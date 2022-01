Paz Padilla cruza todos los límites y dice que "el amor todo lo puede" en el caso de violencia de Rocío Carrasco

Paz Padilla lo ha vuelto a hacer. Tras ganarse las críticas hasta de sus propios compañeros por sus polémicas palabras sobre las vacunas, la presentadora ha reaparecido este martes en Sálvame y ha vuelto a generar una oleada de indignación por su discurso, en esta ocasión sobre la violencia de género.

El programa estaba tratando el caso de Rocío Carrasco y el conflicto con su hija, Rocío Flores, cuyos detalles explicó la hija de Rocío Jurado de forma pormenorizada en su docuserie. Sin embargo, el maltrato de Antonio David y el intento de suicidio de Rocío parecen no ser 'excusa' suficiente para que Carrasco no se hable con su hija.

La gaditana aseguraba que "mientras todo el mundo se meta y hable de ese tema, [madre e hija] no se prepararán" para reencontrarse. A lo que Kiko Hernández respondía: "Tienes razón al 90%, si no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando. Que no se hablen por un cabreo en una cena de Navidad pues vale, lo entiendo (...) pero cuando ha habido tantos camiones de mierda...", reflexionaba el colaborador.

En ese momento, Paz aseveraba que "el amor todo lo puede". "El amor no lo puede todo, Paz. Esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, ¡por el amor de dios! ¿Tú le dirías a una señora maltratada que vaya con su maltratador a una sala y que se digan te quiero'? ¡Es una locura!", espetaba Kiko. Pero ella insistía: "El amor como amor, como concepto, el amor incondicional, el amor que antepongo, mi odio, mi rencor, mi envidia... antepongo mi amor. Si hay amor olvidamos el rencor, si hay amor olvidamos lo que ha sucedido".

Si eres víctima de malos tratos, la telepredicadora Paz Padilla te dice que debes reaccionar con "amor incondicional". Esto es repugnante.pic.twitter.com/rRYjVI5IjF — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) January 5, 2022

Estas palabras de la presentadora no tardaron en recorrer las redes, recibiendo numerosos comentarios críticos. Entre las respuestas dedicadas a Paz destaca la de Ana Bernal-Triviño, la experta en violencia de género que participó en los debates de Rocío, contar la verdad para seguir viva. "'El amor lo puede todo' es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas. No usemos más mitos dentro de la violencia de género, por favor. La violencia psicológica o física no es amor. El amor es respeto. Dejen esto ya", escribía la periodista en su perfil de Twitter.

"Y recuerdo. La violencia de género no es amor. Es delito. La violencia filioparental no es amor. Es delito. La violencia vicaria usa a los menores en contra de sus madres. El síndrome de alienación parental no existe. Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de violencia de género, no con autoayuda", concluye el dardo de la experta a Paz Padilla.

Sigue los temas que te interesan