David Flores, citado a declarar ante un juez: podrá denunciar a su madre por impago de pensión

Nuevos problemas legales para Rocío Carrasco (44 años). Coincidiendo con la emisión del décimo capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que la gran protagonista del momento desvela al detalle cómo perdió a su hijo David Flores (22) por la manipulación a la que fue sometida el joven por parte de su padre, Antonio David Flores (45), y de su hermana Rocío (24), la justicia ha ordenado investigar su patrimonio.

Tal y como señala El Periódico, la magistrada Verónica Carabantes ha dictado una resolución en la que pide que se investigue "el patrimonio y la vida laboral de la querellada" tras la denuncia de Antonio David contra Rocío por impago de la pensión de su hijo David desde 2018, por lo que le reclama una cantidad superior a los 8.000 euros.

David junto a su hermana Rocío en una imagen de 2019. Gtres.

Además, la jueza ha citado a declarar a David Flores, al que ofrece la posibilidad de iniciar acciones legales contra su madre, Rocío Carrasco, como perjudicado por el impago de la pensión. El nieto de Rocío Jurado tendrá que declarar por esta causa el próximo 21 de mayo, tal y como indica el mencionado medio. Será entonces cuando se conozca si el joven inicia la petición de medidas legales contra su progenitora o, por el contrario, y cuando se ha convertido en el gran señalado tras la emisión del último capítulo de la docuserie, renuncia a ello.

Lo que ha contado Rocío de él

En el capítulo emitido este miércoles, 12 de mayo, Rocío le dedicaba palabras a su hijo. También explicaba cómo y cuándo había cambiado la actitud del joven -al que se refiere de manera cariñosa con el apelativo de "mi enano"- hacia ella. "David empieza a cambiar cuando su hermana no está en casa. El padre le iba a ver al colegio cuando me tocaba a mí y le decía cosas; que le iba a llevar a grabar un disco, que le iba a llevar a La Voz y que no tenía que estudiar. Veía que iba a terminar como lo otro. Un día llegó y me contó que estaba en el coche con su padre y con su hermana y que iban hablando de mí y él me defendió y le dijeron que si hablaba de mí bien, le bajaban del coche y se iba andando. Me di cuenta de que había parido dos veces y no tenía ninguno de los dos", relata la hija de La más grande.

Rocío tiene claro que la actitud de David cambia hacia ella en un momento concreto: después de esa pelea con Rocío Flores. La misma por la que la joven, que también interpuso una denuncia en una comisaria de la Guardia Civil, acompañada por su padre, cumplió la correspondiente pena tras las lesiones que le provocó a su madre.

Antonio David Flores, Olga Moreno y David Flores en el juicio donde Rocío no saludó a su hijo. Gtres

"David tiene una serie de problemas en los que no voy a entrar, pero sí es cierto que a mí como madre me hubiese gustado ofrecerle al niño la posibilidad de tener su independencia. A mí me hubiese encantado coger a mí hijo con 10 o 12 años y me hubiese gustado mandarlo a por el pan. Yo eso nunca lo he hecho. Él habría adquirido cierta independencia y no lo he podido hacer porque yo antes de hacer eso pensaba: '¿Y si se cae en la calle y le pasa algo?' Yo no he podido educar porque he tenido enfrentar a alguien que quería mostrar una imagen mía de mala madre...", ahondaba en sus sentimientos hacia él en esa entrega, la décima, del documental donde está ofreciendo su versión sobre la historia de su separación del padre de sus hijos.

"Al principio me hacía caso, pero muchas otras veces, como con los estudios, no. Me contaba que el padre lo iba a ver al colegio, lo esperaba a la salida o entre clase y clase o en recreo y entonces le iba diciendo cosas. Hacía dos cosas: una era un chantaje emocional, diciéndole: 'Te tienes que venir con nosotros, tu hermana te echa de menos, Rocío me pregunta por ti...'. Si es cruel hacerlo con un niño, hacerlo con un niño como David es el triple de cruel. Y otra era: 'Si tu madre te castiga, me llamas'", añadía Flores, que también detalló un episodio en el que el niño llegó a casa desde el colegio con la nariz rota.

[Más información: Rocío Carrasco confiesa en qué momento perdió la relación con su hijo, David Flores: sus duras palabras]