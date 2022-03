'Sálvame' destapa el comportamiento ilícito de Carmen Borrego en el concierto a Rocío Jurado

El pasado 8 de marzo se celebraba en el WiZink Center de Madrid un concierto homenaje a la figura de Rocío Jurado. Al evento, llamado Mujeres cantan a Rocío Jurado, acudieron algunas artistas del momento como Ana Guerra, Tanxugueiras o Sofía Ellar.

Además de las artistas invitadas a interpretar algunas canciones, también quisieron disfrutar del espectáculo algunas famosas como Carmen Borrego. Acto que le ha valido a la hija de María Teresa Campos para ser, una vez más, la protagonista en la tarde de Sálvame.

Concretamente ha sido Sálvame Lemon Tea el encargado de mostrar el comportamiento poco lícito que Borrego tuvo a lo largo del concierto. Y es que, mientras disfrutaba de las artistas invitadas, no quiso quedarse con el estómago vacío. Hasta aquí todo bien. Ahora bien, la colaboradora no recogió la basura de su comida y decidió arrojarla al suelo. "Carmen Borrego dejó todo el WiZink lleno de basura", explicaba Adela González junto a una foto de la 'pillada'.

"No me considero una cerda para nada. Me levanté dos veces y no había ni una papelera y en el bolso no me cabía la basura. Pero no había ni una sola papelera", se defendía la hija menor de la Campos. Y continuaba afirmando que se siente totalmente responsable de la "estampa" y que le "duele ver esa imagen". "Yo soy responsable de eso, pero los señores de la organización que pongan papeleras", explicaba.

🟠No tienen contenido 😅😀 Carmen Borrego en el concierto homenaje a Rocío Jurado dejo una cantidad considerable de basura debajo de varios asientos 😳😉😅#YoMeRebelo10M pic.twitter.com/2zhIo9uxRf — 🌹Rosa M🌹🫂 (@RosaMMunoz) March 10, 2022

Pero las acusaciones hacia la hermana de Terelu Campos no se quedaban ahí. Kiko Hernández aseguraba que, además de dejar todo lleno de basura, Borrego cometió una ilegalidad. "Hay algo que has hecho que a mí no me ha hecho gracia. Has jugado con la seguridad de la gente que trabaja en el recinto. Tenemos las imágenes, pero no vamos a emitirlas", sentenciaba Hernández.

Y continuaba. "Carmen Borrego, no solamente tiró los papeles de los perritos calientes y el maquillaje y lo dejó todo como una pocilga, sino que cometió una ilegalidad dentro del recinto. Delante de todos los presentes, se fumó un puro".

Ante la continua negativa de Carmen Borrego, Kiko Hernández insistía: "¿Tú fumaste dentro del recinto del WiZink Center?". Y a la hija de María Teresa Campos no le ha quedado otra que responder que ella no iba a "contestar a esa pregunta".

Según el colaborador, los hechos acontecieron de la siguiente forma. "Ella se acercó a uno de seguridad, y le dijo 'oye que soy Carmen Borrego' ¿puedo fumar? Soy la hija de la Campos", escenificaba entre risas a Jorge Javier Vázquez.

[Más información: 'Mi casa es la tuya' tira de las Campos para su desembarco en la noche del sábado ]

Sigue los temas que te interesan