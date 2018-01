Esther Doña: "Mi relación con Carlos Falcó está basada en el amor"

Esther Doña (39 años) abre las puertas del Palacio El Rincón a la revista ¡Hola! para responder con firmeza a todas las polémicas generadas tras darse el 'sí, quiero' con Carlos Falcó (80).

La ya Marquesa de Griñón explica que entre sus planes futuros no está el de tener hijos: "No vamos a tener niños, no por falta de ilusión sino porque creo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte".

Carlos Falcó y Esther Doña en una entrega de premios al empresario. Gtres

Además, aclara el acuerdo que firmó con su marido antes de casarse: "Firmé un acuerdo prematrimonial en el que queda claro que nuestra relación está basada en el amor y no en temas materiales".

Afirma que no sabía quién era él, pero que le conquistó desde el primer momento. La pareja vive en el Palacio del marqués de Griñón, la anfitriona explica que ella ve el terreno como un hogar.

La pareja comenzó su relación a finales de 2015, pero la hicieron pública en febrero del año pasado. Esther Doña se convirtió en la cuarta esposa del marqués en una boda secreta en el Palacio El Roncón de Aldea del Fresno.

Como él, ella no ha tenido suerte en sus matrimonios. Este es el cuarto matrimonio para Esther Doña. La primera vez, con un empresario español 25 años mayor que ella, con el que convivió en Madrid. Se casó por segunda vez en Reino Unido con otro empresario español que también le sacaba 18 años y con el que residió en Londres. Por último, ha contraído matrimonio con Carlos Falcó