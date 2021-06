Rocío Carrasco advierte a su familia: "Volveré y explicaré por qué no tengo relación con cada uno de vosotros"

Miércoles 2 de junio de 2021, plató de Mediaset. Rocío Carrasco Mohedano (44 años) pone el broche de oro a la serie documental que estrenó en la cadena el pasado 21 de marzo, Rocío: contar la verdad para seguir viva. La semana pasada se emitía el último episodio de esta primera temporada -hay quien especula que la hija de La más grande está en negociaciones para una segunda tanda de episodios-, Punto de partida, y al filo de la una de la madrugada Carrasco intervenía en directo para anunciar una sorpresa: "Quería anunciaros a todos que la próxima semana me gustaría ir a plató a hacer el cierre con vosotros".

Dicho y hecho. Rocío, en plató. La emoción está servida. Arropándola, Carlota Corredera (46) y los colaboradores habituales de cada semana. También, regando y amenizando la entrevista, tres grandes artistas: Gjon's Tears (22), Blas Cantó (29) y Barbara Pravi (28). Esta charla con Rocío, más allá de ese "cierre" que anunciaba ella, ha tenido una gran connotación: se ha producido un día después del 15 aniversario de la muerte de su madre, Rocío Jurado, aquella dura madrugada del 1 de junio.

Carrasco se enfrenta a todo en directo tras haber visitado la tumba de Jurado en Chipiona y, lo más duro, si cabe, después de ver a gran parte de la familia, y a su tío, José Antonio, abordar, con desapego, su ausencia el pasado sábado en el homenaje a La más grande. Hubo quienes entendieron las palabras de la familia como pullas contra Carrasco, dardos envenenados. Todos, frente a ella. Una vez más, como siempre en realidad desde ese 2006. Con una diferencia: hoy Rocío Carrasco no tiene miedo a nada ni a nadie. Mira al futuro con fuerza y sabe lo que tiene y, sobre todo, a quién tiene de su lado. Rocío vuelve, como el Ave Fénix. Además, anuncia segunda temporada de la docuserie.

Al son de Blas Cantó y el emblema Como una ola, Rocío irrumpe en plató con un traje pantalón, en tonos blancos y negros y con estampado de corazones, a juego con una blusa fucsia de seda. Arranca la noche de Rocío, su momento. Cuando reaparece en plató, lo hace entera, sonriendo, sin romperse, aunque advierte: "No las tengo todas conmigo".

A continuación, se reproducen los titulares más reveladores de la noche:

1. "Estoy bien. Estoy nerviosa. ¿Se nota? Estoy agradecida, sería la palabra. Orgullosa de la gente con la que me ha tocado trabajar. Orgullosa de ti (a Carlota). Orgullosa de las mujeres de mi país, de los hombres también, algunos. Sobre todo, de las mujeres. Yo no sé si ellas están orgullosas de mí, pero las valientes son ellas. Yo he tenido una oportunidad, pero ellas no la tienen".

2. "Tras la serie, estoy más serena, satisfecha con el trabajo que he hecho yo conmigo misma. De dentro de un trabajo emocional muy fuerte de recolocar mis vivencias y pensamientos. Estoy esperanzada por que después de este esfuerzo... la justicia me acompañe. Que vaya conmigo de la mano. Que ese esfuerzo, mío y de muchos, sirva para algo".

3. "Soy abanderada con gusto, ahora, porque en ese momento me asustaba el poder crear unas expectativas y defraudar. Si hoy lo soy, bienvenido sea y con gusto. Me estoy dando cuenta de que soy feminista. Soy neófita, por completo, pero me muero por aprender y saber. Por aportar más granitos de arena".

4. "Prefiero no ponerle nombre al ser. Me provoca miedo, dolor, cosas malas, demasiado malas. Creo que durante el documental he soltado lastre, para ir vaciando esa mochila y esa mente que no paraba de dar vueltas, de autoflagelarse y tener miedo. Esto es un proceso largo, pero he soltado lastre. Estoy en ello".

5. "Es difícil sentirme más cerca de mis hijos, ni siquiera yo lo sé. Me siento en paz conmigo misma, liberada en una gran parte. Me siento escuchada y querida, ese es el principio de algo importante: el de una nueva vida, sin miedo".

6. "A mí me hubiera gustado dejarles otro legado a mis hijos que no fuera ese. A partir de ahí que ellos valoren y tomen las decisiones que crean oportunas, pero que sean ellos. No alguien por ellos, con mentiras. Ellos, cuanto menos, pueden pensar lo que pensaban antes. Si piensan algo diferente, eso que tengo ganado. Por eso nunca les aclaré y ser partícipe de ese sufrimiento horroroso. Estaba en mi mano evitárselo yo. Lo hice con la mejor intención del mundo".

7. "Creo que me equivoqué, a lo mejor en esa sobreprotección, pero tengo sentimientos encontrados. Porque nunca me hubiese perdonado hacerles daño con la verdad. Para mí eran más importantes sus mentes que la realidad. Se hubiesen dado cuenta desde muy pequeños de la clase de padre que tenían y ya no tenían. Me toco el anillo de mi madre porque me da seguridad. Siento a mi madre todo el rato".

8. "Desde que visité Chipiona, ha cambiado algo en mí. Cuando vine por primera vez, estaba insegura, hoy me siento más tranquila. Creo que tiene que ver el contacto con mi gente, con la arena, con la brisa... Si te digo que me he sentido cerca de mi madre en Chipiona, te miento. La siento cerca siempre, pero he dado un paso que antes no podía hacer, por falta de capacidad emocional. Estaba bloqueada antes, no tenía la suficiente fuerza".

9. "La muerte de mi madre la tengo superada, ese duelo lo he pasado, eso es lo normal. Pero eso no significa que yo no me emocione cuando hable de mi madre o llore cuando vaya al cementerio. Pero el hecho de ir allí me ha hecho bien, pero ha sido un momento duro. Lo he pasado mal, pero lo he hecho".

10. "Me enfrento a todo esto con esperanza. Ojalá la justicia me oiga, en que un fiscal me oiga, me escuche. Tengo la esperanza de que eso suceda. Me enfrento con humildad y con la verdad. Me pongo en disposición de la justicia para lo que yo creo justo. He aprendido de la serie que a veces se me han llevado los demonios y no puede ser, pero yo soy así. Si fuera otra, estaría mintiendo".

(Tras ver todos los mensajes de apoyo de mujeres poderosas en todos los sectores de la sociedad)

11. (Marieta es víctima de Violencia de Género y compañera de colegio de Rocío Carrasco. Vive en una aldea remota, alejada de sus hijos, por un caso similar al de Carrasco) Habla Marieta: "Tras tu serie, pasé una semana con un ataque de pánico. Nos has dado una fuerza increíble, nos hemos desgarrado con tu dolor porque lo hemos vivido en nuestras carnes. No estás sola. Ahora tienes un colectivo detrás, que siempre te va a apoyar. Has abierto el armario de la vergüenza. La productora ha hecho la mejor campaña contra la violencia vicaria".

12. (Rocío responde) "Le quiero dar las gracias. Sé lo que le está costando hacer lo que está haciendo, sé lo que es estar así. Te mando toda la fuerza y te mando muchos besos. Que te vengas para Madrid, hazme caso".

13. (Responde a Lydia Lozano) "No entendía nada desde el principio. Desde Tómbola, desde el Sorpresa. Alguien que había estado en mi casa, como tú, que se te ha tratado como la familia... No sabía de esa inquina, esa vehemencia sin coger el teléfono. Lo tuyo me dejó en shock, porque a ti sí te conocía. Mi madre te llevó de viaje... y te vi en Tómbola haciendo daño".

14. "Lo de que me llamara Rociíto era como humillación. Era humillándome. Momentos en los que quería hacer daño. Yo tengo esperanza toda la del mundo, confío y espero en que aparezca un juez o una jueza y quieran escucharme. Entrar en sala y que se me oiga. Espero que haya posibilidades. Deseo que la justicia me acompañe de la mano, solo pido que se me oiga. No me gustaría pensar que no va a suceder después de toda la catarsis emocional. ¿Que si estoy preparada? Si no sucede, tendré que seguir intentándolo".

15. "Vamos a presentar la reapertura, con todos los testimonios que han salido, con todos los que no narré en su día por creer el tiempo que había transcurrido en su día. Fue un error en su día. Todavía no han tenido un final esos testimonios. Sobre lo de Cristina Cárdenas, hay dos agresiones en las que sé lo que ocurre, pero cuando ella lo cuenta destierro ciertas cosas mi mente por dolorosas. Sé que ese tirón contra la mesa ocurre".

(5 de agosto de 2019, intento autolítico)

16. "Ese día de grabación se coló el sonido de unos perros dentro de la grabación. Cuando digo lo del 5 de agosto, Fidel va al dormitorio porque los perros están aullando de una forma muy peculiar. Son cuatro perros. Me lo cuentan porque yo no lo sé. Si no hubieran aullado, les hubiese hecho la putada más grande a los míos. No se hubiese contado la verdad, nada bueno. Aquí no es Fidel: aquí no hay más bestia negra que el ser. Su defensa siempre se acoge en sus escritos que mi estado emocional es por otros motivos. Quiero dejar claro que la única persona que es responsable de mi estado emocional es Antonio David Flores Carrasco. No hay otra circunstancia aledaña".

17. (Entran en directo sus tíos paternos Antonio y Maribel) "Estamos aquí para darte ánimo y decirte que te queremos muchísimos. Desde Alemania tu primo Antonio muchos besos", dice el hermano de Pedro Carrasco. "Yo sí me creo tus lágrimas", dice su tía, y añade: "Lo que tienes que hacer es sonreír que es muy bueno. Es alegría, te ayuda en todo. Quiero que vuelvas a ser aquella chica de 12 o 13 años que siempre tenía una sonrisa en los labios". "Que sepa la gente que tu sí tienes una familia", refuerza el matrimonio.

(Comienza la emisión de la promoción de la segunda temporada de la docuserie)

18. Pensaron que callaría para siempre. Pensarían que jamás hablaría. Pensaron que Chipiona les pertenecía. Pensaron que su desprecio quedaría impunine. Pensaron mal, creyeron que La más grande no se dio cuenta de nada. Habla Rocío: "Se valían de que yo no venía a Chipiona y se valían de que yo no podía venir. Sabían que yo no podía venir por cómo estaba. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que venir. Y ya lo he hecho. Responderé a todos ellos, a cada uno de mis familiares, por qué no tengo relación con ellos".

19. "Sobre el dinero que he ganado con esta docuserie, me he planteado donar el dinero y hacer conciertos benéficos para con las mujeres maltratadas. Me he planteado subastar el traje fucsia. Me encantaría hacer muchas cosas".

20. "Estoy poniendo en orden mi vida. Habrá cosas que no se sabrán. Se puede decir que con el testamento de mi madre me doy cuenta de un montón de cosas en mi vida y las pongo en orden".

21. (Rocío responde a su hija tras verla en Chipiona) "Me he quedado bloqueada cuando mi hija ha dicho 'queréis ver donde no hay', y es verdad. No se emociona cuando me ve. No la veo en le tele porque no me aporta tranquilidad, no me aporta bueno. Me hija me transmite que es, para mi desgracia, la misma persona que era el 27 de julio de 2012. Muy a mi pesar".

