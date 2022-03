María Casado rompe a llorar en ‘Las tres puertas’ por las bajas audiencias del programa

Una de las apuestas de Televisión Española para la actual temporada televisiva no ha terminado de despegar. Hablamos de Las tres puertas, el programa que presenta María Casado en el prime time del miércoles y que propone entrevistas y conversaciones con personajes de todo tipo.

En la noche de este miércoles 2 de marzo uno de los invitados era el presentador y escritor Pedro Ruiz y, entre charlas y reflexiones, María Casado rompió a llorar, asegurando que está “regular” de autoestima y que está preocupada. A continuación se rompió por completo.

Pedro Ruiz hizo lo que estaba en su mano para que levantase cabeza, con una frase que fue pronto replicada en las redes sociales. “Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia”, le dijo a la presentadora, en referencia indirecta a Supervivientes y a los programas de corazón.

No paró ahí su discurso. El que fuese presentador de La noche abierta, uno de los programas que Casado tomó como referencia para este formato, añadió: “Luego tendrá los datos que tenga. Pero los números no son el alma de la vida”.

Lo cierto es que, desde que se estrenase hace un mes, el programa ha cosechado audiencias muy discretas, por debajo del millón de espectadores. En su primera noche marcó un 6,4% de cuota de pantalla, que bajó en las entregas siguientes. Por el plató de María Casado han pasado profesionales como Mercedes Milà, Julia Otero, Jesús Quintero y Ángel Casas, aunque no encontró la forma de conectar con el público. Curiosamente, el programa de ayer sí mejoró sus datos respecto a la semana anterior, al marcar 5,4% con una media de 700.000 espectadores. Siete días antes se conformó con un 4,9% y 605.000.

El programa, que viene de la mano de la productora de Antonio Banderas, se llama así por “una fábula de Sócrates que habla de las tres puertas, que eran los tres elementos que tenían que producirse para tener una buena conversación: que sea bueno, que sea verdad y que me aporte algo. Esas tres premisas se tienen que dar en todas las conversaciones”, explicó la propia Casado a este portal. “Antonio me dijo que el teatro griego había tres puertas: la de los dioses y dos para los semidioses. Entonces vimos que habíamos acertado”.

