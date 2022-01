Paz Padilla vuelve a guardar silencio cuando le preguntan por el homenaje a Chiquito

El pasado mes de septiembre Paz Padilla tuvo una de sus tardes más complicadas en Sálvame, cuando la familia de Chiquito de la Calzada señaló que ella no había colaborado en un homenaje que se estaba preparando al humorista malagueño. Tal homenaje era una estatua de bronce, inaugurada en estos días, y en la que Paz no ha estado implicada, a pesar de que siempre habla de su amistad y cariño hacia Chiquito.

Este martes 4 de enero Paz volvía a presentar Sálvame y el programa abordó cómo varios amigos de Chiquito que han comentado la ausencia de Paz Padilla en este homenaje. Incluso se pusieron en contacto con el humorista Tony Antonio, que cargó contra ella. “La notificación creo que se le mandó, pero tiene mucho que hacer”, decía este cómico. “Estamos los justos, el que no está es porque no ha querido”, explicaba por su parte Manolo Sarría, del Dúo Sacapuntas, y natural de Málaga como Chiquito de la Calzada.

Y una vez más Padilla volvía a guardar silencio varios minutos, intentando no alimentar la polémica. “Yo estoy muy feliz y creo que él estará muy feliz con esta estatua tan bonita. Estoy muy orgullosa de Chiquito y de los compañeros y amigos que le han hecho este homenaje. Gracias” fue lo único que acertó a decir la actriz y presentadora.

Gema López, colaboradora de Sálvame, salía entonces en defensa de Paz. “No quiere entrar en polémica. No querrá contestar porque tendrá sus motivos. Ella es de las que piensa que Chiquito no se merece esto, porque estoy segura de que tiene respuesta para cada uno de ellos”. Otros compañeros, sin embargo, sí intentaban que Paz entrase al trapo y diese algunas respuestas.

“Lo está pasando mal, está tragando saliva, se está aguantando las ganas de llorar. Está afectada por todo esto”, advertía Víctor Sandoval. Por su parte, Kiko Hernández le preguntaba si estaba tranquila, con todo lo que había vivido con Chiquito. “Si esto sirve para que la gente siga recordándolo, gracias. Conociéndolo como lo conocía estaría ahora mismo flipando”, finalizaba.

