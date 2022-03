Omar Montes acusa a una 'mano negra' de meterle en la red de pasaportes Covid y amenaza con dar nombres

El pasado mes de enero la Policía Nacional desarticulaba una red que proporcionaba pasaportes Covid falsos. Y precisamente el nombre de Omar Montes aparecía entre los 1.600 nombres de las personas que habrían contratado los servicios de esta red criminal.

El cantante acudía este jueves Junto a Norma Duval y Roberto Leal al plató de El Hormiguero para promocionar la segunda temporada de El Desafío, que se estrena este viernes en Antena 3 a partir de 22:00 horas. Allí quiso aclarar cuál es su situación sanitaria.

"Omar, ¿te has vacunado o quieres ser el Djokovic español?", preguntaba Pablo Motos entre risas. Ante este interrogante, Montes afirmaba que sí se había vacunado y que "siempre" ha estado a favor de las vacunas.

Pero este asunto no se quedó ahí. "No puedo controlar todo lo que se dice sobre mí. Le ponen a uno entre la espada y la pared cuando yo me he vacunado, tengo todas las cosas en regla", afirmaba el cantante insinuando que todos los dardos siempre se dirigen a él.

Por su parte el presentador insistía en que su nombre ha estado relacionado con la Operación Jenner, de hecho, es uno de los sospechosos investigados. El cantante, decidido, contestaba que "ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana. Yo estoy informado de muchos de los nombres que hay en esa lista, entre otras cosas porque yo los he visto. Muchas personas: presentadores de otras cadenas, colaboradores, deportistas y actores. Un montón de personas estaban en esa lista. Yo he consentido que se me ponga en la palestra y no he dicho nada de nadie. Me he callado, pero si yo hablara...", sentenciaba el artista.

El discurso de Omar continuaba en la misma línea. "Yo podría coger y sacar a más de uno a la palestra y se tendrían que dar un puntito en la boca. Si yo me pongo serio, alguno que otro cae".

Pablo Motos no acababa de entender el porqué de incluir el nombre de Omar Montes en la lista relacionada con los pasaportes Covid, si según las declaraciones del cantante él no tiene nada que ver. Aquí es donde llegaba la sorprendente confesión. "Yo tuve hace años un problema con un policía. Desde hace un tiempo se comenzaron a filtrar cosas mías a la prensa y yo no entendía el motivo. Sé perfectamente su nombre y sé que es él. Tengo amigos que también son policías y me informan. Tengo una mano negra", explicaba el exsuperviviente.

Para respaldar sus explicaciones, el cantante confesaba un episodio que tuvo que vivir mientras regresaba de un viaje desde Miami. Según contaba Montes, 'sus informantes' le avisaron de que la prensa le esperaba a su llegada para "hacerme una pillada". Y añadía: "Sabes que si hay un montón de periodistas y hay dos policías que me llevan a declarar o a hacer algo...". Aseguraba que es todo "farándula". Finalmente, para evitar aterrizar en España el autor de 'Alocao' cambió su llegada a Portugal.

En relación con esta Operación, la Policía Nacional detectó deportistas de élite, actores y empresarios como presuntos beneficiados de la red que conseguía pasaportes falsos de vacunación. Por 200€ se recibía el código QR con el que se certificaría las dos vacunas inoculadas, y pagando 1.000€ la red introducía el nombre de la persona en el registro de vacunación española.

