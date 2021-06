Malú vence al ‘Express’ de la entrevista de Rocío Carrasco, que se despide después arrasando

Telecinco ofrecía un plato fuerte en su prime time de este miércoles. Rocío Carrasco se sentaría de nuevo en plató, una vez había acabado la emisión de su serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un evento que incluso contó con música en directo, de la mano de Blas Cantó y de Gjon’s Tears, el cantante del tema principal del programa.

En esta ocasión, la entrevista de Rocío logró una media del 27,3% de cuota con 2.279.000 espectadores. De esta forma, mejora el 25,5% de cuota de pantalla y 2.116.000 espectadores de audiencia que logró la semana anterior. Su franja Express mejora también los datos de las últimas semanas, y firma un 17,8% y 2.790.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Ayer @rocioseguirviva #RocíoSeguirViva fue visto en algún momento por 6.180.000 personas.



El programa de @fabricatele presentado por @CarlotaLlauger alcanza el 27.3% de cuota de pantalla y 2.279.000 espectadores de audiencia media.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/eLA1a9LPgd — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 3, 2021

Sin embargo, Antena 3 logró vencer a Telecinco en esa primera parte del programa. Y es que El Hormiguero, que recibió la visita de Malú, fue el programa más visto de la jornada, al alcanzar el 19,2% de cuota con 3.001.000 espectadores. De esta forma, repite como lo más visto del miércoles, tras la entrevista de la semana anterior a Felipe González.

LO + VISTO DEL DÍA es @El_Hormiguero de @antena3com con 3.001.000 espectadores de media y el 19.2% de cuota de pantalla.



Un total de 6.001.000 personas vieron en algún momento la visita de @_MaluOficial_ #MalúEH.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/ZpZdOi6oL2 — Barlovento Comunicación (@blvcom) June 3, 2021

En su encuentro con Pablo Motos, la cantante andaluza confirmó que pronto volveremos a verla en La Voz. “Me hace mucha ilusión y me apetece muchísimo porque La Voz es mi casa y allí estoy como pez en el agua. Me gusta mucho juntarme con mis compañeros porque no somos actores y no trabajamos en grupo de artistas, nosotros vamos de forma independiente”, comentó Malú.

A continuación, la serie tuca Mujer continuó dentro de sus registros habituales. En esta ocasión, la ficción alcanza un 16,3% de cuota, 1.949.000 espectadores, lo que supone una ligera mejora respecto a la semana anterior.

En La 1, Estoy vivo logra una pequeña subida tanto en cuota como en miles. La entrega 51 de esta ficción convence al 5,5% de la cuota de pantalla con 865.000 espectadores. Además, se convierte en lo más visto de la jornada con 148.000 espectadores más.