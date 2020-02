La Policía, obligada a intervenir en un reportaje de 'Socialité' sobre el padre biológico de Fani

El nombre de Fani se ha convertido en tiempo récord en uno de los más famosos y coreados del mundo, sobre todo después de que su todavía novio, Christofer, gritara a los cuatro vientos "Estefaníaaaaaa" en La isla de las tentaciones.

Debido a la gran repercusión que tienen ambos desde que se confirmara el éxito del nuevo reality de Mediaset, el programa Socialité ha querido investigar uno de los mayores misterios que están relacionados con Fani: la identidad de su padre biológico.

La joven se presentó al concurso diciendo que su progenitor es un hombre del mundo artístico y mundialmente conocido: "A saber de quién soy, dicen que mi padre puede ser Jose el de Los Chunguitos o Emilio el de Los Chichos". Sin embargo, tras semanas de especulaciones, su tía Mayte desmentía este hecho: "Yo soy la única que sabe la información, nadie de mi familia lo sabe, Estefanía no lo sabe y nadie lo va a saber porque le hice una promesa a mi hermana, ahí se queda. Nunca va a salir a la luz".

Los vecinos advierten al equipo de 'Socialité' de la peligrosidad.

Socialité no ha querido esperar más y esta semana quiso tirar de un hilo que comenzó con las revelaciones que hacía el colaborador Kiko Matamoros (63): "Lo de decir que su padre puede ser uno de esos artista lo hacen por tapar la verdadera personalidad... porque tiene episodios que no sé si calificarlos de oscuros, pero turbios"

Un equipo del programa se desplaza hasta la zona de Fuencarral, al norte de la capital madrileña. El reportero comienza el vídeo explicando que se trata de un barrio humilde y al ver a una vecina le pregunta por el padre de Fani. La mujer le da indicaciones y el periodista, duda: "¿Es una zona peligrosa?", a lo que ella responde: "Eso dicen".

La dirección les lleva hasta la barriada Los Pitufos, una zona a la que es difícil acceder. Una vez allí continúan las advertencias: "Guardaos la cámara con candado porque ahora están hay unos gitanos que están intentando arrancar un coche...", explica un vecino.

"El edificio donde podría vivir el padre de Fani tiene las puertas y fachada destrozadas, las viviendas están okupadas...", narra el reportero mientras camina por la zona. Y de nuevo un vecino les para en mitad de la ruta: "Yo solamente te digo que ahí no se mete ni la Policía Nacional. Cuando hay algún jaleo, la Policía se queda fuera... No te lo recomiendo eh...es que, vamos... Yo no entraría, eh".

Pero se atreven a seguir su camino y otro vecino aparece de repente: "¿Pero vosotros sabéis en qué barrio estáis? Venís así con la cámara y tal... hacedme caso que... os vais a llevar una pedrada, vamos, yo os aviso".

Ante tales advertencias de los habitantes del lugar, el equipo de Socialité decide marcharse "para no poner en riesgo su seguridad".

Javier de Hoyos explica que la Policía tuvo que intervenir y advertirles del peligro.

Al ver las imágenes de la investigación, la presentadora María Patiño (48 años) ofrece su versión del motivo que ha llevado a la concursante de La isla de las tentaciones a mentir sobre la identidad de su padre: "Claro, al ver esto, ahora entiendo que Fani no juega a dar el nombre de Los Chunguitos o Los Chichos no por una cuestión de fama, sino para tapar, probablemente, quién es su padre biológico y en qué circunstancias vive".

Instantes después, el periodista Javier de Hoyos, que conocía lo ocurrido con su equipo en la barriada, puntualiza: "La Policía nos ha recalcado que no podíamos entrar en este barrio sin ir acompañados de ellos porque nos dicen que es una barriada donde hay mucha delincuencia, drogodependencia y muy conflictivo. Que nos podrían haber tirado piedras al vernos con una cámara".

