicado prácticamente toda su existencia a subsistir bajo una carpa. Empezó a los 14 años con los Hermanos Tonetti y después dio salto a los brazos de Ángel Cristo, con quien tuvo una gran amistad hasta el final de sus días.



¿Cómo era realmente Ángel Cristo?

Tenía un carácter muy fuerte pero era una gran persona. Bueno, tanto él como Bárbara tenían un carácter fuerte, de ahí sus discusiones. Cuando yo lo conocí iba con los Tonnetti y él con el circo de su padre. Después él se separó de su padre y encontró a su primera mujer, a Renata. Fue una mujer que sabía llevarle. El problema de Ángel fue la droga. Yo he ido con él a comprarla. Tenía un corazón muy grande. Era fenomenal. Era una persona buena pero las amistades que le rodeaban le hicieron cambiar.

¿Cree que fueron las amistades y no Bárbara, como cree mucha gente?

La gente que le rodeaba le incitó a que tomara droga, el polvo blanco, para poder soportar los dolores que tenía en la espalda como consecuencia de cargar en las actuaciones a la leona, Elsa, que yo saqué adelante con biberones... Igual que al león, Zarpas, que ponía orden a los demás leones. Y al tigre... Todos ellos estuvieron amamantados con biberón y todos querían y protegían a Ángel.

Ángel Cristo en una imagen de archivo. Gtres

¿Es cierto que se está preparando una serie sobre él?

Sí, es cierto. Yo estoy colaborando con ellos. Los guionistas son españoles pero la productora, al parecer, es extranjera. Después de terminarla pretenden venderla en España a las distintas televisiones nacionales.

¿Qué se contará en la serie de televisión de Ángel?

Arrancará cuando él conoce a Bárbara. Después no sé lo que pasará porque llevo con ellos solo tres días, aunque mi relación con ellos empezó hace un año, aproximadamente. Estamos cambiando algunas cosas para no tener problemas. La serie será muy bonita y seguro que tiene éxito. Se estrenará en Madrid y después se pasará fuera. Lógicamente hay que arrancar con la serie este año porque es cuando se cumplen los diez años de su muerte.

Ángel ganó muchísimo dinero pero se lo jugó y se lo gastó todo en droga, ¿fue tanto como se dijo o se exageró al tratar el tema de su vida?

Él jugaba a veces, pero la que más jugaba era ella.

¿Él no quería que ella jugara?

No, no quería. Una vez que yo fui con ellos, se gastó 600.000 pesetas (4.000 euros) en una hora en el bacarrá. Yo me quedaba asombrado.

¿Tiene usted relación con los hijos de Ángel?

El hijo está en Inglaterra y tiene dos niños. He perdido el contacto con ellos. Sé que Angelito está en un grupo musical, pero nada más. Con Bárbara y su hija no tengo trato.

¿Qué es lo que más le impactaba de Ángel?

Cuando él estaba bien, era una persona encantadora con la que podías hablar pero otras veces no te razonaba. Quería mucho a su hijo, a Ángelito. Él me dijo muchas veces que cuando él estuviera bien teníamos que montar un circo entre él, su hijo y yo "porque sé que tú no nos vas a traicionar", decía.

Ángel Cristo, durante una huelga de hambre en Madrid.

¿Cuándo le dijo esas palabras?

Al final, pero cuando se encontraba bien. El hijo también quería mucho al padre. Los problemas siempre venían por parte de Bárbara, que no quería que los hijos fueran a ver a Ángel. Mucha culpa de todo lo que pasó entre ellos la tuvo Barbara que no dejaba que el viera a los niños. Yo creo que si ella hubiera dejado a los niños ir a ver a su padre éste habría estado mucho mejor. A pesar de todo lo que sucedió entre ellos, Ángel quería mucho a Bárbara. Estuvo muy, muy enamorado de ella.

Todo ello a pesar de que se aseguró que había sido Bárbara la que se había gastado su fortuna, que llegó a ser muy importante, ¿es así?

Es verdad que se gastó la fortuna. Yo solo iba con él a capitales de provincia, a sitios

grandes porque salía de Arlequín y recitaba un verso. A veces tuve que ir a recogerle con el coche para meter cajas de patatas y bolsas de basura llenas de billetes. Y las funciones, que a veces se hacían tres o cuatro, siempre estaban llenas.Ganó muchísimo dinero. Ahí no existía control de autores. En 1988 y 1989 las cosas cambiaron, pero siempre que él iba a un sitio, se llenaba.

¿Cambió mucho Ángel después de su ruptura con Bárbara Rey?

Sí. Yo puedo decirte que conmigo nunca se portaron mal. Él tenía que tomarse varias

pastillas para la depresión, para el estómago, para la espalda y para el corazón. A veces, si estaba colocado, veía cosas que no existían.

Ángel Cristo y Bárbara Rey en la década de los 80. Gtres

Él murió por un error. Su última mujer, Circe, se dejó todas las medicinas en un viaje a Madrid en la caravana. Se puso malo cerca de Madrid, en Alcorcón. Si hubiera tenido su medicación, posiblemente en estos momentos seguiría vivo. Era un hombre muy fuerte.

¿Cree que se le ha hecho justicia a Ángel después de morir?

Ha habido gente que le ha tratado muy mal, asegurando que era un maltratador y nunca lo fue. A veces discutían y se tiraban lo primero que tenían cerca, sobre todo en la época en que vivían en La Moraleja, pero él no fue un maltratador. Eran solo discusiones entre ellos. A veces discutían por chorradas.

Ángel era muy católico, muy creyente, ¿verdad?

Iba a Sevilla a Nuestra Señora de la Macarena, a Zaragoza al Pilar y las llenaba de grandes ramos de flores. Él era un creyente convencido.

Ángel Cristo Rey, Bárbara Rey y Sofía Cristo en el entierro del domador. Gtres

¿Quién pagó su entierro?

Lo pagó José Luis, su sobrino. Saliendo del tanatorio me dio los papeles al tiempo que me decía "tómalos porque sé que eres la única persona que va a ir a verle al cementerio".

¿Fue mucha gente a su entierro?

Si, por supuesto. Vino gente de Italia y México y mucha gente de aquí. Por supuesto, estuvieron presentes sus hijos y Bárbara y todos los familiares que estaban en Madrid. Lo que a mí no me gustó es que a las 12 horas de la noche nos echaron a la calle por imposición de una amiga de Bárbara.

¿Cómo recuerda a Ángel?

Yo le sigo recordando con todo el cariño. Para mí fue una persona muy querida y muy buena. Se merecía lo mejor y por desgracia no siempre lo tuvo.

[Más información: El enfado de Bárbara Rey con su hija: "No minimices que tu padre te dio drogas"]