Kiko Jiménez confirma que fue infiel a Gloria Camila con Sofía Suescun

A pesar de haberlo negado en multitud de ocasiones, Kiko Jiménez (27 años) finalmente ha confirmado que fue infiel a Gloria Camila (24) con Sofía Suescun (23).

El extronista se ha sometido este sábado al polígrafo de Sálvame, y ha terminado confesando que besó a la pamplonica cuando todavía estaba con la hija de Ortega Cano (65).

Kiko Jiménez ha confirmado que ha salido infiel a Gloria Camila.

"A la pregunta de si he sido infiel, la única infidelidad que yo puedo considerar ahí, porque es verdad que en cuatro años de relación nunca ha salido nada de mí, es que justo cuando yo dejo a Gloria, dos días antes tengo un viaje de trabajo con Sofía y sucede un episodio que yo considero como infidelidad", ha explicado el joven.

Una respuesta en la que ha querido ahondar Jorge Javier Vázquez (49), que le ha preguntado en qué consiste ese supuesto episodio. "Nosotros viajamos a Barcelona para hacer un casting de Mujeres y Hombres y Viceversa, y desde por la mañana, compartimos el AVE a las 7 de la mañana, y fue un viaje idílico. Yo creo que fue el que marcó un antes y un después, y el que hizo plantearme tomar una decisión respecto a Gloria Camila, y dejarla al día siguiente", ha continuado.

Kiko Jiménez ha explicado que parecía cosa del destino que estuvieran juntos. "Parecía que todo remaba a favor, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la mañana que nos fuimos a dormir".

El punto crucial tuvo lugar durante la cena. "Nos quedamos a cenar solos, y fue una cena que sirvió para evadirme, porque yo llevaba meses muy mal con Gloria y con Sofía encontré la persona idónea para evadirme de mis problemas", ha afirmado.

Kiko Jiménez ha explicado que besó a Sofía Suescun durante un viaje de trabajo a Barcelona.

"A la hora de despedirnos, nos fuimos al hotel y teníamos las habitaciones en plantas diferentes. Lo que pasa es que en el ascensor, justo cuando ella se tenía que bajar, me robó un beso, me agarró con fuerza, con deseo y yo no me quité", ha confesado finalmente el extronista.

"Eso Gloria no lo sabe, se estará enterando ahora. Yo no se lo dije porque no quería hacerle daño", ha afirmado.

Jorge Javier, de nuevo, ha querido ir un paso más allá y le ha preguntado al joven por qué no terminaron esa noche juntos. "No pasé la noche con ella por respeto", ha reconocido, asegurando que sí que lo pensó.

Siempre discreta con este tema, la hija de Rocío Jurado no ha querido entrar a las provocaciones de su ex y de su actual novia, Sofía Suescun. Poniendo todo en manos de sus abogados, la familia Ortega Cano se prepara para llevar ante la justicia todos los comentarios de Kiko Jiménez.

