Paz Padilla resta importancia a su salida de Mediaset: "¿A quién no lo han echado alguna vez?"

La pasada semana conocíamos que Mediaset había despedido a Paz Padilla, a la que meses antes había renovado su contrato de larga duración, por incumplir “su obligación como presentadora de Sálvame” en la entrega del 20 de enero. En aquella tarde, la humorista gaditana tuvo una discusión con Belén Esteban sobre las vacunas y se fue del plató cuando todavía quedaba mucho programa por delante.

Un tema sobre el que Paz se ha pronunciado este jueves 10 de marzo en el programa de TV3 Tot es mou, presentado por Helena García Melero y Jordi Gil. Poco antes de su intervención, ella misma compartía una imagen en Instagram acompañada de su mánager, e indicaba que iban a hacer promoción de su montaje teatral El humor de mi vida, y que se puede ver en Teatre Apolo hasta el 10 de abril.

Evidentemente, era muy interesante ver si Paz haría referencia a su salida de Mediaset, y en ese sentido, la actriz y presentadora fue muy generosa y se ha mojado. Todo comenzó con un pie que le dio Jordi Gil, que hizo referencia a cómo ella dice algo “y la gente te sigue, como lo que dijiste de las vacunas”.

Entonces Paz Padilla respondió con contundencia: “No soy antivacunas, no soy negacionista, estuve en el hospital y he pasado la Covid dos veces. Yo lo que voy a decir es que no nos confiáramos para que tuviéramos el pasaporte o la vacuna, porque el virus estaba allí. Cuando en internet pegan y recortan, hacen lo que quieren, pero que todo el mundo se proteja y se vacune ”, explicó. De esa forma dejaba clara su postura con el tema de la vacunación, que despertó muchas dudas tras una charla que tuvo con Anne Igartiburu y María del Monte a través de una videollamada.

El presentador quiso saber si echaba de menos la televisión, y la invitada respondía con mucha naturalidad que solo “hace dos días que la he dejado”. Tras recordar que ella ha trabajado “toda mi vida” hizo un pequeño discurso para dar naturalidad a su salida de Mediaset. “Dicen: Paz Padilla despedida. ¿A quién no le han echado alguna vez? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescinden de ti. Estoy con la conciencia muy tranquila de que yo lo he dado todo y ahora a buscar trabajo. Estoy 'open to work'”, añadía.

[Más información: 'Sálvame' destapa el comportamiento ilícito de Carmen Borrego en el concierto a Rocío Jurado]

Sigue los temas que te interesan