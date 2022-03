Antonio Rossi, a degüello contra Victoria Federica: "Es una maleducada"

La faceta de influencer de la hija de la infanta Elena es innegable. Y es que Victoria Federica de Marichalar y Borbón sigue incendiando las redes con cada nueva publicación que sube. Cabe destacar que no solo triunfa en nuestro país sino que también lo hace en el extranjero.

Por ello, no sorprende ver a la joven acudir como invitada a eventos de todo tipo. Incluidos varios desfiles de moda. Su actitud poco habladora con la prensa en la Fashion Week de Madrid, no ha gustado mucho a los colaboradores de Ya son las ocho, que no han dudado en criticar la poca predisposición de la sobrina de Felipe VI.

"Yo es que creo que se resume en que es maleducada", comentaba Antonio Rossi. El periodista no se cortaba y consideraba que Victoria Federica tiene la personalidad "una persona maleducada. Cuando te invitan precisamente para hacer promoción e imagen. Lo mínimo es decir 'buenas tardes'".

Para los colaboradores, la actitud de la hermana de Froilán dista de la que su primo, Pablo Urdangarin tiene con la prensa. "Pablo es educadísimo", afirmaba Rossi. "Ya sabemos que no sabe reaccionar cuando ve una cámara, como sí sabe su primo Pablo Urdangarin", continuaba Sandra Aladro.

Y es que el hijo de Iñaki Urdangarin se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad y, por tanto, foco de la prensa y personaje mediático. Su buena actitud con los medios le ha hecho ganar cada vez más adeptos, a diferencia de su prima.

Algo que también han querido recordar desde el programa de Mediaset es la parecida actitud que tenía con la prensa el padre de Victoria Federica, Jaime de Marichalar. "Su padre ha vivido bajo un paraguas en el que no era normal preguntar a los maridos de las infantas. Nunca se le podía meter el micrófono ni hacer preguntas", apuntaba Rossi. Ante esto, Aladro suiso añadir que "las reacciones de su padre han sido muy desagradables con la prensa".

Lo que sí está claro es que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha decidido encarrilar su futuro hacia el mundo de la moda y las redes sociales. Actualmente, cuenta con casi 130 mil seguidores en Instagram. Entre sus publicaciones con más 'me gusta' destacan los numerosos photocalls a los que acude y en los que posa orgullosa con sus estilismos.

