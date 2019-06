Lidia Torrent y Matías Roure ('First dates') rompen su relación tras tres años juntos

Lidia Torrent (23 años) y Matías Roure (36), barman y camarera del programa First Dates de Cuatro, han puesto punto final a su relación sentimental después de tres años juntos. El programa de citas a ciega de la segunda cadena de Mediaset España los 'presentó' y entre ellos surgió el amor. Una historia que ahora, según ha confirmado el propio Roure a través de su cuenta oficial de Instagram, ha llegado a su fin.

En sus propias palabras: "Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita, Lidia Torrent Anka. Gracias. Sé feliz", ha publicado el joven junto a una ilustración en la que reza un extracto del poema El camino. "Tenemos que aprender a caminar con tanta pasión como si fuera el primer día, y con tanta paz como si fuera el último", concluye su publicación.

Si bien es cierto, Lidia Torrent, hija de la presentadora Elsa Anka, llevaba desde el pasado mes de enero sin compartir una foto junto a quien fuera su pareja y también compañero de trabajo. En las últimas semanas, Torrent ha dejado caer entre su nutrido grupo de 155.000 followers que no estaba atravesando por su mejor momento. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar", escribía la joven.

Por su parte, Matías Roure, algo más sutil y menos activo en redes, publicaba una fotografía pasado mes de abril con la que celebraba el tercer aniversario del programa de citas, y por ende, el momento en que conoció a su entonces novia. En ella, aparecía Lidia. "3 años ya!!! Por cada segundo de esos 3 años, doy un gracias gigante. Porque, ¿qué sería del mundo sin amor? Gracias de corazón", decía el mensaje de Roure.

Fue precisamente a raíz de empezar a trabajar en el innovador formato de Cuatro cuando Lidia Torrent y Matías Roure se conocieron. Ella ejerce de camarera del restaurante ficticio donde tienen lugar las citas entre los comensales mientras que él hace las veces de coctelero.

Lidia desveló en una entrevista reciente que su amor por Matías no fue un amor a primera vista sino algo "cocinado a fuego lento". "Tengo que decir que no fue un amor a primera vista. Igual pudimos gustarnos físicamente pero no fue eso de 'me acaba de pasar algo que ya sé que es para siempre'. Fue todo muy progresivo", puntualizaba la modelo en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne (64).

