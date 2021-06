‘En el nombre de Rocío’: la segunda parte de ‘Contar la verdad’ se estrenará en otoño de 2021

Noticias relacionadas Rocío Carrasco y su renacer profesional tras la docuserie: sus opciones laborales en Telecinco

Hace poco más de diez días, Jorge Javier Vázquez contaba que Mediaset estaba estudiando la posibilidad de hacer una segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva. Una producción que este miércoles, con la visita de Rocío al plató de Telecinco, se ha confirmado.

Los espectadores que aguantaron hasta la 01:00 de la madrugada pudieron ver el tráiler de esta nueva temporada, que se titulará En el nombre de Rocío. En las imágenes, Rocío caminaba junto al mar en Chipiona, pueblo en el que pasó gran parte de su infancia. Carrasco llevaba mucho tiempo sin ir por esta localidad gaditana, y regresó a ella en una catarsis que le lleva a cerrar heridas del pasado.

En el avance, se veían sobre la pantalla unos mensajes. “Pensaron que callaría para siempre. Pensaron que jamás se atrevería. Pensaron que Chipiona les pertenecía. Pensaron que su desprecio quedaría impune. Pensaron mal, y creyeron que la más grande no se dio cuenta de nada. Avaricia, envidia, secretos, traición, venganza, hipocresía. Ella también fue una víctima” se podía leer.

A continuación se ve a Rocío en la playa. “Sabían que yo no podía venir, por lo que para mí suponía, y por las condiciones en las que me encontraba. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tenía que volver, y ya lo he hecho”, aseguraba. A continuación, Rocío Carrasco afirmaba que es el momento de explicar por qué no tiene relación con Amador Mohedano, Rosa Benito, sus tíos José Antonio y Gloria, con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y con el propio Ortega Cano.

Por último, se apuntaba que esta nueva producción, En el nombre de Rocío, llegará a Telecinco en otoño de 2021.

EN EL NOMBRE DE ROCÍO. OTOÑO 2021 pic.twitter.com/Rjgge75mI9 — Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2021

De esta manera, y tal como se confirmó en el plató, la serie documental cambiará de foco, y ya no se centrará en Antonio David Flores, sino en toda la familia de Rocío Carrasco que decidió darle la espalda a pesar de conocer la situación de violencia machista de la que era víctima.