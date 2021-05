"Mi hija también me agredió con un cuchillo", "Creo que no se arrepiente de nada": las 30 frases de Rocío

Un miércoles más, nueva entrega de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. En esta ocasión, le toca el turno al episodio número nueve, titulado Todo se derrumbó dentro de mí. En él, Rocío Carrasco Mohedano (43 años) se derrumba, valga la redundancia, se rompe al abordar qué pasó tras esa paliza de julio de 2012 que le propinó su hija en su casa de Valdelagua. Cómo tuvo que acudir al cuartel a prestar declaración y todo lo que vino después. Su caída más dura, el inicio de su depresión confesa. Pasajes acaecidos entre julio de 2012 y junio de 2014, con Rocío Flores (24) y Antonio David (45) como protagonistas.

A continuación, se destacan los titulares más importantes de la noche:

1. "Ella grita 'no me pegues' porque, según me pega, tiene el móvil abierto, que le ha dado su padre el día 11, el día de las Medidas Provisionales. Lo tenía abierto. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? No lo sé. Ella me gritaba 'no me pegues, no me pegues' y yo le decía, 'Rocío, yo no te estoy pegando', 'Rocío, tranquilízate, para'. Ella no paraba".

Rocío contando el suceso del cuartel de la Guardia Civil. Mediaset

2. (Una vez en el coche, habiendo dejado a su madre en el suelo) "A continuación, el padre le dice a la niña que le pase el teléfono a Paco (el chófer que la lleva). El padre le dice a Paco que tiene que llevar a su hija al cuartel de la Guardia Civil, Paco le dice que él no va a hacer eso, que yo lo había contratado para llevar a la niña al colegio. El padre le dice que o la lleva o que lo va a denunciar. Paco le dice que no tiene problema, que haga lo que quiera, pero que él llevaba a la niña al colegio".

3. "La lleva al colegio, en el trayecto yo llamo a Paco porque necesitaba ir al hospital, tenía la cabeza así (hinchada). Tenía moratones por muchas partes y un ataque de pánico. Las pulsaciones no me bajaban y Fidel no me podía llevar porque no quería que mi enano me viese en esa situación. Fidel le preparó el desayuno al niño. Paco tarda en recogerme porque él dice que no se fía de que la niña se vaya del colegio. Me llama y me dice 'Rocío, todavía no voy a ir, voy a esperar. Llama al colegio y asegúrate de que la niña está dentro'".

"La niña no puede volver a mi casa"

4. "Llamé y hablé con su tutora, que ya estaba enterada de muchas cosas. Siempre tuve contacto estrecho y a Chus le cuento lo que ha pasado. La niña entra en el colegio y empieza a decir 'me voy, me voy con mi padre', pone al teléfono al padre con el director del colegio. El director le dice que él no puede dejar salir a la niña sin una persona responsable y sin que su madre lo autorice. Le dice el padre que va a ir a recogerla un amigo suyo. Me llama y me cuenta. Yo le digo que vale, que la niña no puede volver a mi casa. Digo 'si el padre ha dicho eso y lo autoriza, que se vaya'".

(Al escuchar a Antonio David decir que sus hijos no lo pasaban bien en casa de Rocío y Fidel, y que muchas veces se planteó saltar la valla del chalé para 'rescatarlos')

5. "Efectivamente, esos niños no han vivido en mi casa lo que han vivido en la suya. No lo han vivido. ¿Que su hija no se siente culpable? Es su problema. ¿Que la niña no tenga nada de qué arrepentirse? El culpable es ese que está ahí sentado, su padre. De lo que le ha implementado, de lo que la ha mutilado. Es una muestra más del daño que es capaz de infligir en los demás. Tristemente, creo que no se arrepiente de nada (su hija)".

Rocío Flores con un teléfono móvil. Mediaset

6. "Cuando llamo al colegio y digo que la niña no puede volver después de todo lo que ha pasado, Paco me recoge y me lleva al hospital. Entro pidiendo por favor que no se fuera a saber nada de lo que allí pasara, que nada de eso saliese a la luz. El médico me dice que lo siente mucho, pero que tiene que dar parte. Se lo pido por favor, 'no quiero, no quiero'. Me dice que lo siente, que es su obligación. Yo quería salir corriendo porque tenía miedo de que todo trascendiera y allí hubiera prensa".

7. "Me dicen que no me puedo ir porque tengo un traumatismo craneoencefálico y que me esté allí por lo menos unas horas. Estuve cinco horas, juro que las imprescindibles, me quería ir a mi casa. No quería que nadie me viera. Fue un viernes, día 27. Me llaman del cuartel, lo coge Fidel y el guardia de Policía Judicial le dice 'cógete a Rocío y veniros'. Los dos sabíamos que había pasado algo. Esa llamada sustituye a que venga la Guardia Civil a tu casa, te espose y te lleven".

8. "Antes de salir, llamo a mi abogado y le digo 'me pasa esto'. Vino una abogada del mismo despacho y al llegar al cuartel, al fondo, Fidel y yo vimos un coche. Le dijimos al guardia de la puerta que si ese coche lo habían identificado, nos dijeron que no, pero que lo harían. Ese coche resultó ser, si no de él, de una persona que trabajaría para él, con Gustavo González (55). El que yo tuviera que ir a ese cuartel, en esa fecha, solamente lo sabía la jueza, los guardias y la otra parte".

Gustavo González explicando el momento en 'Sálvame'. Mediaset

"Gustavo esperaba verme esposada y salir de un furgón"

9. "Gustavo reconoce que el fotógrafo es suyo, él dice que es el guardia civil el que informa a los fotógrafos de que la niña y el padre habían estado el día anterior. Es muy fuerte. Lo primero que tiene que ser es honesto y decir quién se lo dijo. ¿Qué esperaba ese día y quién le da la información? Él estaba esperando verme salir de un furgón esposada, lo que pasa es que no sucedió".

10. "Mi hija dice en la denuncia que yo la he cogido del cuello, que la he amenazado de muerte, que la he retenido dentro de la casa. El padre y mi hija, en un primer momento, van a presentar la denuncia en el cuartel de Tres Cantos, porque tenían un conocido allí. En ese cuartel les dicen que ellos no son los que tienen que recibir esa denuncia, sino donde hayan sucedido los hechos, en San Agustín de Guadalix. Ahí les dicen que tienen que presentar un parte de lesiones de la niña para poder presentar la denuncia".

11. "Van del cuartel al hospital. Creo que van al de Sanitas de La Moraleja. Vuelven y ponen la denuncia. Cuando entro en el cuartel, se me mete en una salita, se me informa de que mi hija me ha denunciado por un delito de maltrato habitual, con el padre, que ha firmado como persona responsable de la niña. Me dicen que si quiero declarar. Se me leen mis derechos. Me da pena de mí, me da pena de mi marido, que tuviera que vivir eso. Me da pena de ella, que fuera capaz de pertenecer a algo tan bárbaro".

"No denuncié en sede policial porque no quise denunciar a mi hija"

12. "Cuando me dicen que declare, que me defienda, yo digo que no quiero declarar en sede policial porque si lo hago estoy denunciando yo a mi hija, y eso no lo he hecho nunca. Pese a todo lo que se ha dicho. El que sí declaró fue Fidel, él dijo que sí quería declarar; lo que sabía, porque yo le había contado y lo que vio ese día. Lo que vio, que no fue todo. Fidel declara y a mí me dicen que, como no he querido declarar, que me llamarán del juzgado. Esto me pasa un 27 de julio, y se me llama en sede judicial un 23 ó 24 de agosto".

Rocío Carrasco rota de dolor. Mediaset

13. "A mí no me duele tanto la paliza como el hecho de que ella me quisiera meter en la cárcel. El saber que una hija mía, que ha estado nueve meses aquí dentro, que la he parido, sea capaz de eso, por algo que no ha hecho. Eso es lo que todavía me mata por dentro. Se tendrá que perdonar ella, el día que se dé cuenta. Creo que a día de hoy mi hija no se ha dado cuenta de lo que hizo".

14. "Cuando llego al juzgado, está Gustavo González haciéndome fotos en la entrada y en la salida. Por eso él sale ahora diciendo que sabía todo eso y que era conocedor de todo. Él estaba por quien estaba, fue cómplice de toda esa situación. Y estoy segura de que sin saber la verdad. Una marioneta más en toda esta tragedia. La jueza empieza a interrogarme, antes de que me interrogue con el Ministerio Fiscal, la parte del padre hace constar que pide unas cautelares para que la niña no pueda volver conmigo. Cosa a la que yo me adhiero y digo que si no las pide él, las pido yo".

15. "Eso se ha utilizado mediáticamente para decir y crear la duda de que hay un hecho en mi vida por el cual mi hija no puede volver conmigo. La niña a mi casa no podía volver, yo tenía pánico. Porque era alguien a quien yo no conocía. Alguien a quien había parido, pero que no tenía un ápice mío en su cuerpo. Yo hubiera sido incapaz de hacer eso con mi madre ni con nadie. Muy a mi pesar, mi hija no tiene nada mío".

La imagen de Rocío Carrasco llegando al cuartel. Mediaset

16. "He temido por mi vida, no sabía lo que me podía pasar. He vivido en el terror, no saber lo que te depara el día siguiente. Lo peor es la incertidumbre, no saber lo que te vas a encontrar si enciendes una televisión. Estaba enterrada en vida, mal viviendo. He temido muchas veces. Terror con todas las letras. ¡Encima tienes que salir y poner buena cara y decir que todo va bien!".

17. "Declaro y narro ante la jueza, todo lo que ocurre. Porque no tengo más remedio, porque se había pedido pena de prisión para mí. Contesto a todas las preguntas, de la jueza, la fiscal, y de los abogados. Cuando termino mi declaración, la fiscal le dice a la jueza que de oficio informe al Juzgado de Menores y que se investigue a la niña por un delito de malos tratos, de ella hacia mí. No quería que mi hija tuviera que pasar por esa situación, pero no quedaba más remedio. Ahí, o cuentas la verdad o te enfrentas a un juicio que conlleva pena de prisión".

18. "Entremedias, sigo teniendo abierta una causa penal por maltrato mío hacia mi hija, causa que no sé cómo va a terminar. De repente, me encuentro con una causa penal, pero en esta ocasión de mi hija. En noviembre, ese informe psicosocial al que nos teníamos que someter el padre, la niña y yo para la modificación de medidas, que el juez dice que no tiene razones de peso para quitarme la custodia, se produce".

"La menor no reconoce a su madre como autoridad"

El informe donde Rocío Flores hace el retrato de su madre. Mediaset

19. "En ese psicosocial son significativas muchas cosas. Hay una parte que dice, sobre los hijos David y Rocío, 'la menor Rocío muestra desde el inicio una evidente falta de aislamiento del conflicto adulto y asocia la presente evaluación al conflicto de sus padres. El resultado es una polarización radical en sus preferencias hacia la figura paterna y rechazo de la materna'. 'El entorno de su madre, incluida su pareja Fidel, es percibido como negativo', 'la menor percibe a su padre como perjudicado por su madre', 'la menor no reconoce a su figura materna como de autoridad'".

20. "De mi hijo David, dice: 'mostró también una evidente falta de aislamiento del conflicto. Sus preferencias se muestran de forma polarizada hacia su padre', 'considera que ha venido a contar dos cosas de forma enconsertada: que no quiere vivir en casa de su madre porque es como una cárcel y que vio pegarse a "dos brujitas", como él se expresa sobre su madre y su hermana', 'que su madre pegó a su hermana, que él no pudo verlo, pero que lo sabe porque su hermana se lo ha contado'".

21. "Creo, pienso, siento que cuando un informe de este calibre llega a manos de un magistrado, se debería de tomar alguna medida. Me he sentido desamparada, pero creo que, más tarde o más temprano, se va a hacer justicia. Lo que no entiendo es que nadie haya hecho nada para que esto no haya seguido sucediendo. A pesar de todo lo que he leído, este señor del juzgado determina que como la niña ya no está conmigo, pues que el niño se vaya con el padre, para que no estén separados. Dice que yo me encuentro en una situación débil".

"Yo no me saltaba las citas de mi hijo, cambiaba el día"

22. "Esta persona (Antonio David) decía, jurídicamente y mediáticamente, que yo no me encargaba de los médicos y que me saltaba citas... Yo no me las saltaba, las cambiaba de día cuando esas citas las había puesto él. Cuando lo vi salir del médico con todos esos documentos del niño, me siento en el psicosocial y me pregunta si yo sé las dolencias que tiene mi hijo, porque yo fui sin ningún tipo de documentación. Me quedé mirándolo y le dije 'a mí no me hace falta traerle ningún documento'. Y le enumeré, una por una, las patologías y los problemas que tenía".

(Tras ver a Kiko Matamoros y Gustavo González cuestionando su papel como madre y aseverando que se saltaba las citas médicas, "perjudicando a su hijo")

Rocío Carrasco leyendo documentos en la docuserie. Mediaset

23. "Qué dos personajes. Tienen mucho en común los tres, demasiado, diría yo. Son brazos ejecutores, hablan de su boca. Es mentira todo, yo hablo con los neurólogos y con todo el mundo. Pero se tiene que seguir apuntalando esa imagen, porque a él le reporta beneficios. Con respecto a Gustavo, las necesidades especiales de mi hijo han estado cubiertas por mí desde que nació. Nunca he eludido ninguna responsabilidad. He tenido períodos en los que tenía a mis hijos y no he salido ni a sacar la basura".

24. "Ni a mí me quitan cautelarmente la custodia de nadie, ni yo maltrato a nadie, ni en mi casa se vive nada de lo que se narra. Estamos hablando de cosas muy graves y que se hacían públicas, y que la gente tuviera esa imagen de mala madre. Paralelamente, existe la causa de la niña. En menores, el gabinete psicosocial de menores es una parte más dentro del procedimiento. Un día estaba en una revisión con mi hijo y me sonó el teléfono. Era la perito del psicosocial, que quería tener una entrevista conmigo. Le digo a Fidel que me han llamado, me dice que quiere ir y que pregunte si lo necesitan".

El informe en el que se habla del papel de Olga Moreno en contra de Rocío Carrasco. Mediaset

25. "Una vez hechas las entrevistas, se emite un informe. Dice así: 'Por lo que manifiestan los progenitores en las entrevistas, la menor parece estar informada de los detalles en los diferentes conflictos que han mantenido en vías judiciales sus progenitores, y esa información es la que, de forma parcial, utiliza la menor contra la madre en buena parte de los enfrentamientos', 'En el domicilio del padre verbalizan que la madre no está capacitada, o no quiere, para hacerse cargo de las atenciones mínimas' (...) 'En la entrevista con la pareja del núcleo familiar paterno, quien lleva el peso a la contestación de las preguntas es el progenitor, interviniendo su esposa solo a requerimientos del padre, para apoyar sus argumentos'".

"A mi hija se la condena durante 3 años"

26. "A raíz de ahí sale una sentencia condenatoria para Rocío. Se la condena por un delito de maltrato continuado, durante 3 años, maltrato puntual, falta de injurias y amenazas. Se la condena a 60 horas de trabajos para la Comunidad. Esta sentencia sale en base a unos hechos probados".

Carrasco, derrumbada contando la condena de su hija. Mediaset

27. "Hay una agresión -que luego niego en el Tribunal de Menores- que ella me hace con un cuchillo, ella está en la cocina y está pelando una manzana. Mi enano se metió en medio, aquí tengo la cicatriz. Yo le decía 'Rocío, ¿tú ves lo que has hecho?'. Quería que se diera cuenta de que eso no era bueno. En Menores dije que había sido sin intención. Se niegan (el padre y la hija, sobre la condena) a hacer 60 horas para la Comunidad y se le conmuta la pena por vigilancia controlada. Yo seguí llamando al colegio para saber cómo iba ese año que estuvo en Madrid antes de irse a Málaga".

28. "Yo quiero que la gente entienda que ella al final antes que verdugo fue víctima. Los Mohedano han tenido, que yo sepa, contacto con los niños mucho después de que ocurriera todo esto. Creo que lo que han hecho ha sido apostar por lo que ellos pensaban que era el caballo ganador. También son cómplices, porque sabían la verdad. A uno de ellos se lo conté. Luego salió en la tele diciendo que le había contado una historia y había echado lágrimas de cocodrilo. Fue el marido de mi tía Gloria. En la conciencia de ellos irá".

"Se me prescribe que no tenga contacto con mi hija"

29. "Mi hija no tiene una orden de alejamiento de mí. Lo que sí es cierto es que a mí se me prescribe que no tenga contacto, que desconecte de todo lo que tuviera que ver con ella. Aún así, no hago caso. No tengo contacto, pero sí lo sigo teniendo y sigo llamando por teléfono a las personas del equipo de menores en aquel año tras la condena. Muy a mi pesar, no puedo mantener ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra al lado, y que ha intentado meterme en la cárcel. Ya no solo es la paliza, que es anti natura, ¡es que ha ido y me ha puesto una denuncia!".

30. "Se podrá recomponer (la relación maternofilial) cuando esa persona no esté en la vida de mi hija ni en la mía. ¡Cómo no voy a querer a mi hija! ¿Por qué llevo entonces 20 años sin hablar y sin decir nada? ¿Por gusto? ¿Porque me gusta malvivir y quitarme de en medio? Lo he hecho por mi enano y por ella. Ahora la va a hacer más verdugo todavía, porque tendría que haberse encargado (el padre) de que su hija tuviera otra visión de la vida... A mí no me devuelve nadie lo que yo no he vivido con mis hijos".

[Más información: Rocío Carrasco: "Recriminé a mi hija que fumara y me dijo 'a la próxima quemo la casa contigo dentro'"]