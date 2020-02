Mar Torres y su 'shopping' de lujo: gasta más de 2.000 euros en menos de una hora

Ya no hay ninguna duda de que Mar Torres-Fontes (21 años) es un personaje público más allá de su relación sentimental con Felipe de Marichalar (21), sobrino del rey Felipe VI (52). La joven influencer, que detesta que la llamen así, lleva tan solo unos meses con su cuenta oficial de Instagram abierta al público pero ya es habitual verla entregando día a día tips de moda y belleza. Unos consejos que son seguidos por más de 35.000 followers.

Este pasado viernes, Mar sorprendía a sus seguidores publicando un story desde la exclusiva tienda Bulgari ubicada en El Corte Inglés de Nuevos Ministerios de Madrid. Junto a la bolsa de aquello que había comprado, dos copas de champán, una deferencia habitual que suelen tener las boutiques de este corte para todos sus clientes.

Mar Torres, de compras en Bulgari.

A continuación, apenas una hora más tarde, la it-girl exhibía, feliz, a sus seguidores cuál había sido su shopping completo. Un mix de productos que en total sumaban más de 2.000 euros. Para empezar, la pieza estrella.

Torres-Fontes adquirió un espectacular bolso joya de la casa italiana Bulgari del que JALEOS ha podido conocer todos los detalles. Se trata del Serpenti Forever, un bolso bandolera fabricado en piel de becerro de color jaspe carmín. Contiene el emblemático cierre con la icónica cabeza de serpiente de latón bañado en oro claro realzado con esmalte blanco y negro, y ojos de malaquita verde. Su precio, 1.800 euros.

Mar Torres estrenando su nuevo bolso de Bulgari.

Más allá de lo puramente material, Mar Torres también compró tres libros: Naciste para disfrutar de Rut Nieves, Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas y Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido de Walter Riso. En total, la heredera del grupo El Pozo Alimentación invirtió unos 70 euros en literatura.

A continuación, fue a la sección de beauty para comprar algo de make up. Tal y como ha desvelado ella misma en un sinfín de ocasiones, L'óreal es una de sus firmas favoritas. En el córner dedicado a esta firma francesa, Mar adquirió la L'óreal Infallible Beauty Blender, es decir, una esponja de maquillaje especial para base de maquillaje (18 euros), también la face blender brush (15 euros) y dos lipsticks de la misma casa de cosmética de lujo (unos 15 euros por producto).

Tan solo horas después de comprar el citado bolso de Bulgari, Mar decidió estrenarlo para salir a cenar y dar un paseo por la capital con amigos. Además, completó su look con un body negro, unos jeans pitillos en tono claro, unas sandalias con una tira de vinilo y un impresionante abrigo de Roberto Verino valorado en 650 euros que ya ha lucido en otras ocasiones.

Sus primeras palabras

Mar Torres-Fontes en la 080 de Barcelona.

Paulatinamente, Mar Torres-Fontes ha llegado a la vida pública y lo ha hecho para quedarse. Hace apenas unos días asistía a varios desfiles de moda en la Mercedes-Benz Fashion Week celebrada en Madrid y después hacía lo propio con la 080 en Barcelona. En el desfile de Maite by Lola Casademunt, Mar encontró oportuno atender a los medios de comunicación y desveló cómo se encontraba en estos momentos desde que su vida, voluntariamente, se ha hecho pública. "Pues muy contenta, a ver con un poco de miedo también porque se me hace muy grande pero bien", comentaba con cierta timidez.

Y continuaba: "A ver, ten en cuenta que es nuevo todo, no sé, me gusta mucho pero no sé, todo es distinto de ser nadie, a de repente vivir de las redes, no sé es distinto todo". En estos pocos meses, Mar Torres-Fontes ha tenido que afrontar críticas no solo por sus idas y venidas personales con el nieto de los reyes eméritos sino también por sus operaciones de cirugía estética. Ante eso, ella tiene la respuesta: "Mira hay opiniones de todo tipo, hay gente que puede opinar de una manera y hay gente que puede opinar de otra, hay que respetar las opiniones, pero bueno, cada uno puede decidir".

