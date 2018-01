El enfado de Bárbara Rey con su hija: "No minimices que tu padre te dio drogas"

Bárbara Rey (67 años) y su hija Sofía Cristo (34) hablaron en el programa de Samanta Villar (42) Samanta y... acerca de la vida y las adicciones. La hija del desaparecido domador de circo Ángel Cristo se sinceró sobre su fuerte adicción a las drogas y, en busca de los motivos que podrían haberla abocado a ese abismo, madre e hija se enzarzaron en una disputa en la cocina de su casa de Totana (Murcia) ante la asombrada mirada de la presentadora.

¿El motivo? Dos versiones completamente opuestas de una realidad. Bárbara considera que el hecho de que su hija tuviera desde bien pequeña acceso al mundo de las drogas habría actuado como un agravante, mientras que Sofía no lo estima así. Para ella, que su progenitor mantuviera esa conducta tan solo la incitó a "robarle".

"Ella las tenía al alcance por su padre, aunque a ella no le gusta que lo diga. Ella lo tenía más cerca que cualquier otra chica", empezaba su argumento la vedette. Tras esa declaración, Sofía corta a su madre y se defiende: "Yo no empecé el tema por mi padre. Sí, lo tenía a mano, pero yo consumía con mis amigos. Mi padre sí consumía delante de mí, cuando iba a verlo y estaba tan mal le robaba".

"Hay que decir la verdad y no minimizarlo"

Madre e hija. Gtres

Ante esa justificación velada de su hija, Bárbara estalló en el espacio de Cuatro: "Tu padre mismo reconoció públicamente que te había dado droga porque es mejor la que él te daba que la que comprabas tú. Entonces, por favor, cada cosa en su sitio. Yo entiendo que es tu padre, pero hay que decir la verdad. Si no quieres no tratamos el tema, pero no hay que mentir". Sofía, por fin, se vio abocada a reconocer a su madre que su padre le había ofrecido droga: "Con el tiempo, al saber mi padre que yo consumía, sí me decía que prefería dármelas él antes de que vaya a cogerlas por ahí, pero yo nunca he consumido con él". En ese punto de la refriega, es Bárbara quien se hace con el turno de palabra para apostillar un dato que la enciende: "Eso pasó con 15 o 16 años, no con 30. Es un tema serio y se debe decir la verdad. No entiendo que lo minimices. Y no es por haber tenido un mal matrimonio por lo que lo estoy sacando, pero fue lo que pasó". Finalmente, la conversación que había iniciado la periodista Samanta Villar dio a su fin cuando Sofía Cristo admitió que el tema le "raya" bastante y que prefiere no ahondar en él mientras su madre pone cara de pocos amigos y enmudece.