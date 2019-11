Gloria Camila demanda a Kiko Jiménez: ya ha sido admitida a trámite y esto es lo que le reclama

Gloria Camila (24 años) estuvo un tiempo callada tras romper con Kiko Jiménez (27), pero ya no puede más y ha decidido dar un paso al frente ante las declaraciones que ha vertido su expareja en la televisión. Eso sí, nada de platós: tiene claro que hablará donde tenga que hacerlo y en este caso la única vía que tomará será la legal. Así lo anunció Camila hace unos días y así lo ha podido confirmar JALEOS. Se informa que hace unas semanas "le llegó un burofax a Kiko Jiménez" y, en los últimos días, "la demanda ha sido admitida a trámite".

La cosa va en serio y las espadas están más en alto que nunca. Irreconciliables. Se informa a este medio que "Kiko ha traspasado varias líneas rojas" y que la familia Ortega Cano no está dispuesta a callar y a aguantar más en silencio. Si bien hace unas semanas el propio Ortega Cano (65) reconocía que "estaba todo en manos de los abogados", ahora se conoce que el contencioso "va para adelante" y Gloria no lo ocultaba en su último acto público, donde estrenaba look. Hay guerra. "Además de velar por su persona también lo hace por la de su padre, y sobre todo, por su hermano José Fernando (26)", se apunta.

Kiko Jiménez y Gloria Camila durante su relación sentimental. Gtres

Y es que, Kiko Jiménez "ha hablado vía exclusiva de su hermano y eso a Camila le ha dolido muchísimo". En la demanda, se desliza, se reclamaría una retractación y una indemnización económica. De seguir en esa línea, "no se descarta la vía penal". Se han hecho unas acusaciones, se entiende, "muy delicadas". A todo esto, ¿cómo se encuentra Kiko, la parte demandada?, se interpela. "Él hace ver a su entorno que no le preocupa esta demanda y se muestra tranquilo. Asegura en su intimidad que tiene argumentos para defenderse y que no ha dicho nada susceptible de demanda".

Infidelidades públicas y gestos desafortunados

Lo cierto es que desde que rompieran su relación sentimental, la persona primera que dio un paso al frente y abordó, desde la rabia, esa difícil situación fue Kiko Jiménez. Fue JALEOS quien anunció la ruptura en exclusiva y raíz de ahí se desencadenaron palabras gruesas. No hay que olvidar -y este periódico ha podido confirmar que esa declaración está incluida en la demanda- que el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa aseguró, en referencia a las imágenes de Gloria Camila conduciendo sin carnet, lo que sigue: "De tal palo, tal astilla".

Gloria Camila junto a Kiko Jiménez y Sofía Suescun en montaje JALEOS.

Sin duda, una clara referencia al complicado y trágico trance por el que tuvo que pasar el diestro. Decir en este punto que Ortega Cano respondió tildándolo, según él, como un desgraciado, cuando en realidad lo calificó de "desagradecido". Una situación límite que no se vio, precisamente, favorecida por la visita que hizo Jiménez a un Sábado Deluxe. Allí no tuvo reparo a la hora de hablar de las infidelidades que había practicado y de su flamante relación con Sofía Suescun (23). Fue durante un PoliDeluxe cuando confesó que había besado a la de Pamplona cuando aún estaba con Gloria.

"A la pregunta de si he sido infiel, la única infidelidad que yo puedo considerar ahí, porque es verdad que en cuatro años de relación nunca ha salido nada de mí, es que justo cuando yo dejo a Gloria, dos días antes tengo un viaje de trabajo con Sofía y sucede un episodio que yo considero como infidelidad", explicaba el joven. Así lo explicaba: ""Nosotros viajamos a Barcelona para hacer un casting de Mujeres y Hombres y Viceversa, y desde por la mañana, compartimos el AVE a las 7 de la mañana, y fue un viaje idílico. Yo creo que fue el que marcó un antes y un después, y el que hizo plantearme tomar una decisión respecto a Gloria Camila, y dejarla al día siguiente".

Y proseguía: "A la hora de despedirnos, nos fuimos al hotel y teníamos las habitaciones en plantas diferentes. Lo que pasa es que en el ascensor, justo cuando ella se tenía que bajar, me robó un beso, me agarró con fuerza, con deseo y yo no me quité. Eso Gloria no lo sabe, se estará enterando ahora. Yo no se lo dije porque no quería hacerle daño". Más tarde vendría Gran Hermano VIP y sus enfrentamientos con la sobrina de Gloria, Rocío Flores, y algunas declaraciones deslizadas en Guadalix con dobles sentidos. Todo eso, en pack, está hoy en manos de los abogados.

