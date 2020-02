Mar Torres: "Me da miedo lo que estoy viviendo porque se me hace muy grande"

Tras la semana de la moda más importante de la capital madrileña, llega la pasarela 080 de Barcelona. Allí pudimos descubrir la colección de 'Maite by Lola Casademunt'. Una vez más el recinto modernista Sant Pau acogió el desfile en el que Lidia Torrent (23 años), Lucía Rivera (21) y Joana Sanz (27) se subieron a la pasarela.

Como una verdadera influencer de moda, Mar Torres (21) no se perdió el desfile al que acudió sin la compañía de Felipe de Froilán de Marichalar (21) y es que la joven quiere ser reconocida por su trabajo en la moda y no por sus relaciones personales.

¿Cómo definiría todo lo que está viviendo?

Pues muy contenta, a ver con un poco de miedo también porque se me hace muy grande pero bien.

¿Pero bien?

Sí, pero con miedo.

¿Se le hace muy grande, a qué se refiere?

A ver, ten en cuenta que es nuevo todo, no sé, me gusta mucho pero no sé, todo es distinto de ser nadie, a de repente vivir de las redes, no sé es distinto todo.

Pero quiere continuar en esto, ¿no?

Sí, me gusta, es lo que yo quiero.

¿Está muy pendiente de las cosas que se publica sobre usted?

Depende, no me afectan, pero a ver obviamente si que hay cosas que pasan límites y eso sí.

¿Cómo se toma las opiniones?

Mira hay opiniones de todo tipo, hay gente que puede opinar de una manera y hay gente que puede opinar de otra, hay que respetar las opiniones, pero bueno, cada uno puede decidir.

¿Quiénes son las personas que le ayudan a mantener los pies en la tierra?

Bueno mi familia, obviamente mis amigos, la gente cercana a mí.

Nos comentaba que era muy trasto cuando estaba estudiando, ¿eso es cierto?

Sí bueno, pero todo el mundo cuando tenía esa edad, cuando era 'teenager' siempre se puede ser trasto, pero luego tenemos una edad y la gente cambia y madura.

¿Echa en falta esa picardía?

Hombre, siempre me he divertido y he sido pícara, pero ya hay que empezar a ser madura y tener los pies en la tierra.

¿Qué cosas diría aquella Mar?

Bueno, no sé, ya me gusta estar en casa, soy más tranquilita, no sé, soy distinta he cambiado bastante la verdad.

Mar Torres no se pierde el desfile de Lola Casademunt

¿Tiene alguna referencia o cuando mira las revistas de moda, alguna modelo de referencia?

No, no tengo ninguna, no soy de, no tengo referencia, si que en el tema de la moda me gusta Victoria Beckham porque es así muy minimalista y tal pero en revista no, no tengo ninguna.

¿Te gusta que te llamen influencer?

No.

Bueno su pareja es una persona divertida, ¿es uno de los puntos fuertes que busca en una pareja?

No, no voy a hablar gracias.

No sé si lo hace por su timidez o porque lo quiere mantener para usted

No, porque hablo de mí, de verdad que gracias.

La joven no ha querido hacer ninguna declaración sobre su relación con Froilán aunque todo apunta que están atravesando un buen momento. Para ambos es su primera relación y la viven intensamente.

Desde que se convirtiera en una persona pública, la joven ha sufrido una gran transformación física. Mar Torres se ha sometido a distintos tratamientos estéticos. Recientemente, se hizo una bichectomía. Una cirugía estética facial orientada a estilizar el rostro que consiste en la extirpación de las bolas de Bichat. Estas son bolsas grasas que se sitúan en las mejillas y son las responsables de las formas faciales excesivamente anchas y redondeadas.

También se ha retocado la nariz y recurrido al bótox para subir sus cejas y ganar voluminosidad en sus labios. Mar Torres también se habría realizado la marcación de pómulos y se habría rellenado el surco nasogeniano.

