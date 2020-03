La vida de Jaime y Elena 25 años después de su gran boda: lujo, deporte y dos hijos díscolos

Faltaban apenas 48 horas para que estallase la primavera en la ciudad de Sevilla, pero ya olía a naranjo en flor y azahar en Avenida de la Constitución. El 18 de marzo de 1995, veinticinco años se cumplen este miércoles, la infanta Elena de Borbón y Grecia (55 años) y Jaime de Marichalar (55) se daban el 'sí, quiero' en la imponente Catedral de Sevilla.

Más de 1.000 invitados, representantes de casas reales de todo el mundo, jefes de Estado, presidentes de Gobierno y miles de curiosos acudieron hasta los aledaños de la catedral gótica más grande del mundo para ver cómo la primogénita del entonces rey de España, Juan Carlos I (82), contraía matrimonio en el altar mayor del templo con quien después sería el padre de sus dos hijos.

Tres años después de jurarse amor eterno ante los ojos de Dios en la capital de Andalucía, nació el primer hijo de la pareja. El 17 de julio de 1998 vino al mundo Felipe Juan Froilán de Todos los Santos (21). Dos años después, tendrían la niña. Con la llegada del nuevo siglo y el nuevo milenio también llegó la niña de sus ojos. El 9 de septiembre del año 2000 nació Victoria Federica (19).

Los duques de Lugo en el altar mayor de la Catedral de Sevilla.

Doce años después del magnánimo enlace, un martes 13 de noviembre de 2007, un portavoz del palacio de la Zarzuela pronunciaba las siguientes palabras: "cese temporal de la convivencia", en referencia al matrimonio de los duques de Lugo. Los rumores de crisis en la pareja ya eran una realidad meses antes de que se manifestara por parte de la Casa del Rey.

Los reyes eméritos aconsejaron al entonces matrimonio de Marichalar y Borbón que "se dieran un tiempo" y recapacitaran sobre su futuro. La infanta se trasladó con sus hijos a un chalé en la exclusiva zona de Fuente del Berro, en Madrid, y más tarde cambió a un piso cerca del Retiro. Esa distancia entre los cónyuges no ayudó a recuperar su relación, por lo que dos años después, en noviembre de 2009, la infanta Elena y el aristócrata firmaban su divorcio definitivo. Pero, ¿qué ha sido de los miembros de esta importante rama de la familia del Rey un cuarto de siglo después de la gran boda en Sevilla?

1. La infanta Elena

La infanta Elena, reconocida con el Capote de las Artes por su apoyo a los toros. Gtres

El divorcio de la infanta Elena supuso la primera ruptura legal y eclesiástica dentro de la Casa Real española, un gesto que se tomó como mundano dentro de un entorno tan estricto y conservador como la monarquía. Por ese motivo, la primogénita los eméritos siempre ha intentado guardar las formas y mantener una relación cordial con su exmarido y padre de sus dos hijos. Pese a todo y desde entonces, nunca se les ha tomado una fotografía juntos y pocos son los actos públicos y privados donde han coincidido.

La vida de la infanta está basada en la discreción. Es una gran amante del deporte, sobre todo de la hípica y el baloncesto, y este aspecto cobra sentido que sea presidenta de Honor del Comité Paralímpico Español. Un título que ostenta que sumo orgullo. Sus obligaciones no están basadas únicamente en cargos honoríficos. Su día a día es de oficina, pues actualmente trabaja como directora de proyectos Sociales y Cuturales de la Fundación MAPFRE, tiene su propio despacho y su mesa está decorada con fotos de sus dos hijos.

En lo relativo a sus hobbies, Elena no oculta -más bien todo lo contrario- su pasión por la tauromaquia. Es habitual verla junto a su padre o sus dos hijos disfrutando de una buena corrida en plazas como Las Ventas o Aranjuez. Esta última fue escenario de la despedida de la vida pública del rey Juan Carlos, el 2 de julio del año pasado.

2. Jaime de Marichalar

Jaime de Marichalar.

En su faceta laboral, Jaime de Marichalar sigue desempeñando su labor como Consejero de Administración en LSGIE (Sociedad General Inmobiliaria de España), propiedad de Robert Zellinger de Balkany, amigo de su exsuegro, y en Loewe, integrado en el conglomerado empresarial de lujo francés LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennessy).

Además, hace unos años creó su propia firma de sastrería masculina a medida, B Corner, cuyos trajes de chaqueta, por su calidad y diseño, superan los 2.200 euros. Tras el ictus que sufrió en el año 2001, Marichalar tuvo que empezar a incluir el deporte en su vida como algo rutinario. En los últimos tiempos se ha podido saber que tiene un entrenador personal, un hombre de origen griego de 30 años llamado Giorgio Torelli con quien además mantiene una estrecha relación fuera del gimnasio.

3. Felipe Froilán

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Gtres

El hijo mayor de los exduques de Lugo, el cuarto en la línea de sucesión al trono de España, ha sido noticia desde que llegó al mundo. De la patada que dio a su prima Victoria López de Quesada y Borbón Dos-Sicilias en la Catedral de la Almudena en la boda de Felipe (52) y Letizia (47) cuando tenía tan solo 6 años hasta las discusiones en público con su novia o sus encontronazos con la prensa.

La vida de Felipe Froilán ha estado marcada por la polémica, aunque cabe destacar que en los últimos tiempos, aparentemente, ha logrado encontrar cierto equilibrio. El joven cursa 3º de Marketing en The CIS (The College for International Studies), una elitista universidad americana ubicada en la calle Velázquez de Madrid.

4. Victoria Federica

Victoria en el Memorial Duque de Toledo en Madrid. Gtres

Taurina, como su abuelo y su madre. Y amante de la fiesta, como su hermano mayor. Victoria Federica es la más discreta del clan, aunque en los últimos tiempos también ha protagonizado momentos para el recuerdo. En su último cumpleaños, sus amigos tuvieron una monumental bronca con los medios por protegerla de las cámaras.

Hace apenas unos días, al salir de su universidad, la misma en la que estudia su hermano y por la que desembolsan 20.000 euros anuales, un coche casi la atropella, mientras ella le gritaba: "¿Qué haces? ¡Que me has dao! Gilip...". En su faceta íntima, tras su ruptura con el torero Gonzalo Caballero (28), Victoria sonríe junto al DJ Jorge Bárcenas (21).

