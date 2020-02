Amor y ¿sexo? en OT 2020: una 'salida del armario' y un calzoncillo traicionero en la noche

Operación Triunfo es la vida adolescente de todos nosotros. Es la vida futura; siempre con la puerta entreabierta, cada año puedes ser tú. De todos esos desgraciados que nacimos más allá de los años noventa, menuda suerte. ¿Quién no vio a esa Rosa López (39) alzándose con el premio? Ay, perdonen por la nostalgia, pero es lo bueno que tiene la televisión: que los recuerdos, majos y agridulces, se te agolpan en la glotis en un cóctel tan ácido como innecesario.

Vengo de un viaje de fin de semana, en el que, gracias a las Cuevas del Águila -en Arenas de San Pedro- he valorado la existencia; llego a la conclusión de que todos debemos vivir sin filtro y cuanto nos plazca. Allí abajo, hubo un grupo de personas que casi la palma sin saber lo que habían descubierto. Lo efímero de la vida. Mi reflexión a tantos kilómetros bajo tierra ha sido: hagamos lo que nos venga en gana. Cuando he anunciado mi planazo de domingo -ver este programa-, se ha torcido el morro con ironía e incluso se ha agriado la cara de algunos: "¿Vas a ver eso, hermoso?". Córcholis, ¡el mejor programa de la televisión!

Los concursantes de 'Operación Triunfo'. TVE

Vaaale, dejémoslo en el más longevo, sí. Pero, ¡es mi trabajo y me apasiona! La música sin oropeles ni prolegómenos. Y cuando hablo de música, es MU-SI-CA. Aquí no caben otras cosas. Ni interpretaciones ni remedos tan patéticos. Música en estado puro, purísimo. Tengo que decir que, imagino que como todo mundo, tengo un umbral de exigencia musical particular. No, qué ostentación, no: a mí me gusta lo que me gusta. Ojo, en esa horquilla, cabe todo el mundo. Desde mi adorada Bad Gyal hasta lo que me pongan.

Comienzo muy enfadado, que conste. Han echado a mi Eli, que la adoro. La han echado, y exploto contra el mundo y esa cosa tan horrorosa esta noche llamada democracia. ¿De verdad? Expulsan a ese torrente de voz, quien, pese a estar afónica, es capaz de entonar Mama do (Uh oh, uh oh) y, de paso, presentar a su novia. ¡La primera salida de armario del concurso! Ya se sabía, sí, pero, joder, cómo me ha emocionado ella.

Uf Nick está muy mal de la voz 😥#OTGala3 — A.S (@shygirl_AST) February 2, 2020

no los han puesto demasiado bajos de sonido? #OTGala3 — Mara 🔇 (@maara1_) February 2, 2020

Otra gala con sonido de mierda #OTGala3 pic.twitter.com/iXrN3ka1wh — Pepitilla del Kiwi🥝 (@pepitilladlkiwi) February 2, 2020

Que mal se oye coño... pero ke nunca!! A mi Hugo como le gritan 😍😍😍 #OTGala3 — Oihane (@OihaneOyii) February 2, 2020

Eli es grande, Eli llegará lejos... Eli es Rosa López, Eli es...qué leche, ¡Adele (31)! ¿No han visto su arranque o soleá? Ese momento en que se ha besado apasionadamente con su pareja. ¡Menuda visibilidad! Vamos, ya queda poco, LGTBI! Se ha de curtir, sí, pero no se merecía bajo ningún concepto quedar por debajo de Rafa. Él, no es mal cantante, pero no posee esa voz que te tumba, que te obnubila, que te empequeñece, te hace creer que siempre andarás dos escalones por debajo y, hups: el fallo que estropeé la música. Yo tengo mucho respeto por LA MÚSICA y por eso, a mi entender, se ha cometido una injusticia este domingo dando puerta a Eli.

Y no me vengáis con que casi todos los concursantes estaban enfermos -que sí, lo estaban los pobres-, es que es injusto. Algo se me fue con ella. Y mira que me gustan otros muchos; Flavio -un "poco cascaíllo"- ha vuelto a conquistarnos con su lava artística; me ha gustado más bien poco la versión de Señorita de Amaju y Hugo; Anne y Hugo nececitan dos vueltas de tuerca; y con Tu frialdad Javi se ha comido a Jesús.

Dos últimas, e importante cosas: felicidades desde EL ESPAÑOL a Noemí Galera por esos 53 años bien llevados... y Nia, te admiro y adoro y nunca, nunca desciendas al vulgo barato. Vales mazo. Ah, que me iba... ¡cómo me puedo ir ante esto! Señores, ¡un calzoncillo nocturno pululando por la casa! ¿Cómo llegó ese calzón interior a los pasillos de la Academia? ¡¡Sexo!! No está confirmado, eh, pero mi mente... Se me van cerrando los ojos... Dulces... sueños. ¡Fue Bruno! Bruno es el dueño de esta ropa...

Maialen sonriendo con sonrisa pícara al saber que eran los calzoncillo de Bruno #OTGala3 — Rose Rock (@roaar_sea) February 2, 2020

Bruno se quitó el calzoncillo en el pasillo porque folló con Maialen 💀💀💀💀 #OTGala3 — ęstøy hąrtįtę (@estoyhartite) February 2, 2020

Expulsada: Eli

Favorito: Hugo

Nominados, Maialen y Nick

