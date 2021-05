El 'tirito' de Maria Teresa Campos a Ana Rosa Quintana durante su visita a ‘El hormiguero’

Este martes, María Teresa Campos, a la que habitualmente vemos en el universo de Telecinco, saltaba hasta Antena 3 para ser la invitada de Pablo Motos en El hormiguero. Un encuentro en el que la veterana periodista habló de su vida profesional, y en el que se hizo referencia a La Campos Móvil, el programa de Telecinco que grabó y del que solo se emitió la entrevista a Isabel Díaz Ayuso.

“¿Qué ha pasado con La Campos móvil?” le preguntó Pablo Motos, sin utilizar ninguna clase de eufemismos sobre programas y otras cadenas. “Estrenamos una entrega, pero luego vino lo de Rocío -la serie documental de Rocío Carrasco y su entrevista- y estoy esperando a ver qué pasa” afirmó María Teresa, que no hizo mención a la mala acogida en audiencias de su programa.

Motos también le preguntó por aquella entrevista a Ayuso. “Vino antes de la entrevista a saludarme, es muy cariñosa” aseguró Campos. “Bajé después a recogerla y la gente aplaudió mucho. En el recorrido, ella me dijo una cosa curiosa, que le gustaba el Madrid de los atascos porque esta ciudad sin ellos, no es Madrid”.

Esta no fue la única referencia que hubo a la programación de la competencia. Al explicar su día a día, María Teresa Campos explicó que su rutina es levantarse, “hago unas respiraciones y veo el informativo de las 7 y las 8 de la mañana, pero no me preguntes de donde, por no es en tu canal”.

“Después de cambio de cadena y desayuno mientras sacan a la perra a que haga pipí” decía a continuación la periodista, información que Pablo Motos analizó. “Ves una tele, que no es la mía, pero luego cambias de canal. Si estabas viendo la tuya, dejas de verla por la mañana: ¿No ves a Ana Rosa Quintana?”.

Entonces María Teresa respondió entre risas. “Veo el principio. El programa es estupendo y a ella no hay que valorarla porque ya está supervalorada. Es una persona que tiene un nombre y lo tendrá siempre en el tiempo que quiera estar en la televisión”, reflexionó la madre de Carmen Borrego y Terelu Campos.

“Ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo por aquel entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión... A nosotros nos retira el público, un día deja de verte y eso es así” aseguró entonces la presentadora.