María Casado, sobre su nuevo programa: "Ha nacido tras muchas conversaciones con Antonio Banderas"

La 1 estrenará muy pronto Las tres puertas, un programa semanal de entrevistas para el prime time presentado por la periodista María Casado. Este se emitirá en directo desde el centro de producción de RTVE Cataluña en colaboración con Teatro Soho Televisión (TST).

Torrespaña ha acogido este miércoles la rueda de prensa del programa, presentada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, quien ha dado la bienvenida a María Casado, "una gran amiga de la casa que va a presentar y dirigir Las tres puertas", en su regreso a RTVE.

Para Casado, este proyecto supone el reto "más apasionante" de su vida. De hecho, nace de "muchas conversaciones con Antonio sobre cómo hemos perdido la charla serena en televisión; con humildad y valentía queremos volver a abrir esa puerta", ha señalado orgullosa.

La periodista también ha recordado cómo la mítica La casa de los Martínez, "una sitcom que mi madre veía de pequeña, tenía una llave; y nosotros queremos hacer una versión 3.0 con este programa y darle una llave a cada uno de los invitados que vengan".

Referentes marca España

La presentadora ha señalado que quieren "gente que piense diferente y que tenga cosas que decir, referentes marca España" para su programa. "Es importante recuperar el poder de la palabra y agradecer a RTVE esta apuesta en prime time. Queremos una tele cercana y natural", ha defendido.

"Queremos pensar y reflexionar. Conocer a la persona que hay detrás de esos personajes. No solo voy a preguntar yo, sino que quiero que los invitados se sientan en libertad para que tengan la tentación de preguntarme. Más que entrevista, quiero llamarlo charla", ha aclarado. Además, en Las tres puertas habrá música en directo y actuaciones de nivel todas las semanas.

Volver a RTVE es para Casado como "regresar a casa, reencontrarme con los amigos tras dos años fuera; han pasado muy rápido y cuando veo a mi gente tengo esa sensación de volver a casa", ha contado emocionada.

La directora de Contenidos Generales de RTVE, Amalia Martínez de Velasco, ha definido el formato como "un programa de entrevistas que propone a la audiencia un respiro para hablar con calma, calidez e inteligencia de temas que nos preocupan". Desde la televisión pública esperan que "cada semana la audiencia encuentre placer en este espacio de reflexión y entretenimiento".

"María aporta calidez y curiosidad y se la transmite a cada invitado. Y es muy importante la producción ejecutiva de Antonio Banderas, que tiene bagaje internacional y se preocupa por la audiencia", ha destacado. Por último, ha Martínez ha subrayado que con Las tres puertas quieren aunar "calidad, calidez y cariño para darle a la audiencia ese cambio que queremos transmitir en RTVE".

El programa

El nuevo espacio pretende recuperar el espíritu de programas clásicos de RTVE donde la palabra ha sido el elemento vertebrador y que han sido escuela de grandes profesionales, como Mercedes Milà, Julia Otero, Pedro Ruiz, el Loco de la Colina, o Ángel Casas, y de referentes internacionales como The Oprah Conversation, My next guest con David Letterman y Supongamos que Nueva York es una ciudad (Pretend it's a city) con Martin Scorsese y la maravillosa Fran Lebowitz.

El nombre del programa responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Aporta algo? En el programa, atravesar esas tres puertas será imprescindible para darle el verdadero valor a la palabra.

El programa tendrá cada semana varios invitados que tengan cosas que contar y propondrá charlas sinceras y sencillas poniendo en valor la palabra y la reflexión. Personas que sean marca España y también personajes internacionales de diferentes disciplinas: gente de referencia en las artes, la ciencia, el empresariado, el deporte, la divulgación, la enseñanza, la moda y la gastronomía.

Los invitados

Entre otros, cruzarán Las tres puertas Antonio Banderas, Nathy Peluso, Carmen Posadas, Mario Alonso Puig, Gloria Trevi, Mario Vargas Llosa, Jorge Lorenzo, Laura Rojas Marcos, Carmen Machi, José Sacristán e Iñaki Gabilondo.

Sigue los temas que te interesan