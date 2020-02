Natalia Lacunza defiende a Eli tras su polémica en 'OT 2020': "Todos cometemos errores"

En medio de la gran polémica en la que se está convirtiendo la nueva edición de Operación Triunfo, una de las favoritas de la pasada temporada, Natalia Lacunza (21 años), ha roto una lanza a favor del comportamiento de los concursantes de la Academia. Pese a que Natalia también cree que ha habido comportamientos fuera de lugar, como es el caso de Eli, cree que es la presión y la experiencia lo que puede llegar a sacar lo peor de cada uno de los concursantes en estas primeras semanas.

Hay que recordar que Noemí Galera (53) ya ha tenido que reunir en dos ocasiones a los concursantes para abroncarlos y hablarles sobre respeto y altruismo, además de tener tutorías individuales con Eli y Jesús, algo que no ha pasado en ninguna de las ediciones anteriores.

Natalia durante su visita a Cibeles. Gtres

Si bien es cierto que desde el inicio de la segunda edición de este nuevo OT ya se apuntó a que la naturalidad de los concursantes de la primera edición no se iba a volver a producir, nadie se esperaba que temporada tras temporada las cosas fueran a peor. De paso, Natalia ha salido al paso de las fuertes críticas que ha recibido Eli en redes tras sus "faltas de respeto" en el programa. Además de confesar cuáles son sus concursantes favoritos, Natalia también ha hablado sobre moda, aprovechando su visita a Cibeles.

¿Cómo está?

Muy bien, muy bien, la verdad.

¿Fan de la moda?

Pues, la verdad es que cada vez más. O sea, desde que salí de Operación Triunfo y empecé a trabajar con Ana Sotillo, que me está ayudando a enfocar un poco el tema de la imagen, cada vez voy intentando dar pasitos.

¿Suele seguir tendencias o se pone lo que más le gusta?

Realmente no estoy muy al loro de las tendencias. La verdad es que estoy buscando con lo que me siento más cómoda. Estoy perdiéndole el miedo a ciertas prendas, ese tipo de cosas...

¿Cómo está viendo esta edición de Operación Triunfo?

Pues ahí están, la verdad... Está siendo complicado. Pero mola mucho. A mí me parece que está siendo súper guay y está teniendo muchísima audiencia en internet. Y está yendo guay, yo me lo paso genial viéndolo, la verdad.

Lacunza durante su participación en 'Operación Triunfo 2019'. Gtres

¿Tiene algún favorito?

Al principio sí tenía un favorito, pero ahora va como entre tres o por ahí.

¿Por quién apuesta?

Al principio mi favorito era Flavio, luego pasé un poco a Gérard, que sigue siendo bastante favorito... y Anne me gusta también. Rafa me gusta también cómo canta... Es que, en realidad, todos tienen voces muy bonitas y se les puede sacar un montón de partido.

Está siendo una edición muy movidita, ya se han llevado un par de broncas por parte de Noemí. Vienen revoltosos.

Está siendo complicado, por eso te lo digo. Pero, bueno, es normal, al final metes a 16 personas ahí de la nada, no sabes cómo van a reaccionar, es una situación muy extraña de vivir. Entonces también es comprensible que las primeras semanas sean un poco locas y que la gente esté un poco a flor de piel y que pasen ese tipo de roces.

Una vez que están dentro de la casa, ¿se evaden completamente y se les hace más cuesta arriba afrontar la convivencia?

En mi caso no fue difícil la convivencia, para nada yo creo. O sea, obviamente había algún roce, pero eran tonterías. Al final vives eso súper intensamente. Es lo que dices, te aíslas del mundo y lo único que tienes es la gente con la que vives y lo que estás haciendo y lo vives muy intensamente, entonces es normal que esté todo un poco revuelto.

¿Qué le parece Eli? Es lo que más se comenta en redes sociales

A ver, yo soy consciente de que la tele multiplica todo por mil y en realidad son malos momentos que ha tenido la chica. Obviamente, a nadie nos parece bien ciertas cosas que ha hecho, pero también creo que están sometidos a mucha presión y a una situación tan rara que hay muchas veces que las personas, sin querer, hacen cosas de las que luego se arrepienten. Entonces, a mí lo que nunca me parece bien es el acoso y el machacar muchísimo a una persona porque haya cometido un error. Todos cometemos errores y lo importante es realmente que ella se dé cuenta de lo que ha hecho mal y que recapacite y no lo vuelva a hacer.

¿Cree que es fruto de la presión o son impulsos?

A ver, obviamente la personalidad de cada uno es como es. Lo que yo creo es que a ella se le ha potenciado ese carácter malo... Ella dice que tiene mucha ansiedad y cada uno reacciona de manera diferente a esa situación.

¿Qué le pareció la charla que les dieron sobre diversidad afectivo-sexual?

Yo creo que era necesaria esa charla en ese momento. Noemí tomó una buena decisión poniendo esa charla para ponerles un poco los puntos sobre las íes, la verdad. No la he visto entera, pero he visto trozos y me parece súper guay la reacción que tuvieron y todo, me gustó un montón.

[Más información: Manu Guix y Noemí Galera: así ha cambiado el tándem de 'OT' dos décadas después]