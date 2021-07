María Casado, sobre su nueva vida en Málaga: "Esta tierra ya no hay quien me la despegue"

María Casado (43 años) está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y se le nota en la sonrisa que marca y que no se le cae de los labios en su primera salida del verano. La periodista catalana se siente ya como una malagueña más y dice que "esta tierra engancha y mucho". La presentadora, tras su fuerte apuesta por el Sur, está encantada con que la llamen "boquerona" y define a la ciudad del Cenachero como linda y hechicera. "Esta tierra ya no hay quien me la despegue. Vivimos en un eterno verano todo el año es maravilloso vivir aquí".

En una entrevista que concede a JALEOS, la socia de Antonio Banderas (60) asegura que está feliz porque dentro de unos días viajará a Barcelona para ver al amor de su vida: su madre.

Atrás quedó aquel mal año de la despedida de RTVE, la que fue su casa durante 21 años, y ahora su vida se tinta de mieles: "El próximo sábado estrenamos el último sueño de Antonio Banderas en el Festival Starlite: la puesta de largo de la Orquesta Sinfónica de Soho, una nueva parte de la familia Soho, de la que estamos muy orgullosos. Esta apuesta de Antonio no ha sido nada fácil, pero gracias a su tenacidad ha conseguido ponerla en marcha en estos tiempos en los que es tan difícil hacer cultura". El actor cumple así su anhelo de crear una orquesta residente para abordar sin complejos desde marchas procesionales a bandas sonoras bajo la batuta de Díez Boscovich.

Este 24 de julio, Antonio Banderas y María Casado estarán presentes en Starlite, para ver la nueva andadura de este recién estrenado proyecto "que tanto hemos mimado". Karma es Karma, y ahora le llega todo "lo rico" a la catalana. Un papel importante en este camino, lo tiene Antonio Banderas al que María le llama "su ángel de la guarda". Causa y efecto. Se da el caso que, en el momento de su salida de TVE, ahí estaba el actor buscando a alguien que conociera la televisión por dentro, y justo la presentadora, recién despedida del ente público, estaba lista para embarcarse en el proyecto que ahora le ha dado la felicidad. El fichaje de María Casado para comandar la televisión, ligada al teatro, ha supuesto un gran impulso para el emporio del actor. El malagueño compaginara este año Málaga con EEUU ya que se ha embarcado en la quinta entrega de Indiana Jones.

Nuevos proyectos en la mesa

La periodista catalana y el actor malagueño llevan tiempo preparando nuevos proyectos: "Siempre hemos buscado las grietas que nos ha permitido la pandemia para poder continuar con los proyectos culturales que hemos ido trazando en este tiempo. Hay varios encima de la mesa que aún no puedo contar. Pero todo sigue su curso", comenta María a JALEOS. La presentadora es consciente que Antonio Banderas y ella hicieron la gala de los Goya más diferente de la historia: "Es que hay que adaptar cada momento a la época que vivimos y fue un reto presentar la XXXV edición de los Goya, que pasará a la historia como la gala de la Covid".

En este nuevo trayecto, la catalana lo está dando todo y está obteniendo excelentes resultados. Siempre ha mantenido que su objetivo como presidenta de la Academia de las Ciencia y Artes de la Televisión es seguir manteniendo viva la llama de la cultura. Dice que duerme cuatro horas y que se despierta cuando aún es de noche y para mantener "mente sana in corpore sano". Le gusta correr y combinarlo con el CrossFit. La presentadora ha rodado un anuncio con el Ayuntamiento de Málaga en el área de deportes donde anima a todo el mundo en sus redes sociales a entrenar. En septiembre será embajadora del Málaga Throwdown.

Su mente nunca está quieta y ya están pergeñando más capítulos de Escenas en blanco & negro, la primera aventura del Teatro del Soho CaixaBank, que se estrenó el 15 de diciembre en Amazon Prime Video y que irá a más. "Es el proyecto televisivo más bonito en el que he trabajado nunca", apunta María Casado.

Despido de su sustituta Mónica López

Cuando la periodista fue despedida del magacín matinal de la cadena le dieron el puesto de presentadora a Mónica López (46), jefa de la Sección Meteorológica desde 2008. Esta decisión dejó a María desolada, tras estar cuatro temporadas al frente de La mañana de la 1. Ahora hace unas semanas, es Mónica la que ha sido cesada de su puesto de trabajo y no presentará en la próxima temporada porque TVE prescinde de ella como presentadora de La hora de la 1 en la temporada televisiva que dará comienzo en el mes de septiembre. Este verano, el rostro visible es Igor Gómez. Sobre el futuro del programa, nada hay decidido. TVE estaría estudiando desde mantener el nombre actual hasta eliminarlo por un nuevo formato. María Casado no habla del tema. TVE para ella ya es pasado.

