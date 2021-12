Paz Padilla vuelve a liarla hablando de las vacunas: "No sirven para nada, el virus ha mutado"

Paz Padilla ha protagonizado este miércoles un directo en Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte. La gaditana ha desvelado que ha vuelto a contagiarse de Covid-19 y ha estado a punto de causar baja en las Campanadas de Telecinco, aunque lo más llamativo de la charla ha sido su polémico discurso sobre las vacunas.

Ante su segundo contagio, María del Monte le preguntaba si tiene las dos dosis de la vacuna, ante lo que la presentadora de Sálvame respondía: "Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada", una frase que a continuación trataba de explicar con afirmaciones cuestionables y datos imprecisos.

"La vacuna es una proteína que te meten, la Spider [sic] que es por donde entra el virus. Pero es la del bicho de Luján [sic] y ahora ha mutado, ahora tenemos la Oritrón [sic] y no entra por la puerta, sino por la ventana", relataba.

Pese a que Anne Igartiburu intentó desviar el asunto, Paz continuaba con su exposición. "La Spider sirve para la puerta pero no para la ventana, por lo que por muchas vacunas que te pongan te infectas", aseguró, sin aclarar en ningún momento que las vacunas nunca han evitado la infección, sino el desarrollo de síntomas graves.

Anne Igartiburu, Paz Padilla y María del Monte sobre el pasaporte covid. @anneigartiburu_ @pazpadilla pic.twitter.com/S5dKyS7wRE — TODOtele (@todotele_) December 29, 2021

"Las Delta y la Oritrón han mutado en África. (...) Lo bueno es que hay tanta gente inmunizada, que hay muy poca gente con Covid, se piensa que este será el final del Covid", concluyó la humorista.

Desencuentro en 'Sálvame'

Esta no es la primera vez que Paz Padilla se hace eco de bulos sobre las vacunas. El pasado mes de junio, el doctor Sánchez Martos abordaba en Sálvame el debate sobre si poner la segunda dosis a las personas que ya habían pasado el virus y que, hasta entonces, sólo habían sido inoculadas con una. "Yo conozco a gente muy cercana que tienen anticuerpos y a uno le han puesto la primera dosis y a otro dos. Y al que solo le han puesto una le han puesto como que está vacunado", aseguraba la presentadora.

"Si tiene menos de 65 años y ha pasado la enfermedad solo una dosis", explicaba el médico ante su comentario. Pero Paz insistía: "No es cierto, porque conozco gente con 40 y le han puesto dos dosis". "Bueno, si tú me vas a decir que no se cumple la normativa, pues claro...".

"Y además la segunda dosis dicen que es menos tolerante que la primera", proseguía la cómica, haciendo crecer la tensión frente a las cámaras. "No se quien habrá dicho eso", espetaba el doctor. "Hablo con todo el mundo que se ha vacunado", respondía ella.

"Como médico científicamente no está demostrado...", trataba de aclarar Sánchez Martos, pero la presentadora le cortaba, haciendo estallar al doctor. "¡Déjame terminar, hombre!", se quejaba. "Científicamente las personas que se vacunan de la segunda dosis tienen menos efectos secundarios que con la primera". Pero a la gaditana seguía sin valerle el relato del médico: "¿Perdona? me voy a sentar porque...", comentaba.

En aquella ocasión, Paz ya puso en duda la eficacia de las vacunas, volviendo a relacionarlas con los contagios por Covid-19. "¿Pero no dicen que la vacuna te protege? ¿cómo te has contagiado?", preguntaba. "La vacuna no protege al 100%, la vacuna que protege al 100% no existe", zanjó el doctor, visiblemente molesto.

