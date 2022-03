La dura crítica de Pedro Ruiz a Mediaset: "Ya no interesa Rociíto. Ahora, todas las noches Ucrania"

Desde que comenzara el conflicto en Ucrania, el prime time de Mediaset España ha dado un fuerte giro informativo. Por una parte, Ana Terradillos presenta el nuevo access prime time de Telecinco, Ucrania, esto no se podrá olvidar. Y ayer descubríamos que la famosa reportera Mayka Navarro estará al frente este viernes de En el punto de mira para tratar la última hora sobre la guerra.

Una nueva programación centrada en la actualidad internacional que ha provocado la crítica del presentador y escritor Pedro Ruiz. Lo reflejó así en su cuenta personal de Twitter: "Grandes cambios morales en alguna tele. Ya no nos interesa Rociíto. Ahora... todas las noches Ucrania. Conciencia-ficción".

Grandes cambios morales en alguna tele. "Ya no nos interesa Rociíto. Ahora... todas las noches Ucrania". Conciencia-ficción. — Pedro Ruíz (@ElPedroRuiz) March 9, 2022

Una clara referencia a todos los programas dedicados hasta la fecha a la figura de Rocío Carrasco y su familia. Desde que estrenase la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la figura de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha sido constante en todos los programas de televisión. Sobre todo por la atención que acaparó en su reaparición en televisión después de más de 20 años.

Un tuit que lanza un dardo a los programas de corazón. Similar, esta declaración, a su intervención en el programa Las tres puertas de María Casado a principios de mes. "Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia". Una referencia clara hacia otros programas de Telecinco como Supervivientes.

Pedro Ruiz acompañaba a María Casado en un momento complicado para la presentadora. La catalana rompió a llorar ya que aseguraba que estaba "regular" de autoestima por las bajas audiencias del programa. Ante esto, el periodista continuaba su discurso en esta línea: "Luego tendrá los datos que tenga. Pero los números no son el alma de la vida".

Y es que, desde que se estrenase hace más de un mes, las audiencias han sido modestas, por debajo del millón de espectadores. En estas semanas, por este espacio de entrevistas han pasado famosos como Antonio Banderas, José Sacristán, Mercedes Milá, Julia Otero o Lolita.

María Casado rompe a llorar (de impotencia, seguramente) en #LasTresPuertas5



“Los medios ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar. (…) Este programa limpia. Tendrá la audiencia que tenga, pero los números no son el alma de la vida” pic.twitter.com/hsUHwliv6O — Marc Gabernet (@marcgabernet) March 2, 2022

[Más información: María Casado rompe a llorar en 'Las tres puertas' por las bajas audiencias del programa]

Sigue los temas que te interesan